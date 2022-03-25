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Глава делегации РФ Мединский: Киев и Москва сблизили позиции на переговорах по второстепенным вопросам, по главным - топчемся на месте
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте.
Об этом сообщил журналистам в пятницу глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Переговоры продолжались всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видеоконференцсвязи, продлятся еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, в последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросов позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.
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+20 Alex Bylim
показать весь комментарий25.03.2022 16:09
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показать весь комментарий25.03.2022 16:09
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Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
Пукт 1. Отрезать Украине язык. ( признать рузкий язык в Украине государственным)
Пункт 2. Отрезать Украине руки ( демилитаризация Украины)
Пункт 3. Отрезать Украине ноги ( Отказ от дамбаса и крыма)
Пункт 4. Отрезать Украину от НАТО и ЕС
и тд. Ниодин пункт не пойдет на пользу Украине мягко говоря. Фактически ето ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ И УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. Мы что проигрываем войну что согласны на ПОЗОРНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ?
тихо ша
не делай себе нервы
сейчас идет война
все срачи отложеньі до победьі
раша це не та країна яка варта домовленостей, вона завжди їх порушувала.
Та невже ми горді та вільні Українці гідні ганебної капітуляції
на милість проклятої паРаші (московії) ?