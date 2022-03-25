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Новости За рубежом
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Президент Польши Дуда: Страна у нас большая, будет где хоронить нападающих

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы России. Он заявил, что Польша – мирная страна, но в случае нападения будет защищаться.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

На угрозы России президент Польши ответил польской нецензурной лексикой.

"В Польше есть поговорка: не пугай, не пугай, потому что сам в штаны наложишь (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. – Ред.) Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал, то нападали на нас", - подчеркнул президент Польши.

Дуда также добавил, что Польша за последние годы сделала все, чтобы ее граждане комфортно жили в своем государстве, а на угрозы РФ о предполагаемом нападении польский лидер отметил, что у них большая страна и оккупантов они похоронят.

Читайте также: Путин и российская армия уничтожают Мариуполь, как гитлеровцы Варшаву в 1944 году, - Дуда

"Уверяю вас, что Польша достаточно велика, чтобы было где хоронить нападающих", - добавил президент Польши.
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Топ комментарии
+41
Да Поляки просто красавці, нація у якої є яйца, так само і у Англійців, тепер зрозуміло чому були слухи що Польща може звалити з ЄС. Є щє декілька сміливих країн в ЄС, інші аморфні сцикуни
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25.03.2022 14:04
+26
То звісно,брати поляки! Ми допоможемо по мірі надхнення!
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25.03.2022 14:03
+20
Вот это достойный ответ, наконец-то кто-то отыскал у себя пару яиц!
Когда там Польша будет председательствовать в НАТО?
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25.03.2022 14:05
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То звісно,брати поляки! Ми допоможемо по мірі надхнення!
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25.03.2022 14:03 Ответить
якраз у Польщі, натхнення - хоч оточуючим даруй
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25.03.2022 14:51 Ответить
Полігон для вивозу сміття - там кацапам саме місце.
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25.03.2022 14:04 Ответить
Да Поляки просто красавці, нація у якої є яйца, так само і у Англійців, тепер зрозуміло чому були слухи що Польща може звалити з ЄС. Є щє декілька сміливих країн в ЄС, інші аморфні сцикуни
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25.03.2022 14:04 Ответить
Польщу могли звалити з ЄС через середньовічні закони про аборти та цензуру у ЗМІ.
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25.03.2022 14:23 Ответить
Вот это достойный ответ, наконец-то кто-то отыскал у себя пару яиц!
Когда там Польша будет председательствовать в НАТО?
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25.03.2022 14:05 Ответить
Прєдсєдатєльства в НОТА не дає ніяких переваг у прийнятті рішення, там вам не совок вбогий
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25.03.2022 14:24 Ответить
Вот уже и помечтать нельзя, что НАТО от "мы не будем воевать против россии" перейдёт к более жёстким формулировкам со значением "прямо сейчас мы не будем наносить удары по кацапским объектам, но если понадобится или если кацапы продолжат что-то блеять про ЯО, то мы закопаем кацапов и ещё нассым сверху".
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25.03.2022 14:35 Ответить
