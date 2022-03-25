Оккупанты снова обстреляли людей в очереди за гумпомощью в Харькове, 4 человека погибли, - Синегубов

Вновь российские оккупанты совершили военное преступление. Сегодня утром в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Пострадали 7 человек, из которых 4 – умерли.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 - пострадавших", - напоминает он.

Синегубов выразил уверенность, что оккупанты заплатят за эти позорные преступления против мирного населения!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковщина держит оборону. В некоторых направлениях ВСУ идут в контрнаступление, - Синегубов