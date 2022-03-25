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По словам очевидцев, в драмтеатре Мариуполя в результате бомбардировки 16 марта погибли 300 человек, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

театр,маріуполь

От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания на момент этого террористического акта, говорят об обратном.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мариуполе захватили церковь, где прятались мирные жители, и ведут оттуда боевые действия, - обращение полка "Азов" 24 марта. ВИДЕО

Мы сможем восстановить дома, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких. Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист россия", - рассказали в горсовете.
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Топ комментарии
+40
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25.03.2022 11:57
+35
после окончания войны каждый пилот кацолёта должен быть найден и казнен... казнены все его дебильные близкие... жизнь семей каждого передаста кацолёта должна превратиться в ад вследствие боязни постоянного преследования... они должны знать - их все-равно уничтожат... рано или поздно...
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25.03.2022 12:02
+20
росіяни це чума 21го сторіччя, їх треба стерти з лиця землі, ця наволоч не дає жити всьому світу
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25.03.2022 12:23
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А черти наверное собой гордятся..
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25.03.2022 11:55 Ответить
а це ---- висновки свідків (Цензор,сьогодні(

Hanka Panyanka

я хочу, чтобы все понимали - люди были не только в подвале, который вроде бы выстоял, люди были в том крыле на верхних этажах, куда попала бомба и это были беременные женщины, дети и мед персонал, они погибли, а многие оказались искалечены, что в тех условиях равносильно смерти..., единственное к чему надо стремиться, это не наказать виновного, а уничтожить его и весь его род.. и да, мы не звери, но это гуманно...

25.03.2022 12:10 Відповісти Керування спамом
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25.03.2022 17:52 Ответить
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25.03.2022 11:57 Ответить
Меркель, суку судити треба.
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25.03.2022 12:40 Ответить
Оце справжня людина, Німкеня з великої літери.
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25.03.2022 13:27 Ответить
после окончания войны каждый пилот кацолёта должен быть найден и казнен... казнены все его дебильные близкие... жизнь семей каждого передаста кацолёта должна превратиться в ад вследствие боязни постоянного преследования... они должны знать - их все-равно уничтожат... рано или поздно...
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25.03.2022 12:02 Ответить
Погрожуєш, кацапет? Звісно розберемося з руZньою: всі підуть за руZким кораблем. І ти разом з ними.
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26.03.2022 01:26 Ответить
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26.03.2022 03:53 Ответить
Чи ще варто брати в полон російських вбивць? Може вже треба перестати їх жаліти??
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25.03.2022 12:02 Ответить
і як після такого жаху жителі Донецька будуть дивитись в очі маріупольцям ? Хотя там всі по-понятіям чєловєк чєловєку - волк ...отморожені ублюдки ...кацапи колись підуть і упоротих донеччан хай заберуть з собою з України
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25.03.2022 12:03 Ответить
Москаль, йшов би та руZким вожнним кораблем.

Не смерди тут. Перекласти тобі?
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26.03.2022 01:34 Ответить
ПрbIг-прbIг DаBаj лягYхеH FROM HERE, Pycckij ****. Eтот пYть:

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26.03.2022 04:04 Ответить
То це говорить гімно, тонни якого вже удобрили украінську землю?

Дарма стараєшся; тут нема тих, хто дивиться РашаТВ, тому втюрювати кремлівську брехню нікому.
Заткни фонтан, надто вже смердить.
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26.03.2022 01:30 Ответить
ПНХ, набутилочнік.
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26.03.2022 02:08 Ответить
Э-э-эээ! Расширение набутылочное! Быстро уходи towards your warship корыто, i.e. направлении где то, что есть мужской мочеполовой ***!

