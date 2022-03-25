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Украина пытается перехватить инициативу, заявляя о контрнаступлении под Киевом, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Киев, Украина. Через месяц войны, которая началась с ожиданий скорой победы России, украинские военные совершают контрнаступление, изменившее центральную динамику боевых действий: вопрос больше не в том, насколько далеко продвинулись российские войска, а в том, оттесняют ли их украинцы.

Об этом в статье для The New York Times пишет лауреат Пулитцеровской премии Эндрю Крамер, передает Цензор.НЕТ.

Украина взорвала припаркованные российские вертолеты на юге, а в четверг заявила, что уничтожила военный корабль в Азовском море. Ее силы нанесли удар по российскому конвою поставок на северо-востоке.

Западные и украинские официальные лица также заявили о прогрессе в упорных боях вокруг Киева.

Заявленные отвоеванные территории сложно измерить или проверить. По крайней мере, в одном решающем сражении в пригороде Киева, где российские войска максимально приблизились к столице, в четверг все еще бурлили ожесточенные уличные бои, и было непонятно, восстановила ли Украина какие-то позиции.

Но даже эта запутанная картина украинского прогресса помогает стране донести до своих граждан и всего мира, что она борется с врагом, который имеет преимущество в численности и вооружении, а не просто скрывается в обороне. И это подчеркивает ошибочное планирование и выполнение, которые изначально мешали российским войскам, в том числе нехватка и деморализирующие условия для российских солдат. Эти ошибки позволили Украине неожиданно перейти в наступление.

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В частности, не позволив российским войскам захватить Ирпень, город в пригороде примерно в 12 милях от центра Киева, Украина продемонстрировала, что ее стратегия отправления небольших подразделений из столицы для борьбы с россиянами, часто в засадах, имела успех, по крайней мере, пока.

Западные правительства выступили с осторожно оптимистическими оценками контрнаступления. В отчете разведки, опубликованном в среду, британское министерство обороны заявило, что украинские действия "усиливают давление" на россиян восточнее Киева, и что украинские солдаты "вероятно, отбили Макаров" и еще один небольшой город к северу от столицы.

Отмечая незавершенное состояние боя, в отчете поднималась так называемая "реальная вероятность" того, что украинское контрнаступление может добиться успеха в окружении и отсечении путей поставки российских сил вторжения в этом районе, что будет явной тактической победой для Украины. По крайней мере, как говорится в отчете, "успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев".

Во время контрнаступления вокруг Киева украинские военные приказали командирам низшего звена разработать стратегии ответного удара способами, подходящими для их местности. Во многих случаях это включало отправку небольших подразделений пехоты в разведывательные миссии для поиска и поражения российских войск, которые рассредоточились в селах под Киевом, сказал в выходные солдат, участвовавший в одной из таких миссий.

Аналитики считают, что в боях северо-западнее столицы время, скорее всего, на стороне Украины. Согласно перехваченным радиопереговорам, у российских колонн закончилось топливо и боеприпасы. Солдаты уже месяц спят в машинах на морозе.

И военные аналитики считают это направление российского наступления, хотя оно и подошло ближе к центру Киева, наиболее проблемным из-за логистических неудач и неудач в боях.

Тем не менее, не зная сейчас, какая армия действительно наступает в оспариваемых городах и селах, война здесь находится в состоянии неопределенности, сказал Майкл Кофман, директор по исследованиям России в CNA исследовательского института в Арлингтоне, штат Вирджиния.

В более широком смысле, по всей стране время также на стороне Украины, по крайней мере, в сдерживании первых российских сил вторжения. Но это может измениться. Первоначальный подъем патриотизма может ослабнуть по мере того, как наступает мрачная реальность войны или по мере того, как гражданские лица начнут узнавать о военных потерях Украины, о которых мало что известно.

"Наше понимание того, где мы сейчас находимся в этой войне, очень неполное, и мы должны быть честными в этом", - сказал Кофман. - "Если вы не знаете, кто контролирует, вы не знаете, у кого инициатива на местах".

До четверга в результате интенсивных боев в городах вокруг Киева было так много пожаров, что город был окутан жуткой белой дымкой. Но признаки реального прогресса были неосязаемы. Украинские силы не смогли продемонстрировать, что они контролируют деревни или города, ранее удерживаемые российской армией.

"Они дерутся день и ночь, и все горит", - сказала 33-летняя Ольга, сбежавшая из Ирпеня продавщица в среду вечером и не пожелавшая назвать свое полное имя. Она была опрошена в медицинском пункте для перемещенных лиц, где от близлежащих боев слышался непрерывный какофонический грохот взрывов.

Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко заявил на пресс-конференции, что украинские силы фактически оттеснили российские войска и "почти весь Ирпень находится в руках украинцев". Другие украинские и западные официальные лица также представили более оптимистичные версии, чем могли подтвердить свидетели.

Заместитель начальника полиции Ирпеня Александр Богай заявил, что российские солдаты все еще находятся в городе, оккупировав несколько районов и сражаясь с украинскими войсками. По сути, это та же ситуация, которая сохранялась почти весь месяц войны. "Происходят огромные взрывы и много дыма", - сказал он по телефону. - "Гражданские лица прячутся в подвалах. Я точно не знаю, что происходит".

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В Макарове, еще одном городе боевых действий к западу от Киева, который украинские власти, по утверждениям властей, отвоевали на этой неделе, также продолжаются бои, сказал в телефонном интервью мэр Вадим Токарь.

"Я не понимаю, откуда взялась эта чушь", - сказал он об уведомлении об освобождении его города. - "Это не так. У нас сейчас обстрел, и российские танки обстреливают город".

Безусловно, некоторые западные и украинские официальные отчеты также дают более взвешенные оценки. Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил в четверг, что в ходе контрнаступления удалось "улучшить позиции" в Ирпене и Макарове, но не удалось установить контроль.

Михаил Подоляк, старший советник президента Владимира Зеленского, объявил о контрнаступлении 16 марта, после того, как стало ясно, что российские бронетанковые колонны увязли, страдают от сбоев в логистике и связи и несут потери в засадах.

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины, где их военные в четверг заявили, что захватили Изюм, провинциальный город в Харьковской области, подвергавшийся атакам в течение нескольких недель. Украина отрицала, что его захватили. Ни одно из этих сообщений не получило независимых подтверждений.

В боях под Киевом мирные жители, эвакуирующиеся из зоны боевых действий, рисовали картину не столько освобожденных городов, сколько хаотичного, смертоносного насилия.

66-летний Владимир, бывший работник мебельной фабрики, отказавшийся назвать свою фамилию, вышел из Ирпеня утром в четверг после того, как его дом сгорел за ночь.

"Никто не тушит пожар", - сказал он. - "У моего соседа сгорел дом, и я увидел искры на своей крыше, а потом мой дом вспыхнул". Не имея воды для тушения огня, он мог только наблюдать. "Мы никогда не должны сдаваться", - сказал он. - "Мы больше никогда не будем жить под властью россиян".

Также мало признаков того, что украинское правительство создало хотя бы рудиментарные гражданские службы в городах, которые пытается вернуть.

Женщина, которая также назвала лишь свое имя, Елена, в слезах прибыла в медпункт на пути эвакуации из Ирпеня, заявив, что соседи помогли ей похоронить взрослого сына на заднем дворе, потому что никакие представители власти не собирали мертвых.

"Я просто надеюсь, что его могила не будет разрушена артиллерийским обстрелом", - сказала она. - "Мужчины выкопали могилу в саду между розами, обложили ее камнями, а над ней поставили крест".

Тем не менее, одним из признаков того, что контрнаступление продвинулось в районы, ранее контролируемые российскими войсками, стало то, что украинское подразделение, забирающее погибших военных с поля боя, теперь также находит тела российских солдат в городах вокруг Киева, по словам Сергея Лысенко, командира этого подразделения.

Он отказался сообщить, в каких городах он работал. Сейчас, сказал он в интервью, они оставляют погибших россиян на месте, не желая брать на себя дополнительный риск, чтобы их вернуть.

Господин Кофман из исследовательского института CNA сказал: "Очевидно, что сейчас Россия не может добиться своих первоначальных политических целей в этой войне". Он сказал, что Россия должна изменить свои цели или изменить свою военную стратегию, "если она хочет поддерживать масштабы этой войны в ближайшие недели".

