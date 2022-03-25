Бойцы "Азова" минувшей ночью уничтожили более двух десятков оккупантов в Мариуполе и 5 грузовых автомобилей врага и 2 БМД

В минувшую ночь бойцы полка "Азов" уничтожили 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Также уничтожены более двух десятков оккупантов.

Об этом говорится в сообщении полка "Азов" в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

В полку подчеркнули, что защитники города продолжают борьбу за украинский Мариуполь.

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