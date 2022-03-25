Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом 4 пунктов. Украина от своих требований не отказывается, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговорный процесс с Россией идет очень тяжело. Украинская делегация настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.
Об этом заявил в комментарии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Некоторые СМИ цитируют комментарии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговорного процесса с РФ.
Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно Президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.
В то же время, важно объективно оценивать ситуацию.
Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.
Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.
Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.
Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках.
Используя этот случай, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.
Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - заявил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
"Хо*ли з лісу виходять, вмикають гучномовці з жіночим плачем. І ось, двоє вже психологічно відкинулися - з'їхали з глузду. То чоловічий голос там - крик або жіночий плач. Неподалік від нас, вночі в патрулі ходиш, вони в ліс колонку виносять і ці голоси вмикають", - розповів окупант.
"9-х бабуся одна отруїла, коротше: шестеро померло, трьох відкачали", - розповів рашист.
З владою "величного" треба бути обережними, все контролювати. Довіри нема.
шоб ты знал
Путляра сюда не просто пришел с со своей ордой убивать
он пришел - типа "СПАСАТЬ ГОВОРЯЩИХ ПО КАСАПСКИ"
. .. если таких не будет - то некого будет спасать
У орды родной язык матерный, русский мы им сделали под их
анало говнетную челюсть.
А рідненьку нашу мову це бидло не розуміє зовсім і це перевірено на практиці і впродовж не одного десятеліття. Мій син володіє трьома мовами, алє як то кажуть дитина асфальту. Слово пуп'янок почув нещодавно і був дуже здивований від того, що я знаю що це таке.
Коли ж я сказа що ще є пуцвіринок, в нього був ступір.
Фото корреспондентов с президентом в английском сообщении про нато.
Кацапы с трёх сторон на территории Украины?
. .. народ имеет право знать наши вымоги
ну,,, бажане за дійсне сприйняв...
Він що, низькокласний дипломат, щоб не розуміти різницю?
. . . например, по этой причине
---------------------
гугл . . ВСУ взяли в котел российскую армию под Киевом: оккупанты отрезаны возле Бучи, Ирпени и Гостомеля
. . .. и на этом зрада закончится
А НАСКІЛЬКИ МОЖНА ПОСУНУТИ НАС НАЗАД У БІК РОСІЇ?!
МОЖЕ ДОСИТЬ ЦЬОГО "ТЕСТУВАННЯ"?!!!
Спав, срав, шаурму жрав, ...
Сегодня маховик национального сопротивления раскручен настолько сильно, что Зеленский даже не рискнет предлагать какие-то уступки по территориальной целостности и суверенитету страны. Этот маховик может переехать и его.
И потом , ЧТО ??? - дружно жмут руки и расходятся ?
Нет .
ВСЕГДА террориста и убийцу либо уничтожают , либо обезвреживают .
С убийцами и военными преступниками никто и НИКОГДА НЕ подписывает мирных договоров , это не нормально, это жекакой-то сюр …
Ну и Ермака всегда под присмотром держать, чтобы не успел добежать до белорусской границы.
Зачем это Эрдогану, подмочить себе репутацию?
Ну звісно, не Байдену ж Макроном треба бути вдячним, вони ж лише правакациі створюють
Зробили інформаційний вкид, проаналізували реакцію, ввімкнули задню. З якого б такого дива Ерджеб Таїб просував тут мацкальські наративи?
То ж будьмо пильні , українці.
За таких умов не було б ніяких фейків про ті чи інші якісь проміжні домовленості. І головним принципом перемовин з москалями повинна бути воля народу України, а зараз народ налаштований тільки на перемогу. І ми обов'язково переможемо! Слава Україні
* подоляк каже "Все вирішує сьогодні не пан Путін, а пан Зеленський" - так якого бісу з холуями х**ла домовлятися?
* кулебі "Переговорний процес йде надзвичайно важко" - так зе ж все вирішує! чи він відосіками дуже зайнятий?
* тільки Ердоган правду каже "Зеленський почав говорити про можливість відмови від НАТО", так це зе і українцям казав.