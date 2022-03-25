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Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Киев и положить конец войне: "Мы должны защищать народ Украины собственными щитами"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моравецький

Польша, Словения и Чехия подготовили план по 10 пунктам, чтобы поддержать Украину и положить конец войне, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я знаю, что президент Украины Владимир Зеленский был благодарен за наш визит с премьер-министром Словении Янезом Яншей, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и Ярославом Качиньским, лидером моей партии "Право и справедливость". Но он и остальная Украина правы, ожидая от нас гораздо большего. Помимо скорейшего прекращения платежей за нефть, газ и уголь, Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и положить конец войне", - написал Моравецкий в статье для Politico в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

Он отметил, что, во-первых, необходимо отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT.

"В противном случае российская экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель", - пояснил Моравецкий.

По его словам, во-вторых, необходимо ввести единую политику убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве.

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"В-третьих, мы должны полностью остановить российскую пропаганду в Европе. Свобода слова не означает право лгать. В-четвертых, мы должны блокировать российские корабли в наших портах. В-пятых, необходимо ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России. В-шестых, мы должны ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды", - указал Моравецкий.

Премьер считает, что в-седьмых, необходимо приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС.

"Российский народ должен понять, что он понесет последствия этой войны. И мы надеемся, что они отвернутся от Путина", - подчеркнул он.

Моравецкий указал, что в-восьмых, надо ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия", поскольку они прекрасно знают, что происходит в Украине, и их соучастие неоспоримо.

"В-девятых, мы должны ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях. И в-десятых, мы должны исключить Россию из всех международных организаций. Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками", - заявил польский премьер.

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В то же время Моравецкий подчеркнул, что если это не остановит войну, то надо идти дальше и защищать народ Украины собственными щитами.

"В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами. Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где проходит красная черта — черта, которую он не может перейти. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может служить оправданием пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдерживать. В противном случае Путин пойдет только дальше", - отметил он.

Моравецкий сообщил, что предлагаемый план не только возможен, но и необходим.

"Что мы будем делать, если Путин в следующий раз потянется за Кишиневом, столицей Молдовы? Или если он нападет на Вильнюс и Варшаву? Что, если он захочет оккупировать Хельсинки? Начнем ли мы относиться к этой угрозе серьезно только тогда, когда он пошлет танки на Берлин? Линия должна быть проведена, и она должна быть проведена сейчас", - заявил глава правительства.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Дякуємо.
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25.03.2022 15:04
+28
Этот тон уже как бы ближе к тому, что есть реальные намерения дать в рыло👊😁. А не проявлять озабоченность.
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25.03.2022 15:20
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Дякуємо.
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25.03.2022 15:04 Ответить
Этот тон уже как бы ближе к тому, что есть реальные намерения дать в рыло👊😁. А не проявлять озабоченность.
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25.03.2022 15:20 Ответить
А де по-п"яте? Вимагаю додрукувати!
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25.03.2022 16:52 Ответить
Чому ми постійно чуємо про допомогу Словенії, яка маленька і яка далеко від нас.

І майже нічого не чуємо про допомогу Словаччини...
Це було б значно логічніше
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25.03.2022 15:07 Ответить
ну тут мабудь не від розміру теріторії йдеться а про розмір моску керуючих )))
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25.03.2022 15:13 Ответить
Та про розмір кохонесів керівництва країни.
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25.03.2022 15:40 Ответить
тому що там сцикуни, як і в угорщині
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25.03.2022 16:28 Ответить
Думаю, що коли підійде до діла, то Словакія приєднається. Це не Угорщина.
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25.03.2022 17:15 Ответить
дякуемо..
гуртом і ***** бити легше !
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25.03.2022 15:08 Ответить
Сам Бог наказав слов'янам триматися разом від орди.
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25.03.2022 18:38 Ответить
мабудь шо так... але без "фальшивих" слов"ян з московитів, яки чомусь забажали називатися слов"янами...та ще й руцькими (*****... дикуни))))
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25.03.2022 18:49 Ответить
Оце справжні брати!
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25.03.2022 15:10 Ответить
Зброї... !!!!
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25.03.2022 15:11 Ответить
Не дадуть, а якщо й дадуть то нашій "зраді", яка боїться власного народу більше ніж загарбників

