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опрос (2620) рейтинг (1617) украинский язык (1165) язык (3766)

83% украинцев высказываются за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Общество

язык,мова

На сегодняшний день абсолютное большинство украинцев (83%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине.

Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта.

С другой стороны, за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступала почти четверть опрошенных, а сегодня – всего 7%. В мирное время за предоставление статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

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На сегодняшний день, данные свидетельствуют, что речь является скорее региональной особенностью, но не способом мышления. Например, в декабре 2021 года среди двуязычных Россию агрессором считали 65%, среди русскоговорящих – половина. В то же время, в сегменте украиноязычных каждый десятый имел пророссийские взгляды. Приверженность к России определялась не столько языком общения, сколько политическими взглядами и влиянием пропаганды, и корректировалась с уровнем поддержки пророссийских партий (ОПЗЖ, Наши, Шарий).

Сегодня большинство (67%) считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоговорящими гражданами в Украине не существует. 19% считают, что языковая проблема существует, но она не столь важна. Только 12% считают, все же, что этот вопрос представляет угрозу для внутренней безопасности. Важно, что тезисы о наличии проблемы в языковой сфере популярны не среди русскоязычного населения, а именно в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах. Важно, что согласно предварительному исследованию, только 2% украинцев считают, что Россия пришла защищать русскоязычных граждан Украины – этот миф украинцы не приняли.

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Также, согласно исследованию, происходит уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 году таких респондентов было около 40%, в конце 2021 года – 26%, а в начале войны – 18%. В то же время, "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" (с 15 до 32%). Число тех, кто постоянно пользуется только украинским дома, возросло незначительно с 44% до 48%.
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Топ комментарии
+37
Назавжди..
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25.03.2022 11:48
+28
Кто посмеет снова пытаться вносить изменения в Конституцию по поводу государственного языка в украине - тот пытается подорвать УСТОИ нащего государства.

Помните

Будь-який компроміс з РФ означитиме, що ми отримаємо нову війну, але трохи згодом
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25.03.2022 11:53
+27
Ну там у всех жителей рашкинские паспорта. Так что депортируем все это говно в мордор, чтоб оно могло там сдохнуть замотанными в свои аквафреши.
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25.03.2022 11:52
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Йолопи не бачать різниці між мовою державного рівня і побутовою мовою. Та й не всі вони йолопи, ще є свідомі вороги. Ворогам ця тема як бальзам на душу. Йолопи зараз допишуться до якихось дурниць, що існують тільки в їхніх фантазіях. А вороги почнуть цитувати свої старі методички.
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25.03.2022 13:10 Ответить
Щоб парашисти не маніпулювали мовним питанням.
Що тут неправильного ?
Українська мова єднає всіх.
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25.03.2022 12:29 Ответить
А що тебе не влаштовує? Чому ти вважаєш що на часі мовне питання? Чи може хочеш допомогти гнидам промацати питання задля задоволення забаганок путєна на перемовинах?
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25.03.2022 12:54 Ответить
Ніяке мовне питання не підіймається. Все вже давно вирішено на законодавчому рівні. Українська мова - єдина державна. Тут новина про нові статистичні відомості - і тільки. Охолоньте.
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25.03.2022 13:23 Ответить
не розказуй чого не знаєш...
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25.03.2022 19:39 Ответить
я конечно дико извиняюсь, но я буду продолжать говорить на русском, как и делаю это всю жизнь.
теперь это преступление?
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25.03.2022 12:10 Ответить
Так, бо русскаязичіє є пропагандою русскава міра. А з ким це зібрався гаваріть па русскі? з українцями?!
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25.03.2022 12:19 Ответить
да
многие в Киеве говорит на русском
все мои друзья/знакомые... и семья конечно
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25.03.2022 12:23 Ответить
А ще багато можуть гавкати, як собаки, нявкати, як коти...ти хто по національності?
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25.03.2022 12:41 Ответить
мне кажется, или это было похоже на "образу"?
в данном случае "гавкал" точно не я
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25.03.2022 12:47 Ответить
Чому не відповідаєш, хто ти по національності?
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25.03.2022 13:07 Ответить
хвьодорович, читай выше
не существует гена национальности, есть только ген рассы
ты шо расист?
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25.03.2022 13:30 Ответить
ЛОЛ. Киев на 100% русскоговорящий. Я имею ввиду коренных киевлян, а не поприехавших, а украинский и так был единственным государственным всегда, в чем вопрос и при чем тут твой высер?
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25.03.2022 13:24 Ответить
Свірід Пєтровічь Ґалахвастов, тебе всі чудово зрозуміли.

