РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13493 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
24 272 34
Азовское море (1577) армия РФ (15385) война (46875) Генштаб ВС (4296)

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 25 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корабель

Идут тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противнику не удалось добиться основных целей широкомасштабной войны – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 25.03.2022 по российскому вторжению.

Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил российской федерации.

На Волынском направлении противник активных действий не производил. Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны: около 16,1 тыс. человек, 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк и свыше 1,6 тыс. бронированных машин

На Полесье противник наступательных действий не производил. Сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах н.п. Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Совершает перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.

На Северском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. С целью снижения сопротивления со стороны гражданского населения противник распространял листовки.

Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает использовать авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского генерал-лейтенанта Рязанцева ликвидировали в Украине. ФОТО

В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановленный в районе Тихоцкого. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении, на временно занятых территориях продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в частности силами подразделений росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Выше, выше! Все, теперь ему точно п#зда!", - Генштаб обнародовал видео ликвидации российских танков из украинских комплексов ПТРК. ВИДЕО

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

Группировка Сил обороны продолжает оборонную операцию, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника, защищает государственную границу Украины, уничтожает врага на земле, в воздухе и море.

Сильные вместе! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+39
У нас є чудові протикорабельні ракети!
"Велике крадівництво" і "Асфальт"
показать весь комментарий
25.03.2022 13:42
+23
Готовят новое мясо старое уже испортилось в степях Украины.
показать весь комментарий
25.03.2022 13:39
+23
показать весь комментарий
25.03.2022 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовят новое мясо старое уже испортилось в степях Украины.
показать весь комментарий
25.03.2022 13:39 Ответить
16к гниющих трупов в Украине - экологическое оружие по русски)
показать весь комментарий
25.03.2022 13:57 Ответить
спалювати треба
показать весь комментарий
25.03.2022 14:02 Ответить
Змінили тактику, забили на одесу, все що є кинуть на Маріуполь.
показать весь комментарий
25.03.2022 13:40 Ответить
Вперед , на дно за "Саратов"
показать весь комментарий
25.03.2022 13:41 Ответить
Пусть наращивают, чем больше зайдёт в Азов тем лучше. Крымский мост не вечный, может невзачай завалиться и перекрыть Керченский пролив
показать весь комментарий
25.03.2022 15:23 Ответить
Под эту дудочку и мост к чертям собачьим разхерячить надо !!!….
Ещё 24 февраля
показать весь комментарий
25.03.2022 16:12 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 13:42 Ответить
Красівоє
показать весь комментарий
25.03.2022 13:50 Ответить
Таку картину можно повісити на всю стіну у вітальні чи у спальні
показать весь комментарий
25.03.2022 13:54 Ответить
Как прекрасен этот мир дым !
показать весь комментарий
25.03.2022 13:56 Ответить
неймовірний пейзаж
показать весь комментарий
25.03.2022 14:06 Ответить
У нас є чудові протикорабельні ракети!
"Велике крадівництво" і "Асфальт"
показать весь комментарий
25.03.2022 13:42 Ответить
Вони летять по асфальтованим і освітленим дорогам.
показать весь комментарий
25.03.2022 13:58 Ответить
їм явно не доходить після вчорашнього)
показать весь комментарий
25.03.2022 13:45 Ответить
Байден какбэ обешал противокорабельные причиндалы. Очень надеюсь, что доехали.
показать весь комментарий
25.03.2022 13:50 Ответить
таки дроны камикадзе отработают на ржавых лоханках
показать весь комментарий
25.03.2022 13:51 Ответить
► Як і з аеродромом в Чорнобаївці, від порту в Бердянську вони не можуть відмовитись від слова абсолютно - і там, і там це чи не єдині на даний момент спокусливо-вигідні точки для перевалочних баз для посилення подальшої окупації. І якщо з Чорнобаївкою вже все зрозуміло, там і надалі буде творитись Твін Пікс, то за порт Бердянська - молюся, щоб у наших хлопців таки не закінчувалися оті самі "смаколики" для щирої української гостини, яким нагодували "Засратов".
показать весь комментарий
25.03.2022 13:52 Ответить
все время вспоминаю старый совковый анекдот реакция кацапа на предупреждение с моста не прыгать
показать весь комментарий
25.03.2022 13:52 Ответить
"оркскь" - "саратов"- затоплянцi, you are not wellcome.
показать весь комментарий
25.03.2022 13:54 Ответить
В Бердянську знищили не Орськ, а БДК Саратов. БДК Цезарь Куніков і Новочеркаськ отримали пошкодження.
показать весь комментарий
25.03.2022 13:55 Ответить
Пливли-пливли, а у Бердянську всралися .
показать весь комментарий
25.03.2022 13:59 Ответить
Быда инфа ,что один корабль уничтожен вследствие детонации боекомплекта ,а второй орки сами притопили ,чтобы от пожара не произошла детонация
показать весь комментарий
25.03.2022 14:46 Ответить
каци нарощують корабельний склад в Азовському морі? щож, ласкаво просимо в Бердянськ))
показать весь комментарий
25.03.2022 13:59 Ответить
Думаю, вони на Маріуполь йдуть
показать весь комментарий
25.03.2022 14:16 Ответить
"Moonfish", "Juice" go on with what you are doing - stay safe!
God bless you!
показать весь комментарий
25.03.2022 14:04 Ответить
Я б казав нехай в Бердянськ заїдуть на розгрузку
показать весь комментарий
25.03.2022 14:09 Ответить
А что это за село такое под Изюмом Тихоцкое первый раз слышу .На карте такого нету есть только Топольское
показать весь комментарий
25.03.2022 14:26 Ответить
Вчера в Бердянске "наростили" на -1.
показать весь комментарий
25.03.2022 14:46 Ответить
Зеля сейчас возьмёт - и ****..т по ним "великим крадівництвом" вместо "нептунов" - мало не покажется!
показать весь комментарий
25.03.2022 14:51 Ответить
Подводная лодка в степях Украины, погибла в не равном воздушном бою)
показать весь комментарий
25.03.2022 16:21 Ответить
До 2019 года мы развивали ракетостроение. В частности были разработаны ракеты Гром Нептун. В 2019 дальнейшее развитие остановилось. Если бы мы сейчас имели ракету Гром, то могли бы поразить керченский мост, а если бы были Нептуны - корабли россии не ходили бы спокойно у наших берегов.
показать весь комментарий
25.03.2022 17:11 Ответить
 
 