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26.03.2022 03:48 Ответить
Wельт, шо там у вас в Дніпрі без деталей?
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26.03.2022 04:04 Ответить
Вчора дві ракети влучили у частину ППО дуже близько від нас. Що сказати? Зуйово, але... Могло бути і гірше. Скажу так: кацапські новини про "знищене ППО міста" - фейк. Не дочекаються, суки.
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26.03.2022 04:15 Ответить
пітух.
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26.03.2022 04:05 Ответить
Причому виглядає він так, нібито у ньому вже знаходиться міцна внутрішня пляшка ))
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26.03.2022 04:19 Ответить
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26.03.2022 04:25 Ответить
это надо доносить по всему цивилизованному миру, да только нарко-Ослик может веселить видосиками свой ваЗЕлиновский Сброд...
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25.03.2022 12:03 Ответить
ти кацапське лайно , якій американський інтернет дав змогу бути ≪хоробрим≫ сидячи по вуха в блювоті на останній ніжці табуЕта .
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25.03.2022 12:16 Ответить
Не смикайся так, тєло. Бо пляшка трісне прямо в дупі.
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26.03.2022 02:10 Ответить
паДалюковские дырявые Шалавы, х..й для начала люськин вытаща потом будешь кукарекать)))
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26.03.2022 06:42 Ответить
Що, тєло, пляшка в дупі вже не надихає? Не біда - на швабру пересядь!
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26.03.2022 06:44 Ответить
Даун!!! не пытайся блеснуть тем чего у тебя быть не может, как и у всех ЗЕбилов... посмотри сватов на ПИД,,,раша нтн, прими бояры и успокойся)))
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26.03.2022 08:51 Ответить

Ламбада зі шваброю в дупі - це так круто! Бо скрєпно.
Давай, тєло, давай! Головно, не збавляй обертів!
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26.03.2022 10:30 Ответить
кого звать мЫша тому кличка не надо, твой приговор настал когда вылез через жопу, а зачат был под бояру)))
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26.03.2022 13:53 Ответить
Дивино-ся, який невгамовний швабродупий танцун ламбади!