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25.03.2022 13:53 Ответить
Корінні кияни - це мешканці Києва в 3-му поколінні. Після другої світової в Києві залишилось тільки 100 тис мешканців. Таким чином, тільки нащадки тих людей можуть вважати себе корінними киянами. Неважко порахувати, що їх доля в ********* Києві складає до 5%. Решта 95% киян - це люди з провінцій і їх нащадки, що заселили Київ вже після другої світової. Їх рідна мова - українська. І це дуже прикро і соромно, що, наприклад, мої батьки, з одного села, що виросли в українській мові і культурі, вимушені були після приїзду в Київ говорити російською навіть між собою.
Таким чином, рідна мова більшості киян - українська, як і абсолютної більшості українців.
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25.03.2022 15:01 Ответить
Несогласный читатель 21113de8 кожен, хто, навіть попри війну, залишається "рускаязичним", повинен усвідомлювати, що дає привід російським фашистам припхатися в Україну ніби-то для "захисту" "рускагаварящіх"... Я після 2014 поступово перейшов на українську, хоча на той час мав вже 45 років, так, це не просто в такому віці, але можливо. Для тих, хто принципово не хоче розмовляти українською, та кому ще не 60 років, можна зробити так, як це зробили у країнах Балтії - не знаєш мови, не хочеш нею користуватися, нема проблем - отримуєш замість пашпорту громадянина України пашпорт негромадянина, живи собі й далі, розмовляй російською, але голосувати на виборах - зась ...
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25.03.2022 14:03 Ответить
Русскоговорящие знают украинский лучше тех кто говорит на украинском. Пруфы - смотри ЗНО.

"не хочеш нею користуватися" - такого законодательства нету и небыло в истории человечества олололо. Типа как это вообще? Это просто ржачно! Ну и я уверен, что знаю укр язык получше тебя.
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25.03.2022 14:07 Ответить
слухай, ботва кацапська, з реєстрацією 10 березня 2022 р., якщо ти ніби-то знаєш українську краще за мене, то чому ж не користуєшся своїми знаннями??? Тільки "закон про негромадян" допоможе Україні уникнути в подальшому обрання на найвищі державні посади промоскальських зрадників, на кшталт янукОвоча, або "какіхразніц", бо цих потвор обирають ті, хто не знає ані української мови, ані української історії... Тож досвід країн Балтії буде дуже корисним для України, особливо після нашої перемоги у війні з москальськими свінособаками ...
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25.03.2022 14:14 Ответить
Ну так чего я должен использовать английский например или испанский, которые знаю?

А использую русский, потому что я киевлянин, а не поприехавший.

Ну а про закон "не граждан", еще раз говорю тебе, в городах знают укр лучше чем в селах, "не граждане" (хотя вряд ли в Украине есть те кто не знает украинский) если кто то и будет, то это как раз будут те, кто разговаривает на украинском, только потому что статистика говорит, что они знают ХУЖЕ. Что тебе не понятно?

"Характерними особливостями географії розподілу рівня знань абітурієнтів з української мови та літератури є вищий рівень знань у місті, ніж у сільській місцевості, при чому це стосується усіх без винятку областей."

https://texty.org.ua/fragments/48075/De_najkrashhe_vchat_ukrajinsku_movu_Interaktyvna_karta-48075/

