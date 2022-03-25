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Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом 4 пунктов. Украина от своих требований не отказывается, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Переговорный процесс с Россией идет очень тяжело. Украинская делегация настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил в комментарии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Некоторые СМИ цитируют комментарии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговорного процесса с РФ.

Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно Президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.
В то же время, важно объективно оценивать ситуацию.

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Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.

Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках.

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Используя этот случай, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.

Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - заявил Кулеба.
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Топ комментарии
+60
консенсус є тільки один: рф не має бути до кінця 2022 року

...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
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25.03.2022 16:11
+46
Реакція така.
Насамперед, щоб не думали навіть..
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25.03.2022 16:13
+25
А дурні вже на сусідній гілці зраду розвели.
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25.03.2022 16:10
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невже і Ердогана підключили для "прощупиваніє" думки і настроїв українців, хай з курдами домовляється
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25.03.2022 16:16 Ответить
Яке може бути припинення вогню доки ворог на нашій території?
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25.03.2022 16:16 Ответить
Нехай хитровиїбаний дядя Ердоган йде нахєр з такою допомогою. Підсобив з "Байрактарами" і на тому спасибі. А такої допомоги в переговорному процесі нам не треба. Українці не для того помирали і помирають, щоб кацапський йазик став другою державною мовою. А стосовно НАТО - все прописано в нашій Конституції і ***** туди лізти своїми брудними руками.
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25.03.2022 16:17 Ответить
С такими "помощниками" и саботажников не надо. Только путаются под ногами и с толку сбивают.
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25.03.2022 16:19 Ответить
Кацапы попросили Эрдогана вбросить их хотелки.
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25.03.2022 16:17 Ответить
За оперативність реакції - 5+. А тепер, якщо все сказане Кулебою правда, мала б бути направлена нота або повідомлення по дипломатичних каналах турецькій стороні - щоб наступного разу їх керівники більше думали перед тим, як щось ляпати і видавати бажане за дійсне.
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25.03.2022 16:17 Ответить
та да президент у кожному виступі каже що добиваєься для України "дуже сильних" гарантій безпеки. А на ділі вимагається залишити Україну без союзників та без зброї. ******* "дуже сильні" гарантії безпеки. А при наступній війні нам знову скажуть "виплутуйтесь самі, ви ж не хочете третьої світової ядерної війни?
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25.03.2022 16:17 Ответить
я казав..є три складові війни--безпосередньо війна ..війна дипломатична Україна і світ і є війна інтересів де задіяний весь світ
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25.03.2022 16:18 Ответить
Дивись, кулеба, а то хлопці наваляють так що жопа буде боліти.
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25.03.2022 16:20 Ответить
Черговий запис опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця новини).

"Хо*ли з лісу виходять, вмикають гучномовці з жіночим плачем. І ось, двоє вже психологічно відкинулися - з'їхали з глузду. То чоловічий голос там - крик або жіночий плач. Неподалік від нас, вночі в патрулі ходиш, вони в ліс колонку виносять і ці голоси вмикають", - розповів окупант.
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25.03.2022 16:21 Ответить
Бредни Эрдогана. Пусть лучше молчит, нежели балаболить попусту.
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25.03.2022 16:22 Ответить
Після цього рашист розповів, як займається мародерством у нашій країні, на що отримав відповідь: "Не соромтеся там, беріть усе". Водночас, імовірно, батько, застеріг окупанта обережно щось брати від людей, бо, наприклад, у пиріжки можуть насипати отруту.

