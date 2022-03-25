В течение 24 марта удалось возобновить электроснабжение для 6,5 тыс. семей в 12 населенных пунктах Киевщины, - ДТЭК
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В течение 24 марта ДТЭК Киевские региональные электросети удалось возобновить электроснабжение для 6500 семей в 12 населенных пунктах Киевщины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Цензор.НЕТ.
Снова частично со светом села в трех районах: Броварском, Барышевском и Киево-Святошинском, обесточенных из-за боевых действий.
"Мы с вами. Энергетики работают круглосуточно, чтобы починить линии и вернуть вам связь с миром. Мы работаем, как только нам позволяют ВСУ", - отметили в компании.
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показать весь комментарий25.03.2022 12:40 Ответить Мне нравится 3
Larissa Kora 56c14f78
показать весь комментарий25.03.2022 12:44 Ответить Мне нравится 1
B.P. Torro di Payoho
показать весь комментарий25.03.2022 12:54 Ответить Мне нравится 0
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