Ты готов стать "не гражданином?"
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25.03.2022 14:34 Ответить
послухай фейковий "киянин", ти постиш сюди маячню часів янукОвоча від 2013 року, коли дані від Міносвіти підтасовувалися та фабрикувалися твоїм улюбленим Дмитром Табачником на догоду москалям, з котрими ми зараз воюємо... Саме тому тебе вивертає від української, якою ти принципово не пишеш свої пости, не зважаючи на те, що запевняєш, що начеб то нею володієш краще за мене... Ти кацапська троляка. Ось і все ... А закон про негромадян нам потрібен, щоб такі, як ти не могли більше нам обрати президентом колишнього зека, або ще якого-небудь клоуна ...
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25.03.2022 15:07 Ответить
Це, звісно не злочин і злочином не буде. Просто керівництво росії факт наявності таких людей в Україні використовує як зброю проти України та її народу. Так що це питання тільки до Вашого сумління.
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25.03.2022 12:35 Ответить
а керівництво раші вважаєте ще не бачило відео, як їх армію ******* російськомовні українці? як російськомовні українці голіруч зупиняють танки російські? А ви також не бачили? маєте до них претензії? хочете сказати їм, що це за них путін приїхав?
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25.03.2022 14:18 Ответить
У Вас реєстрація 21 березня 2022 і з ніком Несогласный читатель?
Це ********* на певні висновки...
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25.03.2022 12:39 Ответить
это поверхностные выводы
перестал пускать старый аккаунт двухлетней давности
обычно комменты не пишу, ставлю лайки
но здесь я не согласен
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25.03.2022 12:49 Ответить
Несогласный читатель 21113de8иванептаидидомойводкинет
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25.03.2022 13:22 Ответить
А в тих темах, з якими Ви згодні, Ви заходите під ніком "Согласный читатель"?
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25.03.2022 13:23 Ответить
Тролль обыкновенный руZZкомирский...
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25.03.2022 13:14 Ответить
у вас всё хорошо с головой?
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25.03.2022 13:28 Ответить
Чому така дика реакція на статистичні відомості?
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25.03.2022 13:26 Ответить
почему "дикая"?
всего лишь высказал своё мнение по языковому вопросу.
и не надо сомневаться в моём патриотизме только из-за того, что я говорю на русском
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25.03.2022 14:03 Ответить
І розмовляйте, мова не про це. Питання в іншому, чи багатьох ви знайдете щоб говорили з вами - мовою агресії і агресора. Про порядність і совість (вашу) я промовчу. І ще одне, не забувайте про корабель.
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25.03.2022 15:33 Ответить
обратите внимание, Президент не против второго языка в Украине
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25.03.2022 16:02 Ответить
Литва в свое время лишала гражданства лиц, не знающих литовского языка и Украина должна ввести подобный закон. Это может сохранить жизни десяткам тысяч украинцев. Сейчас орда проводит геноцид с единственной целью, как можно больше убить украинцев чтобы переселить как можно больше обитателей болот в Украину. Но единственное чего не сможет сделать орда, это научить своих дикарей выговаривать слово "паляниця"
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25.03.2022 12:12 Ответить
А есть доказательства что русскоговорящие знают украинский хуже чем те кто общается на украинском?

Спешу тебя разочаровать.

"Відмінність рівня знань у східних областях між сільськими та міськими випускниками загострюються ще сильніше. В усіх обласних центрах та переважній більшості міст обласного підпорядкування за винятком м.Запоріжжя представлені, або ж переважають райони з рівнем знань абітурієнтів з української мови та літератури понад 150 балів. Найкращий показник зі сходу нашої країни продемонстрували випускники Ворошиловського району м.Донецьк - 162.9 балів.

Також випускники у містах мають на багато кращі показники, ніж у сільській місцевості, і розташування області в даному випадку не має значення, наприклад рівень знань з української мови та літератури випускників м.Красний Луч Луганської області - 151.6 балів, вищий ніж у Тернопільському районі - 144.4 бали, а в м.Докучаєвськ Донецької області вищий ніж у Верховинському районі Івано-Франківської області, 156.6 проти 148.3 балів"

