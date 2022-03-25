Президент Польши Дуда: Страна у нас большая, будет где хоронить нападающих
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы России. Он заявил, что Польша – мирная страна, но в случае нападения будет защищаться.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
На угрозы России президент Польши ответил польской нецензурной лексикой.
"В Польше есть поговорка: не пугай, не пугай, потому что сам в штаны наложишь (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. – Ред.) Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал, то нападали на нас", - подчеркнул президент Польши.
Дуда также добавил, что Польша за последние годы сделала все, чтобы ее граждане комфортно жили в своем государстве, а на угрозы РФ о предполагаемом нападении польский лидер отметил, что у них большая страна и оккупантов они похоронят.
"Уверяю вас, что Польша достаточно велика, чтобы было где хоронить нападающих", - добавил президент Польши.
Пожалуйста, подождите...
Когда там Польша будет председательствовать в НАТО?
Звісно, якщо вони рипнуться із ЯЗ, то отримають по повній, саме до цього зараз і йде підготовка - щоб зробити все швидко, та з мінімальними втратами.
Резервы рашки далеко не исчерпаны,и не нужно расслабляться думая что скоро победа,еще предстоит много работы и военным и особенно дипломатам Украины
Это все к шапкозакидательству по отношению к противнику-еще раз повторю что еще много работы и для военных ,и особенно к дипломатии -где нужно достигнуть макимум ,не вызвав при этом глобальной войны с нами на полную катушку
Кацапы я иногда удивляюсь вашей упоротости - не на полную катушку Это как секс на пол шишочки
Колоны были длинной в 65 км, куда ещё больше? В 120 км?
По полям ваши кацапские танкисты ездить не умеют, это уже все увидели!
Какой резерв? Какая мобилизация? Кацапы, вы уже к нам едите на буханках и зилках! Если только ваши мобилизированые будут ехать на тачанках? Ну тогда да, нам стоит боятся!
Кацап ты сначала мозг включай, потом пиши!
То что россияне обделались на первом этапе со своим "прыжком мангуста",еще не значит нашей победы ,а больше говорит о "качестве" проработки плана вторжения.
И если они сейчас окопаются,а они окопаются,то их изгнание грозит очень большими потерями(наступающий несет потери в 3-4 раза больше обороняющегося)
Ферштейн?
кацап угомонить!
Это я к тому ,что относится шапкозакидательски к противнику нельзя,особенно к тому который превосходит нашу страну в мобилизационном ресурсе по людям и технике
Особисто я не боюсь ядерної війни, але відео про те, як врятуватись від вибуху ядерної бімби сьогодні подивилась, і вам раджу. Теоретично врятуватися можливо, можливо навіть не померти у перші часи та добу після вибуху. А далі перспективи не такі вже й погані.
Тухлоочковского (в девичестве - Тухачевского) откурвенили - откурвенят и кожугетову (забадай его Будда) орду!