Треба чітко відділяти те, що кажуть для натовпу, і те, що робиться фактично.
Звісно, якщо вони рипнуться із ЯЗ, то отримають по повній, саме до цього зараз і йде підготовка - щоб зробити все швидко, та з мінімальними втратами.
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25.03.2022 17:49 Ответить
Так. Давайте разом зробимо так, що росія вже ні на кого не могла напасти.
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25.03.2022 14:06 Ответить
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25.03.2022 14:07 Ответить
Я вот одного не могу понять, раша ввязалась в авантюру напав на Украину, резервы истощены или заканчиваются, неужели они такие дебилы еще напасть на одну из стран НАТО?
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25.03.2022 14:07 Ответить
Дебил не может понять, что он дебил потому, что он/кацап - ДЕБИЛ !
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25.03.2022 14:10 Ответить
Дебіли можуть
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25.03.2022 14:11 Ответить
Дуже хоче. Просто тупо програти Україні - дуже соромно. Програти НАТО - не настільки соромно, ще й бидло своє можна додатково налаштувати проти цивілізованого світу.
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25.03.2022 14:14 Ответить
читайте доктрину рашки-там все написано.Только врядли нападение будет обычным ,если оно конечно будет.
Резервы рашки далеко не исчерпаны,и не нужно расслабляться думая что скоро победа,еще предстоит много работы и военным и особенно дипломатам Украины
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25.03.2022 14:15 Ответить
Та які там резерви? Що ви мелете, як що всіх стягнуть в Україну, то хто захищати буде саму рашк
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25.03.2022 14:42 Ответить
мобилизационная способность рашки больше в 4 раза украинской,да и всего остального там много,и надо сказать спасибо "талантам" русского руководства,что они до сих пор не обьявили мобилизацию и ведут "спецоперацию ",а не войну.
Это все к шапкозакидательству по отношению к противнику-еще раз повторю что еще много работы и для военных ,и особенно к дипломатии -где нужно достигнуть макимум ,не вызвав при этом глобальной войны с нами на полную катушку
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25.03.2022 15:26 Ответить
Ми знаємо що роботи багато, але досить нас лякати! Йдіть краще зі своїми ******* розбирайтесь
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25.03.2022 18:11 Ответить
мобилизованные цапы, это будет та ещё военная сила. На чужой земле, без никакой абсолютно мотивации. неудержимые *****
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25.03.2022 21:52 Ответить
"этом глобальной войны с нами на полную катушку" - а что можно было устроить нападение на страну не напольную катушку?
Кацапы я иногда удивляюсь вашей упоротости - не на полную катушку Это как секс на пол шишочки
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26.03.2022 08:53 Ответить
на полную катушку -это когда провели бы мобилизацию под миллион хотя бы ,и очень не хотелось бы ,что б это кацапия делала-потому что тогда пойдет война на истощение,при которой потери возрастут кратно с обеих сторон,я уж молчу об мирных жителях оккупированных территорий (до многих пока еще не добрались "асвободители",изза нехватки тыловых частей-но это дело времени и количества оккупантов при затягивании конфликта)
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26.03.2022 11:59 Ответить
Вы пишите Абсолютную чушь!

