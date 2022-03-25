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Аваков сообщил об ухудшении здоровья Шойгу и заместителя начальника генштаба ВС РФ: "Симптомы у обоих совершенно одинаковы"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шойгу

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 марта сообщил об ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Шойгу и [заместитель начальника генштаба вооруженных сил РФ] Игоря Костюкова. Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковы - жжение в области сердца, затрудненное дыхание", - отметил Аваков, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, у Шойгу была потеря сознания.

Смотрите также: Российские СМИ "нашли" Шойгу: принял участие в совещании с Путиным. ВИДЕО

Ранее глава Минобороны РФ Шойгу и глава Генштаба Герасимов исчезли из публичного пространства России - не появлялись на публике уже 12 дней.
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Топ комментарии
+68
- Пацієнт перед смертю потів?
- так.
- Це добре.
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25.03.2022 14:11
+45
немножко поплохело от фосфорорганики.
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25.03.2022 14:11
+43
Шойгу, Герасимов, Нарышкин и Патрушев были против войны. Не потому что добрые, а потому что понимали чем это закончится. Позвали политическое крыло в лице Чубайса и Кудрина чтобы те тоже обяснили Фюреру о пагубности его плана.
Сами силовики через публикацию в прессе статей отставных генерала Ивашова и полковника Ходоренка против плана войны с Украиной тоже пытались донести свое мнение до влиятельных лиц Путина. При этом кто-то из этих шестерых слил информацию и план на войну американцам
С той же целью предотвратить войну. Но ***** закусил удила и никого не хотел слушать кроме своих шаманов и нумирологов, которые сюрпали ему в уши про знаки свыше. Короче все как у Гитлера.
Теперь опричники Путина пытаются выяснить кто слил инфу американцам, кто был в заговоре, кто украл все деньги на оборону. Короче, мы накануне *********** разборок в банке у пауков.
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25.03.2022 14:15
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оленевод умер что и следовало ожидать...
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25.03.2022 14:37 Ответить
Новічок мабуть просрочений). Не одразу здохли.
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25.03.2022 14:37 Ответить
Аваков їх лікуючий лікар??
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25.03.2022 14:38 Ответить
Це ж венерологічне захворювання,передається половим шляхом,друг дружку заразили.От вам і санкції .
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25.03.2022 14:42 Ответить
Давай Шойгу , бо дуже хочу щоб на тому світі разом з йосьою кабздоном заспівали дєньпАбєди,,,
Щоб ви ****** бігли на концерт до Йосі один поперед одного,,,,,тварі
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25.03.2022 14:43 Ответить
Дрисня напала.Медвежья болезнь
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25.03.2022 14:46 Ответить
Та ***** на сина кожугета, він тупий, а герасімов розумний, хай краще він сдохне.
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25.03.2022 14:46 Ответить
Благаю, не зупиняйтеся, жирік весьолий вам путь озаріт.
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25.03.2022 14:47 Ответить
Вообще *****
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25.03.2022 14:50 Ответить
Ну вообще-то сегодня из-за событий в Карабахе Шойгу звонил в Баку министру МО. Что-то мутит Аваков.
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25.03.2022 14:50 Ответить
Сама при разговоре присутствовала, ботка
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25.03.2022 15:26 Ответить
Ладно......спишем на то, что это написала однодневка-нулёвка. Просто совет на будущее - прежде чем ерунду писать, курсор на ник наведи.
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25.03.2022 16:13 Ответить
Злодій аваков така сама мерзота як ці орки за які він розповідає.

Боже великий, єдиний, нам Україну храни
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25.03.2022 14:53 Ответить
Оба-на....! Бийте в бубен !
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25.03.2022 14:56 Ответить
Щоб запустити ядерні ракети потрібне підтвердження путлєра, шойгу і герасімова.
\
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25.03.2022 15:07 Ответить
знач КГБ(мп) убирает ключевую связку шоб не переживать за свои счета и виллы за бугром) и свий выплодок
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25.03.2022 17:09 Ответить
Говорили же кожугетову сыну - не облизывай ложку сам и не давай этого делать подчиненным, когда готовишь варево "Новичок" для своего говнокомандующего!
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25.03.2022 15:10 Ответить
"Новичка" нажрались или плутония?
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25.03.2022 15:21 Ответить
всю ночь друг друга пердолили в дупу, вот и симптомы одинаковые
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25.03.2022 16:00 Ответить
Прогрессирующая диарея. Однозначно. ЖИРИНОВСКИЙ.
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25.03.2022 15:26 Ответить
Скорей бы дьявол к себе прибрал
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25.03.2022 15:27 Ответить
НЕ УДИВЛЯЕТ…от масштабов такого фиаско ,можно и без чужой помощи получить инфаркт....
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25.03.2022 15:31 Ответить
диарея у этих ублюдков началась
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25.03.2022 15:34 Ответить
Великий "патріот" заявив про себе ,йшов би ти подалі.
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25.03.2022 15:35 Ответить
Может вирус какой? Вот бы всех козломордых(кремлёвского вурдалака включительно) выкосил
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25.03.2022 15:45 Ответить
Tssss, ty ento... pro omeriganskie laboratoriji v Ukraine ne glagolj...
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25.03.2022 18:06 Ответить
Аваков напоминает о себе новостями, к которым не имеет ни малейшего отношения, чтобы не дай бог не забыли о нем в Украине.
Не волнуйся, мы тебя помним по делам твоим! Мы злые и память у нас хорошая!
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25.03.2022 15:57 Ответить
Странно, будто не новичок Шойгу а так попасть
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25.03.2022 16:03 Ответить
Болезнь у них одна - глубокая депрессия, наверно перешедшая в глухой запой.
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25.03.2022 16:12 Ответить
Захворіли бідненькі, все лікується пострілом в голову коханого фюлера.
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25.03.2022 16:12 Ответить
Новичек? новичек-V? ковичек?
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25.03.2022 17:06 Ответить
а отпевание можно заказывать? или у кристиан ныне так не принято)))?
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25.03.2022 17:07 Ответить
Симптом одинаковый для всех несогласных: чай. Особый чай. И начинаются проблемы с сердцем на ровном месте.
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25.03.2022 17:09 Ответить
Нехай полікується у своєї дочки вона головний кризовий психолог росії
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25.03.2022 17:17 Ответить
Он и туппом формально останется в должности (до окончания войны), от него живого ни чего не зависело - чучело для мундира, которое никто всерьез не воспринимает, высший генералько- офицерский состав всегда презрало чукчу-оленевода, а сейчас ненавидет, и скоро будет готово прострелить вместе с Упырем!
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25.03.2022 17:49 Ответить
НЕХЙ С ХЙЛОМ ВОДИТЬСЯ !!!
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25.03.2022 18:13 Ответить
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