Тож-бо все що світить: брати вила й пертися з голою дупою на танки, та й то ... потім все що відтрофеїв - здай, звісно якщо вижевеш ...
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25.03.2022 15:28 Ответить
Оце друзі!!
Добре що вадьяр серед них немає..
Недарма бравий вояка Швейк бив морди тім мадьярам..
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25.03.2022 15:13 Ответить
Хлопці,ви не забули про Німеччину,які разом с союзом розпочали другу світову війну,і досі за расею,і Францію,цю проститутку проросійську.Дай Боже,закінчиться війна,ніколи в житті не поїду у німецію і Францію,і всім украінцям не раджу,хай дружать з совєтами
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25.03.2022 17:58 Ответить
Країни, які показали сталеві яйця! Дякуємо!
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25.03.2022 15:14 Ответить
Я тут заміряю рівень неадекватності рускіх, читаючи "нову газету", яка розмірковує про те, як піднімати економіку росії в умовах санкцій, і жодного матеріалу не випустила про оцінку суми, яку росія має заплатити за нищення української економіки. Ну ось, виїжджають рускіє в Туреччину, тікають від режима. Тікають члени кпрф-бізнесмени, айтішники і так далі. Айтішники хочуть тікати далі в США, щоб доказати що "рускіє нє такіє как путін". Йомайо, докажіть це в росії, а якщо приїжджаєте в США, то й виду не подавайте що ви рускіє. Ваша рускість залишилась в росії і вона гівном тхне.
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25.03.2022 15:17 Ответить
Польша, Литва, Чехия, Словения - самые адекватные страны ЕС (возможно какие-то не упомянул). Хорошо, что Великобритания вышла из ЕС. Теперь им не нужно согласовывать свои санкции с европейской бюрократической машиной во главе с пассивными немцами и французами.
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25.03.2022 15:31 Ответить
Скорее с пассивными заднеприводниками. Не только шольцами и макронами дело стопорится, а и гнидой орбаном которой дали 2 ярда и пообещали закарпатие
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25.03.2022 15:43 Ответить
В западной Европе у многих в личном уровне до сих пор смутное представление о том, что хочет достичь имперские шовинисты России (они же российские нацисты). И что себе представляет жизнь под ордой вместе с российским глубинным люмпеном и постоянной угрозой в виде гебни. Особенно у южных европейцев - французов, греков, итальянцев, испанцев итд. - об этом вообще ни каково понятия. Они русских знает только как людей, которые им приносит деньги - иногда очень большие. И да - много кремлёвских прикормишей и полезных идиотов. Это сейчас видно. Внутренние союзы в ЕС в виде описанной в пользу и потому что у несведущих наконец то появится вопросы - а зачем это. Тут их надо бетонировать до тех пор пока доходит. А с второй стороны готовится к защите себя и Украины. И постоянно показывать тем кто в западе - мы готовы сражаться и умирать за наше же будущее. А что будете делать вы, если нас не станет и бомбы и снаряды прилетит уже к вам? В данном случае политика Джонсона тоже правильная. Только надеюсь что английские военные уже согласились с американскими о том, кто из них будет превратить в стекло Москву, кто Петербург и кто - Воронеж.
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25.03.2022 16:15 Ответить
Дякуємо, всі пункти актуальні і дієві. Дійте лише
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25.03.2022 15:34 Ответить
Нарешті в Європі і в світі з'явилося декілька справжніх чоловіків в керівництві держав. Маю надію що на наступних виборах в Європі такі чоловіки і жінки замінять старих і молодих перду ів і хабарників і Європа знову стане двигуном прогресу людства
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25.03.2022 15:37 Ответить
Мы должны создать своё нато с блекджеком...
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25.03.2022 15:44 Ответить
Устав НАТО не запрещает отдельным странам НАТО помочь в защите третьих стран.
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25.03.2022 16:17 Ответить
Smotrel včera dobryj rolik Ivana Jakoviny. Tam ozvučena takaja myslj, - esli fuckin po prosjbe pastuxov Siriji pošel im pomogatj, na slučaj esli ********** sunetsia v Ukrainu, po prosjbe ukrainskix šaxterov možet podkliučitsia Poljša absoliutno ot svoego imeni i gromko zajaviv "ce ne NATA".
Libo poljskie ixtamnety v Zapadnoj Ukraine mogut ubivatj orkov voobšče vtixaria. Kakaja Poljša, - nas tam net.
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25.03.2022 18:47 Ответить
Також бачив, я не розумію чому захід не може також грати як пу в 14
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25.03.2022 19:19 Ответить
Поляки сприймають ситуацію як вона є рашистський чобіт прямує до кордонів Польші, Чехії, Словатчини і всього ЄС зараз є можливість спинити рашистів в Україні. Без направлення контингенту в Україну або закриття неба рашистські апетити будуть тільки зростати
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25.03.2022 15:51 Ответить
Черговий раз переконався, навіщо нам вступ в ЄС і НАТО, де є країни - зрадники Угорщина, Сербія, Франція, Німеччина, які підігрують *****, краще створити економічний і воєнний союз, з країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Великою Британією і разом мочити русню на різних фронтах!
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25.03.2022 16:13 Ответить
Сербії немає ні в НАТО ні в ЄС.
Але там і Угорщини з Німеччиною вистачає. Франція скоріше буде за нас. Бо вони не такі залежні від російських енергоресурсів і в них немає попередніх зв'язків з росіянами. Таких як у Гітлера і Сталіна.
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25.03.2022 18:58 Ответить
Німеччина уже змінила курс в напрямку України, тепер потрібно очікувати конкретних суттєвих дій для допомоги та підтримки України
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25.03.2022 20:00 Ответить
Молодцы! Респект! 👍💪
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25.03.2022 16:15 Ответить
Следует создать в Европе новьІй оборонительньІй союз, которьІй будет дружественньІм с блоком НАТО.
Потому что гнильІе жабоедьі с колбасниками плюс зауральские гуньІ, будут всегда паскудить.
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25.03.2022 16:22 Ответить
Не буде такого союзу з державами-членами НАТО або він буде не дієвим лише на папері. Краще колективної оборони на кшталт НАТО у Європі не існує
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25.03.2022 20:03 Ответить
От хто справжні друзі!
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25.03.2022 16:28 Ответить
Тот случай когда США и Западная Европа жидко срут при имени Путина аВосточная Европа имеет яйца и смелость признать элементарные вещи:с террористами переговоров не ведут и угроза ядерной войны не значит что террорист путин может делать все что хочет. а Если завтра Путин на Аляску нападет-США тоже будут сцатся ответить из-за ЯО Рашки? А почему США не сцались Рашку на Кубе и во Вьетнаме? В США за это время выросло поколение жирдяев--геев-пацефистов? Для таких для этого поколения США Буковский написал хороший расказ.
Чарльз Буковски Кое-что о вьетконговском флаге-почитайте
Если США так и останется страной терпил(целование ног афроамериканцам чего только стоят)-то рано или поздно Китай будт трахать Америку во все дыры
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25.03.2022 16:37 Ответить
fuckin ssytsia tojko tex, kto ego ne boitsia