"9-х бабуся одна отруїла, коротше: шестеро померло, трьох відкачали", - розповів рашист.
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25.03.2022 16:22 Ответить
тукок є турок
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25.03.2022 16:24 Ответить
Где пункт ,, ********* ***** из Украиньі ****** кацапьі",что вообще происходит? Єрдоган транслирует хотелки *****,а Кулеба такой ,,ну еще нет консенсуса", какого нахер консенсуса? В Марике сегодня в супермаркете Метро открьілся филиал партии единая россия,в Херсоне рубли населению раздают , чистая окупация, КУЛЕБА КАКОЙ КОНСЕНСУС???
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25.03.2022 16:24 Ответить
Ви ж там двоє з расєйкою перемовляєтесь.То хто ж вам надасть гарантії безпеки і територіальної цілісності?
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25.03.2022 16:25 Ответить
среди самой тревожной инфы о войне, это инфа о том, что представители опы продолжают "переговоры о мире".
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25.03.2022 16:25 Ответить
Смотрите *****,тільки буде зрада,то тоді будете бовтатися разом зо всіма зрадойобами на каштанах,переговорщики хреновые...
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25.03.2022 16:26 Ответить
ну наприклад другу державну можна пообіцяти а потім ******* кацапів
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25.03.2022 16:26 Ответить
Стоять на своем и все.Кто такая Кацапия чтоб нам ставить условия? Пусть идут ставят условия Китаю , Корее и Германии по поводу разоружения.
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25.03.2022 16:29 Ответить
Как и говорил в той ветке что ******* вброс
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25.03.2022 16:29 Ответить
Зачем тогда вбросы ети вкидывать порождать зраду и панику которая не на пользу боевому духу украинцев? Если честно то у меня самого закралось подозрение к нашей власти. Если хоть один позорный пункт росийского ультиматума Украина выполнит то я сворачивают свой бизнес, забираю детей и сваливаю за бугор. Потому что даже один из этих пунктов в скором будущем столкнет опять Украину с РФ. А детям судя по тому что Украину хотят сделать безрукой (демилитаризованной) даже нечем будет защищаться. Надежду тоесть *гарантию* на то что Украину защитит какой то дядя из-за бугра оставьте себе. Даже чисто теоретически и при всем желании без армии, никто не успеет помочь Украине. Или вы верите что какая то страна за несколько часов или суток перекинет в Украину 200-300тысяч солдат и тысячи бронетехники? А если еще скажут что это гражданская война которая не предусмотрена договором о коллективной защите то вообще кроме особой озабоченности никто вам не поможет. О том что кто то будет вкладывать деньги в Украину и отстраивать разрушенные заводы и дома при подписанной фактически капитуляции - забудьте. Так же как и забудьте все выше перечисленое если Украина не войдет в НАТО и в Харькове и крыму не будут стоять базы НАТО. Без баз НАТО вы не убедите нормального инвестора который захочет вложить в Украину свои миллионы и всю жизнь, что его бизнесс защищен.
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25.03.2022 16:29 Ответить
Де немає гарантії безпеки держави, особливо біля варварської орди, інвестиції не підуть.
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25.03.2022 16:49 Ответить
Никаких переговоров с фашисткими путенскими Скотопадонками и проводить нельзя.Это большая ошибка Зеленского может стоить поражения Украины
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25.03.2022 16:32 Ответить
да нет, как раз переговоры надо проводить с этими ушлепками, можно обещать все что угодно, но всегда кидать их, ничего никогда не подписывать, а на поле боя уничтожать рашистов в хлам
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25.03.2022 17:30 Ответить
Обіцянки які завгодно і їх невиконання Україною дасть юридичну основу путлеру знову на нас напасти. І Захід тоді буде нас зчинувачувати у невиконанні взятих на себе зобов'язань. Ніяких обіцянок, тільки вимоги до путлєра
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25.03.2022 20:16 Ответить
Зеленський "прощупує грунт". Враження, що провіряє: при підписанні ним капітуляції, скільки часу залишать йому українські воїни на втечу з України, і чи залишуть взагалі йому час.
З владою "величного" треба бути обережними, все контролювати. Довіри нема.
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25.03.2022 16:36 Ответить
Зачем в битве с шизоидом впадать в шизофрению? Жертвами то в итоге будут наши хлопцы что сейчас в окопах, русскоговорящие, украиноговорящие, все..потому что - что? Язык не поделили? Какая глупость..
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25.03.2022 16:39 Ответить
Ванька
шоб ты знал
Путляра сюда не просто пришел с со своей ордой убивать
он пришел - типа "СПАСАТЬ ГОВОРЯЩИХ ПО КАСАПСКИ"
. .. если таких не будет - то некого будет спасать
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25.03.2022 16:53 Ответить
Іване, Ви тупий чи тільки вдаєте з себе тупого. Путлєр же назвав це одною з причин його нападу на Україну. Якщо погодитись з цією вимогою пуйла - це значить визнати його напад законним. А значить тоді треба з нього зняти всі санкції, а Україну визнати винною.
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25.03.2022 20:24 Ответить
Расскажи это русскоговорящим в Харькове и Мариуполе.
У орды родной язык матерный, русский мы им сделали под их
анало говнетную челюсть.

