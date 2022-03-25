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В городе-спутнике ЧАЭС Славутиче из-за работы снайперов запретили передвигаться по улицам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

славутич

Городской совет Славутича запретил горожанам передвигаться по городу.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице горсовета в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобиле. Работают снайперы", - указали в горсовете.

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Наши или орки ?
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25.03.2022 13:55 Ответить
Наші звісно!!! Кацапам- смерть люта!
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25.03.2022 13:58 Ответить
Надіюсь наш канадець Валлі
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25.03.2022 13:58 Ответить
Міст на трасі Прип'ять - Славутич зруйнували? Чи тоді неможливо буде персонал ЧАЕС змінювати?
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25.03.2022 14:21 Ответить
Знаю точно,що дніпровські мости підірвані,бо добровольців на зміну ЧАЕС через Дніпро на лодках переправляли! А прип'ятські мости підірвані чи ні -невідомо!
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25.03.2022 15:16 Ответить
 
 