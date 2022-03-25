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армия РФ (15385) Мариуполь (5563) Азов (697)

Бойцы "Азова" минувшей ночью уничтожили более двух десятков оккупантов в Мариуполе и 5 грузовых автомобилей врага и 2 БМД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов

В минувшую ночь бойцы полка "Азов" уничтожили 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Также уничтожены более двух десятков оккупантов.

Об этом говорится в сообщении полка "Азов" в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

В полку подчеркнули, что защитники города продолжают борьбу за украинский Мариуполь.

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Топ комментарии
+42
Героям слава!
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25.03.2022 12:26
+34
Нічого собі
Це хто там в облозі
Так тримати , хлопці !
Перемога буде ваша !
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25.03.2022 12:27
+34
Захисники Маріуполя ввійдуть до історії, як непереможні герої.
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25.03.2022 12:30
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Героям слава!
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25.03.2022 12:26 Ответить
Нічого собі
Це хто там в облозі
Так тримати , хлопці !
Перемога буде ваша !
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25.03.2022 12:27 Ответить
Але вони не контролюють все місто. Але,якщо тримаються, значить ми не все знаємо.
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25.03.2022 13:02 Ответить
оно тебе надо Украина...?
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25.03.2022 13:05 Ответить
Касапы будут теперь срать поносом от слова Азов. Чеченцы и даги отдыхают.
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25.03.2022 12:29 Ответить
Захисники Маріуполя ввійдуть до історії, як непереможні герої.
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25.03.2022 12:30 Ответить
Наши 300 спартанцев.
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25.03.2022 12:33 Ответить
Про бійців Азова будуть легенди ходить, а хоча чому будуть - вже ходять!
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25.03.2022 12:37 Ответить


Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:40 Ответить
Им помогает в работе родная земля и Бог с ними!СЛАВА ГЕРОЯМ!Они ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!
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25.03.2022 12:40 Ответить
От тепер все стало на свої місця, тепер зрозуміло що означає емблема Азову, кацапська Z на боку та ще й перекреслена, положили і ліквідували цю нечисть...
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25.03.2022 12:43 Ответить
По предварительным данным ВСУ уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева во время десятой по счету огневой атаки на стратегический аэродром пгт Чернобаевка Седьмой хорошо пошел.
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25.03.2022 12:56 Ответить
он как настоящая свиноцабака - после шестого не закусывал...
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25.03.2022 13:07 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!СЛАВА НАЦИИ!
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25.03.2022 14:08 Ответить
 
 