Бойцы "Азова" минувшей ночью уничтожили более двух десятков оккупантов в Мариуполе и 5 грузовых автомобилей врага и 2 БМД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В минувшую ночь бойцы полка "Азов" уничтожили 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Также уничтожены более двух десятков оккупантов.
Об этом говорится в сообщении полка "Азов" в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
В полку подчеркнули, что защитники города продолжают борьбу за украинский Мариуполь.
Топ комментарии
+42 Дорогой Я
показать весь комментарий25.03.2022 12:26
+34 Ksenia VB
показать весь комментарий25.03.2022 12:27
+34 vlasta
показать весь комментарий25.03.2022 12:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це хто там в облозі
Так тримати , хлопці !
Перемога буде ваша !
Смерть всiй рашистськiй наволочi !