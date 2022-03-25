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Киевская область (3539) Тарифы на электроэнергию (1906) ДТЭК (407)

В течение 24 марта удалось возобновить электроснабжение для 6,5 тыс. семей в 12 населенных пунктах Киевщины, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

електроенергія

В течение 24 марта ДТЭК Киевские региональные электросети удалось возобновить электроснабжение для 6500 семей в 12 населенных пунктах Киевщины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Цензор.НЕТ.

Снова частично со светом села в трех районах: Броварском, Барышевском и Киево-Святошинском, обесточенных из-за боевых действий.

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"Мы с вами. Энергетики работают круглосуточно, чтобы починить линии и вернуть вам связь с миром. Мы работаем, как только нам позволяют ВСУ", - отметили в компании.
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25.03.2022 12:40 Ответить
Дякуємо Вам! Всіх нас закликаю, по можливості хто скільки в змозі, сплачуймо рахунки за газ, світло, воду.
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25.03.2022 12:44 Ответить
Тільки за світло! Бо Київводоканал з Київгазом, судячи з відсутності новин, б'ють байдики. Фонду держмайна давно час знайти й для них такого ж міцного господарника, як знайшли для Київеннрго
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25.03.2022 12:54 Ответить
 
 