https://www.youtube.com/watch?v=lULuOiEUl9g

Ілларіонов: путін приховав справжній план щодо України / путін, план окупації / Україна 24
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25.03.2022 18:50 Ответить
Справжні друзі!
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25.03.2022 16:46 Ответить
славянам спасибо! а роССийским(руZZким) хана!
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25.03.2022 17:15 Ответить
Поляки - это серьёзная нация. Западноевропейские питушки ни в счёт.
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25.03.2022 17:52 Ответить
А Словаччина де?

Вони ж теж слов'яни.
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25.03.2022 17:53 Ответить
Есть ещё и хорваты с болгарами. Но болгары тряпки, а хорваты воины
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25.03.2022 18:45 Ответить
то южные словяне. они совсем другие.
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25.03.2022 19:07 Ответить
В НАТО должны понимать, что сейчас мордор не такой уж силен для противостояния с НАТО.
Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
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25.03.2022 18:04 Ответить
И если, не дай Бог, мордор захватит Украину, дальше на Запад он пойдет, включая в свою армию и украинцев. Запад такого хочет?
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25.03.2022 18:12 Ответить
Удар в спину: гигант китайской нефтехимии замораживает инвестиции в России
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25.03.2022 20:39 Ответить
3 адекватні країни
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25.03.2022 20:51 Ответить
п 1 !!!!- попросту дайте потрібну ЗБРОЮ....- потім все інше....
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25.03.2022 21:10 Ответить
 
 