Перевод: Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+19
...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
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25.03.2022 15:48
+10
каждьій мнит себя стратегом
видя бой со стороньі (с)
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25.03.2022 15:46
+9
Сидят там "аналитики" за три-девять земель и умничают за чашкой кофе. Шли бы они лесом.
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25.03.2022 15:51
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Правила форума Совет форумчан
каждьій мнит себя стратегом
видя бой со стороньі (с)
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25.03.2022 15:46 Ответить
Заичайно. Добре сидіти в Старбаксі, попиваючи каву біля макбука, і писати гострослівні статейки в імениту газетку. Головне, щоб ці статейки гарно продавались
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25.03.2022 16:35 Ответить
...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
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25.03.2022 15:48 Ответить
Почитай, що Ердоган пише про перемовини.
І що бкдемо робити з такою владою?
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25.03.2022 15:53 Ответить
Що-що... Хай в Януковоча спитають.
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25.03.2022 16:08 Ответить
Не переизбирать ни Зе, ни его слуг.
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25.03.2022 16:14 Ответить
И нив коем случае не переизбирать Зе и его никчемных слуг.
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25.03.2022 16:07 Ответить
Да ребятки, да, вот так на наших глазах рушится многолетний миф о "2-й армии мира", на создание которого угроханы немерянные лярды, наблюдаем и участвуем онлайн получается
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25.03.2022 15:49 Ответить
Очень хочется поблагодарить русских!
Спасибо вам,что обыкновенные русские мужики и бабы,олигархи,генералы и пр...разворовали всю свою"мощь"непобедимой второй армии мира! кто как мог....тянул скрепное по домам,банкам,чемоданам в лучших традициях россии!
продолжайте,вы по другому не умеете!
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25.03.2022 16:23 Ответить
Обережно, суржик: «поблагодарить ...сских! обыкновенные ...сские»
Ніяких ...сских не існує, то є химера московської пропаганди.
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25.03.2022 18:56 Ответить
Что значит заявляючи??? Сегодня этих выродков и не слышно...
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25.03.2022 15:49 Ответить
Сидят там "аналитики" за три-девять земель и умничают за чашкой кофе. Шли бы они лесом.
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25.03.2022 15:51 Ответить
"бореться з ворогом, який має перевагу в чисельності та озброєнні"

В озброєні - то так.
А в чисельності?
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25.03.2022 15:57 Ответить
ці західні стратеги несуть маячню
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25.03.2022 15:59 Ответить
Їх не варто особливо слухати, вони казали 2-3 дні і Київ буде взято. Вони абсолютно нічого не знають про нашу армію та про рашистів. Беруть інфу з мін. оборони росісі та роблять прогнози. Вони спочатку взагалі не хотіли допомагати, але потім побачили що ми їх добре ****.мо і думка змінилася.
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25.03.2022 16:05 Ответить
Та хіба тільки західні... Тут зараз і своїх блогерів єксперДів розвелось, як дохлих орків на полях УКРАЇНИ. Замість того щоб із стугнами стояти на обороні. Задовбали своїми дурними прогнозами.
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25.03.2022 19:34 Ответить
Тим самим аналітикам, які пророкували захоплення України за лічені дні, тепер "мало ознак того, що український уряд створив хоча б рудиментарні цивільні служби у містах, які намагається повернути".
По суті вони такі самі повії, "працівники ротом" інформаційної війни на стороні Росії, як і штатні кремлівські пропагандони. Те що їх прогнози виявились нікчемними анітрохи не засмучує їх. Розумні, освічені - мерзотники.
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25.03.2022 16:05 Ответить
Ендрю Крамер - еле-еле - поц..(
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25.03.2022 16:08 Ответить
Автор статьи вообще имеет понятие о том, что артобстрелы можно вести с расстояния десятков километров? О каком "Восстановлении гражданских служб" в таких условиях вообще может идти речь!
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25.03.2022 16:09 Ответить
не понимаю, зачем и с какой целью Цензор перепечатывает опусы одиозного симпатика кацапстана кофмана? Это такой изощренный эксперимент над читателями Цензора?
Кончайте тащить сюда это кацапское пропагандистское говно! Еще бы скабееву сюда перепечатали.
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25.03.2022 16:22 Ответить
Lol. Дійсно, ще б транслювали сюди прокацапські статті з vesti.co.il чи "рашатудей інгліш".
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25.03.2022 16:45 Ответить
афігєнна стаття, за*бісь аналітика. усталі от войни, да.
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25.03.2022 16:23 Ответить
Очікуйте у онлайн-магазині ігр Steam новий екшн, шутер від першої особи "Call Of Duty: Ukrainian warfare" вартістю $250. Ексклюзивно для Xbox, PC. Для жителів України діє промокод PEACE4MARIUPOL, що надає право на знижку 10%.
Це гіркий сарказм, проте вищезазначена вигадка може стати реальністю
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25.03.2022 16:42 Ответить
Сьогодні в другій половині дня після роботи нашої арти, з боку Гостомеля сунула чорна хмара вздовж всього небосхилу аж сонце перекрила. Я сфотографував це, але не вмію тут фото показати. Наші реально якийсь склад орків спалили з пальним, яке їм конче потрібне для колони, що десь за Гостомелем у лісі розосереджена. Наші орків луплять всерйоз. Дійсно, в Ірпені ще йдуть бої. Але квартири моїх родичів ближче до Гостомеля і там орків вже немає, а були. Але міни у двори ще залітають.
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25.03.2022 17:27 Ответить
Якась про-московська маячня, не варта уваги. Сама стаття містить доволі неприємну на вигляд світлину з тероборонцями, котрих названо українськими солдатами.
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25.03.2022 19:04 Ответить
 
 