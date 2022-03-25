Пятерых сотрудников полиции Луганщины подозревают в коллаборационной деятельности, - Офис Генпрокурора
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При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении пяти работникам полиции Луганщины в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в марте 2022 года сотрудники полиции прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта. В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали согласие на добровольное вступление в ряды созданных незаконных структур и присягнули на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике". Таким образом, они добровольно стали "работниками милиции" так называемых Старобельского, Щастинского и Станично-Луганского РОВД МВД "ЛНР".
Решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемых с целью привода в порядке ст. 615 УПК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Второго следственного отдела (с дислокацией в г. Северодонецке) территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, оперативное сопровождение – Луганское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
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1. Сколько полицаев оказались предателями начиная с 2014 г. И это не только Донбасс, но и Крым в т.ч.
2. Каков процессуальный статус по этим личностям
3. Какие действия проводила прокуратура по этим личностям в течении 8-и лет?
4. Может хватит уже *******? Какие, нах, "пять"? А где все остальные? Ушли в месте с семьями в Украину вместе с ВСУ?