Колоны были длинной в 65 км, куда ещё больше? В 120 км?

По полям ваши кацапские танкисты ездить не умеют, это уже все увидели!

Какой резерв? Какая мобилизация? Кацапы, вы уже к нам едите на буханках и зилках! Если только ваши мобилизированые будут ехать на тачанках? Ну тогда да, нам стоит боятся!

Кацап ты сначала мозг включай, потом пиши!
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26.03.2022 15:28 Ответить
это вы свой куриный мозг включите,если не разбираетесь о чем разговор .
То что россияне обделались на первом этапе со своим "прыжком мангуста",еще не значит нашей победы ,а больше говорит о "качестве" проработки плана вторжения.
И если они сейчас окопаются,а они окопаются,то их изгнание грозит очень большими потерями(наступающий несет потери в 3-4 раза больше обороняющегося)
Ферштейн?
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26.03.2022 15:40 Ответить
Окопаются, резервы Введут, мобилизацию сделают в 20 милилонов - все пропало, караул!

кацап угомонить!
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27.03.2022 09:26 Ответить
Нам пох#й скільки вас тут буде! ******* васбудемо до останнього!
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27.03.2022 09:35 Ответить
закусывать надо ,а не плеваться на форуме -я обьяснил спокойно варианты,а горлопанство свое оставьте для выступлений на броневике
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27.03.2022 16:14 Ответить
Представьте что кацапия это типа Лернейская Гидра-,у которой при отрубывании одной головы,вырастает сразу две.
Это я к тому ,что относится шапкозакидательски к противнику нельзя,особенно к тому который превосходит нашу страну в мобилизационном ресурсе по людям и технике
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26.03.2022 12:06 Ответить
це вам арестович сказав?
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25.03.2022 15:44 Ответить
Або, у разі війни з НАТО він думає знайти виправдання використанню ядерної зброї. А то так, проти лише України якось зовсім не по-пацанськи, і навіть тупориле населення може запідозрити, що то не бандерівці шуганули. Вони ж для своїх розказують, що мирних націоналісти вбивають.
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25.03.2022 14:17 Ответить
100% debyli
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25.03.2022 14:30 Ответить
Дебилы или не дебилы, тут уже даже вопрос так не стоит
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25.03.2022 14:55 Ответить
У них синдром сhernobaievka vulgarius.
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25.03.2022 14:59 Ответить
Закопають маскаля край дороги...
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25.03.2022 14:10 Ответить
Це справжній і відповідальний президент. Готується до війни, а не до шашликів. Тому є підстави, що помилок українців не повторить.
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25.03.2022 14:15 Ответить
Польща в НАТО, отже точно не повторить
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25.03.2022 14:25 Ответить
Смачно послал Москву туда же где русский корабль. Что впрочем и ожидалось.
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25.03.2022 14:17 Ответить
Вже зараз Польща може своїми літаками нам допомогти знищувати російську авіацію та ракети. Коли монголи в 12-13 столітті напали на князівства Київської Русі, вони так само боролися кожен по одинці. В результаті монгольські орди ходили по Польщі і Хорватії та нищили людей...
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25.03.2022 14:21 Ответить
На підставі чого допомагати? Є якісь оборонні договори, чи може ухвала парламенту?
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25.03.2022 14:27 Ответить
nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz - не пугай, не пугай, потому что обосрешься
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25.03.2022 14:23 Ответить
гола дупа лякає їжака
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25.03.2022 17:45 Ответить
На жаль в ЄС є злобні бздуни- Угорщина , Німеччина та латентні бздуни- Франція з Італієй . Просто зажрались падли, давно смаленого вовка не бачили! Великій Британії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Словаччині,повага та велика подяка! Це справжні союзники. А Білорусь- це фашистські посіпаки! Наче ніколи й не вигрібали від Фашиздів! Забули?
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25.03.2022 14:31 Ответить
Поляки молодці, сильна нація, але вони зараз теж у небезпеці. Враховуючи те, що ***** мріє про знищення української нації, то й полякам може прилетіти через наших біженців, українців там настільки багато, що саме цей факт може стати виправленням для використання ядерної зброї терористом N1.

Особисто я не боюсь ядерної війни, але відео про те, як врятуватись від вибуху ядерної бімби сьогодні подивилась, і вам раджу. Теоретично врятуватися можливо, можливо навіть не померти у перші часи та добу після вибуху. А далі перспективи не такі вже й погані.
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25.03.2022 14:35 Ответить
Если начнется, пусть у них будет своя "Пшернобаевка"
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25.03.2022 14:35 Ответить
Kacabeijevka
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25.03.2022 17:46 Ответить
Навіть українцю ця приказка зрозуміла
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25.03.2022 14:54 Ответить
А чому "навіть українцю"? Українцям ця приказка зрозуміла. І навіть кацапам.
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25.03.2022 17:36 Ответить
Поляки всегда "любили" русских.
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25.03.2022 14:55 Ответить
А где их любили???
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25.03.2022 15:03 Ответить
Поляки - красавы!

Тухлоочковского (в девичестве - Тухачевского) откурвенили - откурвенят и кожугетову (забадай его Будда) орду!
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25.03.2022 15:03 Ответить
И почему он не просит не портить инвестиционный климат?
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25.03.2022 16:01 Ответить
Поляки молодцы! Вот так надо с гопотой говорить, пусть сосут, для начала пусть хотя бы в Николаев сунутся, прежде чем о Польше будут мечтать, хотя я думаю у поляков даааааавно руки чешутся получить под раз#@ть руску курву
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25.03.2022 16:05 Ответить
 
 