Ой, а что єто такое???
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25.03.2022 13:59 Ответить
знать и уметь разные вещи
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25.03.2022 14:51 Ответить
ТІЛЬКИ ТАК!
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25.03.2022 12:14 Ответить
І не інакше! Лугандонам та Дирівцям приготуватися! Ось тепер до вас приходить справжній Бандера!
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25.03.2022 12:15 Ответить
І то є файно. Нам поможе святий Юрій ще й пречиста Мати лихо звоювати ...
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25.03.2022 12:16 Ответить
Всі побачили яку культуру несе "русский мир" ,тому раз і назавжди украінська єдина державна мова.
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25.03.2022 12:17 Ответить
МИ- УКРАЇНА !
Армія боронить нашу землю!
Мова боронить наше серце!
Віра боронить нашу душу!
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25.03.2022 12:17 Ответить
Так, українська мова - єдина державна мова!!!
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25.03.2022 12:18 Ответить
Юзеф Міхал Губерт Унруг (Йозеф Міхаель Губерт фон Унру) (пол. Józef Michał Hubert Unrug, нім. Joseph Michael Hubert von Unruh; 7 жовтня 1884 - 28 лютого 1973) - німецький і польський військово-морський діяч, адмірал флоту.

Решту війни адмірал Унруг провів в німецьких таборах для військовополонених. У таборі «Офлаг VII-A» (Мюрнау) він був найстаршим за званням офіцером і командував інтернованими польськими солдатами. До Унруга, як до колишнього кадрового офіцера Імператорських ВМС Німеччини, німці ставилися з великою повагою. Робилися навіть спроби схилити адмірала до нового переходу на службу німецького флоту, з цією метою його відвідували його колишні флотські товариші по службі. Однак Унруг не піддався на вмовляння, більш того, він відмовлявся розмовляти німецькою, заявляючи, що забув цю мову у вересні 1939 року. До роздратування німців, він завжди наполягав на тому, щоб при розмові з ким-небуть, хто не промовляв польською, був присутній перекладач, незважаючи на те, що адмірал говорив німецькою краще, ніж польською. Міцністю свого духу і твердими принципами він вселяв упевненість в своїх підопічних-в'язнів таборів для військовополонених.
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25.03.2022 12:19 Ответить
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ В УКРАИНЕ однозначно должен быть УКРАИНСКИЙ! Другое дело, что русский язык и другие могут использоваться в официальном делопроизводстве и в судах на определенный срок от 25 до 50 лет (пока не вымрет старшее поколении, рожденное в СССР)!
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25.03.2022 12:21 Ответить
Якщо хтось за 30 років проживання в Україні не навчився відрізняти полуницю від паляниці - нехай розкошелюються на перекладача.
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25.03.2022 12:27 Ответить
В быту можешь разговаривать хоть на суахили... Кто запрещает?
Давно, по примеру стран Балтии, нужно было внедрить новое законодательство о гражданстве.
Не соответствуешь - лишать гражданства. Хамское поведение лица без гражданства по отношению к стране проживания - депортация.
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25.03.2022 13:28 Ответить
"Авгиевы конюшни" пора зачищать...
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25.03.2022 13:35 Ответить
А вот почему "языковый" вопрос всплыл именно сейчас - это к преЗЕденту и его жОПе.
Тестируют границы "компромисса" в так желанных для них "переговорах" с ******.
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25.03.2022 13:48 Ответить
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25.03.2022 13:49 Ответить
В офіційному діловодстві представникам "старшєго поколєнія" нехай надають безкоштовного перекладача... Бо, на жаль, це "поколєніє" має тенденцію до самовідтворення...
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25.03.2022 12:32 Ответить
как ета па бєларусскі...
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25.03.2022 12:44 Ответить
Покажіть де ще є 17% *******!?
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25.03.2022 12:25 Ответить
ховаються по підвалах, хоча б повинні зараз бути у територіальній обороні та перші зустрічати ворога... хай не квітами, а куля в лоба теж підійде
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25.03.2022 13:05 Ответить
Эдина Мова !!!! кацапів на па-рашу !!!!
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25.03.2022 12:25 Ответить
Мова - душа нації
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25.03.2022 12:28 Ответить
Маю додаткову пропозицію. Квоти на депутатські мандати повинні бути розподілені в процентному відношенні, згідно кількісного складу діаспор. Україною повинні управляти українці. Діаспори повинні мати окрему палату у ВР для підтримки ідентичності і захисту своїх інтересів.
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25.03.2022 12:28 Ответить
Маячня.
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25.03.2022 12:45 Ответить
Чому маячня ? Чому ми повинні весь час в Україні боротись за українські цінності, за збереження української культури ? Чому діаспори захищені окремими законами краще ніж корінний народ? В якій успішній суверенній європейській країні нацменшини дозволяють собі принижувати народ який їх прийняв?
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02.04.2022 15:11 Ответить
17% неадекватів. Забагато.
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25.03.2022 12:34 Ответить
Може це - Всемирный форум русскоязычного еврейства (англ. World Forum Of Russian-Speaking Jewry) - международная некоммерческая, негосударственная организация, которая объединяет десятки общин и диаспоральных структур русскоязычных евреев, проживающих в Израиле, Канаде, США, странах Европейского Союза и бывшего СССР[1].
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25.03.2022 12:53 Ответить
Це взагалі без варіантів- тільки українська. А російська виключно для допитів полонених.
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25.03.2022 12:44 Ответить
Російському полоненому 24 години на вивчення української мови.
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25.03.2022 12:58 Ответить
Я реаліст, а не фантазер.
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25.03.2022 13:23 Ответить
Как вы задолбали, честное слово со своими языками, лучше б высказались на кол садить коррупционеров, и тогда б наша армия была бы более готова к отражению рашистов, но нет идиотам язык все подавай.
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25.03.2022 12:51 Ответить
Ти русскій?
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25.03.2022 12:59 Ответить
хоч і російською, але навіщо таке марнотрацтво паль...куля в лоба по законах військового часу мародеру - бо цеі є мародерство
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25.03.2022 13:07 Ответить
ВСІ захисники російської "мови" в Україні виконують наказ путіна про денацифікацію, а по суті, геноцид української нації. Українці мають право на свою власну українську національну державу.
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25.03.2022 12:56 Ответить
ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА, ТБ І РАДІО ТЕЖ, ВИКЛЮЧЕННЯ - АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
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25.03.2022 13:07 Ответить
так украинский и так всегда был единственным государственным лол. В чем опрос? Это ж факт.

