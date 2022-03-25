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В городе-спутнике ЧАЭС Славутиче из-за работы снайперов запретили передвигаться по улицам
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Городской совет Славутича запретил горожанам передвигаться по городу.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице горсовета в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобиле. Работают снайперы", - указали в горсовете.
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