Аваков сообщил об ухудшении здоровья Шойгу и заместителя начальника генштаба ВС РФ: "Симптомы у обоих совершенно одинаковы"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 марта сообщил об ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Шойгу и [заместитель начальника генштаба вооруженных сил РФ] Игоря Костюкова. Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковы - жжение в области сердца, затрудненное дыхание", - отметил Аваков, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, у Шойгу была потеря сознания.

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Ранее глава Минобороны РФ Шойгу и глава Генштаба Герасимов исчезли из публичного пространства России - не появлялись на публике уже 12 дней.