Но вот киевляне (коренные) например 100% русскоговорящие, это тоже факт.
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25.03.2022 13:23 Ответить
Тобі твоя упорость заважає правильно прочитати пост Лахта?
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25.03.2022 13:35 Ответить
І коли ці карєєниє стали русскагаварящімі? а до того вони якою мовою говорили?
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25.03.2022 14:25 Ответить
Та всегда были. Безусловно и мать и отец родились в Киеве в 50х, никто не разговаривает на украинском, даже сестра матери, которая была учительницей укр языка и литературы, уже на пенсии, говорит на русском.

А ты спроси откуда родители у тех кто говорит на украинском с рождения. Там по моему очевидно.
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25.03.2022 14:38 Ответить
це не закон, а підігравання кацапоговорящим, ти навіть не уявляєш який буде справжній закон для таких як ти
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25.03.2022 15:00 Ответить
"Прихильність до росії визначалася не так мовою спілкування, як політичними поглядами"! - невже про це вже можна говорити? може і до пропагандистів нарешиі дійде, що треба переставати ображати людей за мовними, религійними чи іншими признаками? Російськомовний - не значить ворог і це ми бачимо навіть по відео з фронту. Україномовний - не значить патріот - і опитування про це також говорить. Державна мова в Україні одна - українська, а цькування завжди були на користь ворогу.
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25.03.2022 13:09 Ответить
"""

З числа областей західної України, у більшості районів рівень знань вищий ніж 150 балів, за виключенням Чернівецької та Закарпатської областей, випускники яких знають державну мову гірше ніж їхні колеги з Донецької та Луганської областей

Також випускники у містах мають на багато кращі показники, ніж у сільській місцевості, і розташування області в даному випадку не має значення, наприклад рівень знань з української мови та літератури випускників м.Красний Луч Луганської області - 151.6 балів, вищий ніж у Тернопільському районі - 144.4 бали, а в м.Докучаєвськ Донецької області вищий ніж у Верховинському районі Івано-Франківської області, 156.6 проти 148.3 балів.

"""

ой, ой, ой, а что это делается? А не надо говорить что в городах 75% русскоговорящих, в Киеве например из коренных - 100% ?

