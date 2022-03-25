Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Киев и положить конец войне: "Мы должны защищать народ Украины собственными щитами"

Польша, Словения и Чехия подготовили план по 10 пунктам, чтобы поддержать Украину и положить конец войне, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я знаю, что президент Украины Владимир Зеленский был благодарен за наш визит с премьер-министром Словении Янезом Яншей, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и Ярославом Качиньским, лидером моей партии "Право и справедливость". Но он и остальная Украина правы, ожидая от нас гораздо большего. Помимо скорейшего прекращения платежей за нефть, газ и уголь, Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и положить конец войне", - написал Моравецкий в статье для Politico в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что, во-первых, необходимо отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT.

"В противном случае российская экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель", - пояснил Моравецкий.

По его словам, во-вторых, необходимо ввести единую политику убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве.

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"В-третьих, мы должны полностью остановить российскую пропаганду в Европе. Свобода слова не означает право лгать. В-четвертых, мы должны блокировать российские корабли в наших портах. В-пятых, необходимо ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России. В-шестых, мы должны ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды", - указал Моравецкий.

Премьер считает, что в-седьмых, необходимо приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС.

"Российский народ должен понять, что он понесет последствия этой войны. И мы надеемся, что они отвернутся от Путина", - подчеркнул он.

Моравецкий указал, что в-восьмых, надо ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия", поскольку они прекрасно знают, что происходит в Украине, и их соучастие неоспоримо.

"В-девятых, мы должны ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях. И в-десятых, мы должны исключить Россию из всех международных организаций. Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками", - заявил польский премьер.

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В то же время Моравецкий подчеркнул, что если это не остановит войну, то надо идти дальше и защищать народ Украины собственными щитами.

"В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами. Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где проходит красная черта — черта, которую он не может перейти. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может служить оправданием пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдерживать. В противном случае Путин пойдет только дальше", - отметил он.

Моравецкий сообщил, что предлагаемый план не только возможен, но и необходим.

"Что мы будем делать, если Путин в следующий раз потянется за Кишиневом, столицей Молдовы? Или если он нападет на Вильнюс и Варшаву? Что, если он захочет оккупировать Хельсинки? Начнем ли мы относиться к этой угрозе серьезно только тогда, когда он пошлет танки на Берлин? Линия должна быть проведена, и она должна быть проведена сейчас", - заявил глава правительства.