Ану, ще шось хрю-гавкни! (Але зі швабри не злазь - ще рано!).
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26.03.2022 14:16 Ответить
мЫшко спроси у папаши под чем он тебя с козломордой слепил...)))
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26.03.2022 17:37 Ответить
Гаразд, тєло. Можеш зі швабри злізти, бо ще мозоля натреш. Пакушай щєй, ****** бояри і ********* пад скамєйку. Словом, будь самим собою - зайвохромосомним виродком.
А перепочинеш - знову гайда на пляшку, потім - на швабру і т.д..
...І так, можеш не відписуватися. Дозволяю.
Я вірю в тебе - зі скріпними розвагами ти справишся і без моїх підказок.
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27.03.2022 12:46 Ответить
Шляпа Дырявая, не напрягай единственную извилину, которая делит жопу пополам, передерни на ваЗЕлина, подмойся и смирись что ты со своим семейством просто ЗЕбилы)))
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27.03.2022 13:10 Ответить
Smert' vorogam-moskalyam !
Smert' rashistam !
Ukraina ponad use !
Svitla Pam'yat' zagiblim vid bomb putina...
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25.03.2022 12:06 Ответить
я хочу, чтобы все понимали - люди были не только в подвале, который вроде бы выстоял, люди были в том крыле на верхних этажах, куда попала бомба и это были беременные женщины, дети и мед персонал, они погибли, а многие оказались искалечены, что в тех условиях равносильно смерти..., единственное к чему надо стремиться, это не наказать виновного, а уничтожить его и весь его род.. и да, мы не звери, но это гуманно...
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25.03.2022 12:10 Ответить
В центре Большой Театр. Я не на что не намекаю, но смотрится он здесь хорошо...
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25.03.2022 12:14 Ответить
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25.03.2022 12:35 Ответить
Це ще краще виглядає.
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25.03.2022 13:28 Ответить
Можеш злізти з пляшки, дозволяю. Тепер гайда на швабру!
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26.03.2022 04:33 Ответить
Русня неодноразово нищила українців.
Зробімо ВСЕ, що більше історична память нас не підводила.
НІКОЛИ не забувайте про їхні злочини.
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25.03.2022 12:16 Ответить
А Мариуполь - это что по-твоему, придурок?
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26.03.2022 01:11 Ответить
Звідки пишеш, смєрд?
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26.03.2022 02:21 Ответить
Нізабудімніпрастім! Ага?
Ну то поправ пляшку в дупі і продовжуй процедуру.
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26.03.2022 04:36 Ответить
росіяни це чума 21го сторіччя, їх треба стерти з лиця землі, ця наволоч не дає жити всьому світу
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25.03.2022 12:23 Ответить
Паскудство..
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25.03.2022 12:34 Ответить
Яке жахіття навіть нацисти в другу світову такого не робили ,це геноцид проти украінського народу ,проти маріупольців ,всі злочинці від путіна до того варвара який скидав бамби на театр неодміно мають бути покарані.
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25.03.2022 12:36 Ответить
Коли закінчиться ця війн аперемогою України, треба буде поставити ВЕЛИКИЙ памятник і на ньому викарбувати - МОСКВА ВОРОГ УКРАЇНИ НАЗАВЖДИ.
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25.03.2022 13:30 Ответить
Я впевнен, що повне знищення расиї з усіма 130млрд.(чі скільки їх там) хворих - стало-б найбільшою формою прояву гуманізму у світі і подарунком для всіх миролюбних людей нашої планети
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25.03.2022 13:35 Ответить
это надо доносить по всему цивилизованному миру, да только нарко-Ослик может веселить видосиками свой ваЗЕлиновский Сброд...
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25.03.2022 14:25 Ответить
Вообще-то Зе это доносит каждый день миру, вот только ты в Воронеже не знаешь об этом.
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25.03.2022 15:31 Ответить
https://censor.net/ua/news/3328547/****************************************************** а теперь прочти это зебил..
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25.03.2022 17:06 Ответить
Это пукнул Эрдоган …
А теперь прочти это :
https://censor.net/ua/news/3328555/*****************************************************************************************************
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25.03.2022 18:25 Ответить
для особо одаренных, Кулеба один из нормальных среди ваЗЕлиновского Сброда, но он не гидрант или тебе напомнить цемаха, вагнеровцев, Дермака штатную фсбэшную Крысу, который по сей день "руководит" осликом, он и был продвинут ПИД,,рашей через беню, для развала Страны изнутри, да не все успел....так что ЗЕбилы ждите очередного видосика с "референдумом"....
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25.03.2022 20:43 Ответить
Пошел на ***.Так тебе понятно?
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25.03.2022 16:22 Ответить
Пшел на ***
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25.03.2022 16:23 Ответить
Росія в перде. Іди сідай на пляшку і сиди тихо, поки по тебе не прийшли українці
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25.03.2022 17:04 Ответить
МИ ПОВИННІ ЗРОЗУМІТИ - РОСІЯ ЦЕ НАЦІЯ МЕНТАЛЬНО ХВОРИХ ЛЮДЕЙ,
ПОКИ МИ В УКРАЇНІ ЦЕ НЕ ПОЙМЕМО, ПЕРЕМОГИ НАД МОСКОВІЄЙ У НАС
НЕ БУДЕ.
ЯК ЗРОБИТИ ЩОБ ШИЗІКИ ЗДАВАЛИСЬ У ПОЛОН ? - ПОПИТАЙТЕ ПСИХІАТРІВ,
ВОНИ РОЗКАЖУТЬ І ЦЕ БУДЕ ЦІННА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГЕНШТАБУ,
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25.03.2022 19:35 Ответить
Чего можно ожидать от людей которые четверть века живут в тоталитарном режиме не имея понятия ни о демократии ни о свободе слова. Немцы и то меньше находились под влиянием Гитлера, а пошли мир "спасать".
Весь мир осознаёт что фашизация российского общества завершена кроме населения россии с полностью промытыми мозгами. Для них всё фейк кроме того что путлер сказал.
Час расплаты настанет.
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25.03.2022 20:08 Ответить
а до этого еще 75 лет в тоталитарном режиме были. при комуняках всех умных и образованных убили или кто смог свалил. орки для них хорошее слово, они е его не заслуживают
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26.03.2022 05:17 Ответить
 
 