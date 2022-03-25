Украина пытается перехватить инициативу, заявляя о контрнаступлении под Киевом, - The New York Times

Киев, Украина. Через месяц войны, которая началась с ожиданий скорой победы России, украинские военные совершают контрнаступление, изменившее центральную динамику боевых действий: вопрос больше не в том, насколько далеко продвинулись российские войска, а в том, оттесняют ли их украинцы.

Об этом в статье для The New York Times пишет лауреат Пулитцеровской премии Эндрю Крамер, передает Цензор.НЕТ.

Украина взорвала припаркованные российские вертолеты на юге, а в четверг заявила, что уничтожила военный корабль в Азовском море. Ее силы нанесли удар по российскому конвою поставок на северо-востоке.

Западные и украинские официальные лица также заявили о прогрессе в упорных боях вокруг Киева.

Заявленные отвоеванные территории сложно измерить или проверить. По крайней мере, в одном решающем сражении в пригороде Киева, где российские войска максимально приблизились к столице, в четверг все еще бурлили ожесточенные уличные бои, и было непонятно, восстановила ли Украина какие-то позиции.

Но даже эта запутанная картина украинского прогресса помогает стране донести до своих граждан и всего мира, что она борется с врагом, который имеет преимущество в численности и вооружении, а не просто скрывается в обороне. И это подчеркивает ошибочное планирование и выполнение, которые изначально мешали российским войскам, в том числе нехватка и деморализирующие условия для российских солдат. Эти ошибки позволили Украине неожиданно перейти в наступление.

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В частности, не позволив российским войскам захватить Ирпень, город в пригороде примерно в 12 милях от центра Киева, Украина продемонстрировала, что ее стратегия отправления небольших подразделений из столицы для борьбы с россиянами, часто в засадах, имела успех, по крайней мере, пока.

Западные правительства выступили с осторожно оптимистическими оценками контрнаступления. В отчете разведки, опубликованном в среду, британское министерство обороны заявило, что украинские действия "усиливают давление" на россиян восточнее Киева, и что украинские солдаты "вероятно, отбили Макаров" и еще один небольшой город к северу от столицы.

Отмечая незавершенное состояние боя, в отчете поднималась так называемая "реальная вероятность" того, что украинское контрнаступление может добиться успеха в окружении и отсечении путей поставки российских сил вторжения в этом районе, что будет явной тактической победой для Украины. По крайней мере, как говорится в отчете, "успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев".

Во время контрнаступления вокруг Киева украинские военные приказали командирам низшего звена разработать стратегии ответного удара способами, подходящими для их местности. Во многих случаях это включало отправку небольших подразделений пехоты в разведывательные миссии для поиска и поражения российских войск, которые рассредоточились в селах под Киевом, сказал в выходные солдат, участвовавший в одной из таких миссий.

Аналитики считают, что в боях северо-западнее столицы время, скорее всего, на стороне Украины. Согласно перехваченным радиопереговорам, у российских колонн закончилось топливо и боеприпасы. Солдаты уже месяц спят в машинах на морозе.

И военные аналитики считают это направление российского наступления, хотя оно и подошло ближе к центру Киева, наиболее проблемным из-за логистических неудач и неудач в боях.

Тем не менее, не зная сейчас, какая армия действительно наступает в оспариваемых городах и селах, война здесь находится в состоянии неопределенности, сказал Майкл Кофман, директор по исследованиям России в CNA исследовательского института в Арлингтоне, штат Вирджиния.

В более широком смысле, по всей стране время также на стороне Украины, по крайней мере, в сдерживании первых российских сил вторжения. Но это может измениться. Первоначальный подъем патриотизма может ослабнуть по мере того, как наступает мрачная реальность войны или по мере того, как гражданские лица начнут узнавать о военных потерях Украины, о которых мало что известно.

"Наше понимание того, где мы сейчас находимся в этой войне, очень неполное, и мы должны быть честными в этом", - сказал Кофман. - "Если вы не знаете, кто контролирует, вы не знаете, у кого инициатива на местах".

До четверга в результате интенсивных боев в городах вокруг Киева было так много пожаров, что город был окутан жуткой белой дымкой. Но признаки реального прогресса были неосязаемы. Украинские силы не смогли продемонстрировать, что они контролируют деревни или города, ранее удерживаемые российской армией.

