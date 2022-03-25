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По словам очевидцев, в драмтеатре Мариуполя в результате бомбардировки 16 марта погибли 300 человек, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания на момент этого террористического акта, говорят об обратном.
Мы сможем восстановить дома, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких. Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист россия", - рассказали в горсовете.
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+40 Агамемнон
показать весь комментарий25.03.2022 11:57
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показать весь комментарий25.03.2022 12:23
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Hanka Panyanka
я хочу, чтобы все понимали - люди были не только в подвале, который вроде бы выстоял, люди были в том крыле на верхних этажах, куда попала бомба и это были беременные женщины, дети и мед персонал, они погибли, а многие оказались искалечены, что в тех условиях равносильно смерти..., единственное к чему надо стремиться, это не наказать виновного, а уничтожить его и весь его род.. и да, мы не звери, но это гуманно...
25.03.2022 12:10 Відповісти Керування спамом
Не смерди тут. Перекласти тобі?
Дарма стараєшся; тут нема тих, хто дивиться РашаТВ, тому втюрювати кремлівську брехню нікому.
Заткни фонтан, надто вже смердить.
Ламбада зі шваброю в дупі - це так круто! Бо скрєпно.
Давай, тєло, давай! Головно, не збавляй обертів!
Ану, ще шось хрю-гавкни! (Але зі швабри не злазь - ще рано!).
А перепочинеш - знову гайда на пляшку, потім - на швабру і т.д..
...І так, можеш не відписуватися. Дозволяю.
Я вірю в тебе - зі скріпними розвагами ти справишся і без моїх підказок.
Smert' rashistam !
Ukraina ponad use !
Svitla Pam'yat' zagiblim vid bomb putina...
Зробімо ВСЕ, що більше історична память нас не підводила.
НІКОЛИ не забувайте про їхні злочини.
Ну то поправ пляшку в дупі і продовжуй процедуру.
А теперь прочти это :
https://censor.net/ua/news/3328555/*****************************************************************************************************
ПОКИ МИ В УКРАЇНІ ЦЕ НЕ ПОЙМЕМО, ПЕРЕМОГИ НАД МОСКОВІЄЙ У НАС
НЕ БУДЕ.
ЯК ЗРОБИТИ ЩОБ ШИЗІКИ ЗДАВАЛИСЬ У ПОЛОН ? - ПОПИТАЙТЕ ПСИХІАТРІВ,
ВОНИ РОЗКАЖУТЬ І ЦЕ БУДЕ ЦІННА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГЕНШТАБУ,
Весь мир осознаёт что фашизация российского общества завершена кроме населения россии с полностью промытыми мозгами. Для них всё фейк кроме того что путлер сказал.
Час расплаты настанет.