Что то как то не вяжется с твоими представлениями.
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25.03.2022 14:04 Ответить
не думаю, що мова йде за грамотність та рівень знань. особисто я хочу акцентувати на пропаганді, що була спрямована на цькування російськомовних, на їх образи тощо. це все робилось і робиться під патронатом рф, або провокують дурнів через агентів рф. агенту рф не тяжко вивчити мову та надіти вишиванку. Його завдання не в тому. До війни кожного російськомовного ображали зрадником та т.п. З початком війни ми вже побачили скільки російськомовних захищають Україну на фронті і як вони себе поводять на окупованих територіях. З цього можна вже зробити висновок, що інформація про російськомовних в Україні до війни була брехнею і спрямована лише на розкол. в цій пропаганді були зацікавлені не лише рф, але й деякі політики. Звісно, що після перемоги все це продовжиться, бо люди совісті не мають, а вибори хочуть вигравати. але ж зараз, на час війни, після того, як вже точно з'ясувалось, що велика кількість російськомовних мають рівень патриотизму на менший, ніж україномовні, а деякі україномовні тікають від війни не гірше за деяких російськомовних - треба прекратити ці спекуляції. Українська мова одна державна - з цим майже ніхто не сперечається і не має сенсу це обговорювати. А все решта - маніпуляції та антидержавна пропаганда.
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25.03.2022 14:30 Ответить
Ой, я подумал что "Прихильність до росії визначалася не так мовою спілкування, як політичними поглядами" это твое мнение, сорян....

Эта фраза меня выбесила, вот и начал сразу отвечать, не прочитав до конца...
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25.03.2022 14:56 Ответить
Дебильный опрос. И до этого она всегда была единственной государственной.
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25.03.2022 13:21 Ответить
Так, українська мова є державною і це не ставиться під сумнів. Стаття про те, що відсоток тих, хто це підтримує, неухильно зростає. Чому у дописах здійнявся галас? Всі претензії, якщо такі є, - до 83% громадян, які усвідомили необхідність такого державницького вибору.
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25.03.2022 13:36 Ответить
Ну да, я тоже на вопрос "Родной язык?" всегда отвечал "украинский" и на "Как вы относитесь к введению русского языка как второго государственного?" отвечал - "Категорически против".

Говорил ли я на украинском (кроме официальщины или когда во Львове с друзьями) - та вообще ни одного слова. То есть вообще статистика не о чем, кроме вопроса "почему 87% а не 100%?".
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25.03.2022 13:54 Ответить
це не закон, а підігравання кацапоговорящим, ти навіть не уявляєш який буде справжній закон для таких як ти
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25.03.2022 15:01 Ответить
Повилазили денацифікатори...але вже поменшало - 17% залишилося.
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25.03.2022 13:37 Ответить
Правильно что подняли языковой вопрос. Я объясню почему это важно и только фсбшные мрази могут быть против этого. Сейчас путлер проводит геноцид украинского народа т.е преступление против человечности. Чтобы скрыть это преступление, ***** завезет в Украину тысячи ватников, количество равное убитым украинцам. Таким образом кремлевские фашисты одним выстрелом убивают обоих зайцев. 1 - уход от ответственности за свои преступления. 2 - возможность политически влиять на Украину. И вот тут "мовний закон" сломает все планы ***** под ноль, так как незнание украинского языка выдаст вату с потрохами.
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25.03.2022 13:38 Ответить
Та ніхто нічого не підіймав. Ця стаття про статистику. Про відсоткове зростання прихильників української мови як єдиної державної. Це теж одна з наших перемог. А галас проти цієї статистики піднімають або йолопи, або вороги.
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25.03.2022 13:44 Ответить
Має бути 100%.
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25.03.2022 14:23 Ответить
Можна ще дати офіційний статус (не другої державної) англійській мові.
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25.03.2022 13:42 Ответить
рузьгєщелепні в Україні, це московити,або українці з комплексом меньшовартості.
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25.03.2022 13:53 Ответить
а ещё может стоит перейти на латиницу чтобы и близко сходства не была с российской мовою?
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25.03.2022 14:12 Ответить
Люся вмре
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25.03.2022 15:42 Ответить
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