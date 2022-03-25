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Оккупанты снова обстреляли людей в очереди за гумпомощью в Харькове, 4 человека погибли, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Вновь российские оккупанты совершили военное преступление. Сегодня утром в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Пострадали 7 человек, из которых 4 – умерли.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 - пострадавших", - напоминает он.

Синегубов выразил уверенность, что оккупанты заплатят за эти позорные преступления против мирного населения!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковщина держит оборону. В некоторых направлениях ВСУ идут в контрнаступление, - Синегубов
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Топ комментарии
+8
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25.03.2022 11:57
+4
Я розумію бідних людей, але ж волонтери що роздають допомогу - включить мізки, як можно гуртувати людей в такий час? То у нас по казармах солдати сплять, які кожний школяр може на Гугл мапі знайти, то люди в чергах під час обстрілів. Люди будь ласка бережіть себе, роздавайте їжу по підвалах, у метро не давайте шансу фашистькой мразоті вас вбити
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25.03.2022 11:55
+4
Мало того, що кацапи знають куди шмаляти, вони ще й знають коли саме. Без координатора з міста тут не обійшлося. Та ж ситуація і з обстрілом черги у Чернігові.
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25.03.2022 12:01
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чому не можно роздавати гумдопомогу в метро?
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25.03.2022 11:41 Ответить
Тому що місто мільйонник.

Таке не можливе(.
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25.03.2022 11:50 Ответить
Звичайно, що можна. але ж метро не всім доступне, туди ще добратись треба, от і видають, щоб людям доступно було. А кацапи ж то не люди, то орки - слуги сатани, створіння, що не мають права існувати на цій землі. Допоки не буде винищено останнього орка, доти на землі таке буде творитись.
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25.03.2022 11:51 Ответить
Этих станций всего три десятка, в-основном на главных магистралях. Попробуй дойди.
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25.03.2022 15:20 Ответить
и вот вопрос,то ли оккупант сволочь,то ли очередь из идиотов...
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25.03.2022 11:45 Ответить
Кацапы делают все, чтобы люди не забывали, что кацап это опухоль планеты Земля, которую надо вырезать подчистую.
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25.03.2022 11:47 Ответить
надо обезопасить людей, потому что это не первый раз и очевидно кто-то сдает эти места, сбу надо шевелиться, пусть это происходит в защищенных местах, в укрытиях, сколько еще нужно угробить людей, блин, что это такое...
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25.03.2022 11:55 Ответить
Я розумію бідних людей, але ж волонтери що роздають допомогу - включить мізки, як можно гуртувати людей в такий час? То у нас по казармах солдати сплять, які кожний школяр може на Гугл мапі знайти, то люди в чергах під час обстрілів. Люди будь ласка бережіть себе, роздавайте їжу по підвалах, у метро не давайте шансу фашистькой мразоті вас вбити
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25.03.2022 11:55 Ответить
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25.03.2022 11:57 Ответить
Мало того, що кацапи знають куди шмаляти, вони ще й знають коли саме. Без координатора з міста тут не обійшлося. Та ж ситуація і з обстрілом черги у Чернігові.
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25.03.2022 12:01 Ответить


Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:42 Ответить
Уже писали не один раз. В гумпомощи находят маячки, которие через блютуз корректировщика, подошедшего в очередь, передают точние координати. Поєтому такие печальние результати. Тем, кто раздает помощь даже некогда гуглить.
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25.03.2022 12:58 Ответить
Їх туди закладають ващі кацапські агенти десь у Європі чи як.
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25.03.2022 13:33 Ответить
Наводила гніда яку треба живою розпиляти на пілорамі.
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25.03.2022 13:32 Ответить
кто то сообщает место раздачи гуманитарки
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25.03.2022 14:42 Ответить
 
 