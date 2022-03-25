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Пятерых сотрудников полиции Луганщины подозревают в коллаборационной деятельности, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении пяти работникам полиции Луганщины в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года сотрудники полиции прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в ряды созданных незаконных структур и присягнули на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике". Таким образом, они добровольно стали "работниками милиции" так называемых Старобельского, Щастинского и Станично-Луганского РОВД МВД "ЛНР".

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Решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемых с целью привода в порядке ст. 615 УПК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Второго следственного отдела (с дислокацией в г. Северодонецке) территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, оперативное сопровождение – Луганское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

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"Зампредседателя совета нацбезопасности росси дмитрий медведев публично зафиксировал , что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент россии" - побігли відрещуватись від божка бункерного. Наступний!
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25.03.2022 14:07 Ответить
суки продажні
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25.03.2022 14:10 Ответить
Это ещё ерунда,в 2014 они целыми райотделами присягали бандитам и российским фашистам.
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25.03.2022 14:14 Ответить
Это вовсе не "ерунда". Из этой "ерунды" напрашиваются несколько очень неприятных вопросов.
1. Сколько полицаев оказались предателями начиная с 2014 г. И это не только Донбасс, но и Крым в т.ч.
2. Каков процессуальный статус по этим личностям
3. Какие действия проводила прокуратура по этим личностям в течении 8-и лет?
4. Может хватит уже *******? Какие, нах, "пять"? А где все остальные? Ушли в месте с семьями в Украину вместе с ВСУ?
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25.03.2022 15:01 Ответить
луганские и донецкие как были так и остались коллаборантами, среди "беженцев" их полно.
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25.03.2022 14:30 Ответить
как и харьковские,одесские и. д. таких везде мразей хватает в каждой области, где то больше где то меньше. Донсейкой,Луганской повезло меньше...они пошли первыми.Чего то тишина, про Херсонскую,Запорожскую...а там перешло таких манкуртов сейчас не меньше.
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25.03.2022 15:28 Ответить
сепарами были, сепарами и остались, гниды
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25.03.2022 15:14 Ответить
Офис проснулся ? НУ_НУ
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25.03.2022 15:32 Ответить
 
 