"Они дерутся день и ночь, и все горит", - сказала 33-летняя Ольга, сбежавшая из Ирпеня продавщица в среду вечером и не пожелавшая назвать свое полное имя. Она была опрошена в медицинском пункте для перемещенных лиц, где от близлежащих боев слышался непрерывный какофонический грохот взрывов.

Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко заявил на пресс-конференции, что украинские силы фактически оттеснили российские войска и "почти весь Ирпень находится в руках украинцев". Другие украинские и западные официальные лица также представили более оптимистичные версии, чем могли подтвердить свидетели.

Заместитель начальника полиции Ирпеня Александр Богай заявил, что российские солдаты все еще находятся в городе, оккупировав несколько районов и сражаясь с украинскими войсками. По сути, это та же ситуация, которая сохранялась почти весь месяц войны. "Происходят огромные взрывы и много дыма", - сказал он по телефону. - "Гражданские лица прячутся в подвалах. Я точно не знаю, что происходит".

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В Макарове, еще одном городе боевых действий к западу от Киева, который украинские власти, по утверждениям властей, отвоевали на этой неделе, также продолжаются бои, сказал в телефонном интервью мэр Вадим Токарь.

"Я не понимаю, откуда взялась эта чушь", - сказал он об уведомлении об освобождении его города. - "Это не так. У нас сейчас обстрел, и российские танки обстреливают город".

Безусловно, некоторые западные и украинские официальные отчеты также дают более взвешенные оценки. Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил в четверг, что в ходе контрнаступления удалось "улучшить позиции" в Ирпене и Макарове, но не удалось установить контроль.

Михаил Подоляк, старший советник президента Владимира Зеленского, объявил о контрнаступлении 16 марта, после того, как стало ясно, что российские бронетанковые колонны увязли, страдают от сбоев в логистике и связи и несут потери в засадах.

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины, где их военные в четверг заявили, что захватили Изюм, провинциальный город в Харьковской области, подвергавшийся атакам в течение нескольких недель. Украина отрицала, что его захватили. Ни одно из этих сообщений не получило независимых подтверждений.

В боях под Киевом мирные жители, эвакуирующиеся из зоны боевых действий, рисовали картину не столько освобожденных городов, сколько хаотичного, смертоносного насилия.

66-летний Владимир, бывший работник мебельной фабрики, отказавшийся назвать свою фамилию, вышел из Ирпеня утром в четверг после того, как его дом сгорел за ночь.

"Никто не тушит пожар", - сказал он. - "У моего соседа сгорел дом, и я увидел искры на своей крыше, а потом мой дом вспыхнул". Не имея воды для тушения огня, он мог только наблюдать. "Мы никогда не должны сдаваться", - сказал он. - "Мы больше никогда не будем жить под властью россиян".

Также мало признаков того, что украинское правительство создало хотя бы рудиментарные гражданские службы в городах, которые пытается вернуть.

Женщина, которая также назвала лишь свое имя, Елена, в слезах прибыла в медпункт на пути эвакуации из Ирпеня, заявив, что соседи помогли ей похоронить взрослого сына на заднем дворе, потому что никакие представители власти не собирали мертвых.

"Я просто надеюсь, что его могила не будет разрушена артиллерийским обстрелом", - сказала она. - "Мужчины выкопали могилу в саду между розами, обложили ее камнями, а над ней поставили крест".

Тем не менее, одним из признаков того, что контрнаступление продвинулось в районы, ранее контролируемые российскими войсками, стало то, что украинское подразделение, забирающее погибших военных с поля боя, теперь также находит тела российских солдат в городах вокруг Киева, по словам Сергея Лысенко, командира этого подразделения.

Он отказался сообщить, в каких городах он работал. Сейчас, сказал он в интервью, они оставляют погибших россиян на месте, не желая брать на себя дополнительный риск, чтобы их вернуть.

Господин Кофман из исследовательского института CNA сказал: "Очевидно, что сейчас Россия не может добиться своих первоначальных политических целей в этой войне". Он сказал, что Россия должна изменить свои цели или изменить свою военную стратегию, "если она хочет поддерживать масштабы этой войны в ближайшие недели".

Перевод: Цензор.НЕТ