А рідненьку нашу мову це бидло не розуміє зовсім і це перевірено на практиці і впродовж не одного десятеліття. Мій син володіє трьома мовами, алє як то кажуть дитина асфальту. Слово пуп'янок почув нещодавно і був дуже здивований від того, що я знаю що це таке.
Коли ж я сказа що ще є пуцвіринок, в нього був ступір.
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25.03.2022 22:42 Ответить
Они пришли всех нас УБИТЬ --- какой язык проснись... Нужно всех убить всех до единого -- вот тогда можно говорить
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25.03.2022 17:11 Ответить
Шо интересно, на русском сообщение турецкого агентства есть, а на английском я не нашел.
Фото корреспондентов с президентом в английском сообщении про нато.
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25.03.2022 16:42 Ответить
О! Вот именно! Подумал, что я один не нашел ничего такого
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25.03.2022 17:49 Ответить
Пусть Зеленский лично опровергнет. В ближайшие часы.
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25.03.2022 16:49 Ответить
еще видос надо снять...подкоректировать...дубль 2-3-4..опять подкоректировать а тода токо в массьі
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25.03.2022 17:56 Ответить
Что будет, если россия вдруг согласится на "припинення вогню"?
Кацапы с трёх сторон на территории Украины?
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25.03.2022 16:51 Ответить
пока не освободим Мариуполь - припинять огонь нельзя . . . ведь там люди голодают и в окружении
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25.03.2022 16:59 Ответить
То есть Эрдоган врёт?
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25.03.2022 16:52 Ответить
так он же такой же как *****, только более матерый и опытный
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25.03.2022 17:27 Ответить
Оригінал знайдіть. Турецькою, чи хоча б англійською
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25.03.2022 17:50 Ответить
Кулеба - а ну-ка ознакомь нас с нашими ВЫМОГАМИ
. .. народ имеет право знать наши вымоги
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25.03.2022 16:55 Ответить
рефереднум..оце вимога...
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25.03.2022 17:57 Ответить
Я щось не дуже вірю, що Ердоган звиздить... У будь якому разі диму без вогню не буває...
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25.03.2022 16:56 Ответить
а може трошки повірив у рашкіни хотелкі, які ніби то вони (сукирашкіни) вже майже узгодили з нашими (іноді трошки мутними) перемовниками ???
ну,,, бажане за дійсне сприйняв...
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25.03.2022 17:02 Ответить
Так і я думаю. От в повідомленні Ердогана йдеться по російську мову, як офіційну, а Кулеба говорить, як про державну.
Він що, низькокласний дипломат, щоб не розуміти різницю?
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25.03.2022 19:15 Ответить
затягивание переговоров сейчас выгодно Украине
. . . например, по этой причине
---------------------
гугл . . ВСУ взяли в котел российскую армию под Киевом: оккупанты отрезаны возле Бучи, Ирпени и Гостомеля
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25.03.2022 16:57 Ответить
Я скільки не дивився карту - не бачу де там можна котел зробити. Хочу був би дуже ради якщо це правда.
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25.03.2022 18:08 Ответить
очень надеюсь - что устами Эрдогана наш БУНКЕРНЫЙ просто тестирует народ на ЗРАДНИЦКИ хотелки Путляры
. . .. и на этом зрада закончится
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25.03.2022 17:01 Ответить
ДВА РОКИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТІЛЬКИ І РОБИТЬ, ЩО "ТЕСТУЄ" УКРАЇНЦІВ:
А НАСКІЛЬКИ МОЖНА ПОСУНУТИ НАС НАЗАД У БІК РОСІЇ?!
МОЖЕ ДОСИТЬ ЦЬОГО "ТЕСТУВАННЯ"?!!!
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25.03.2022 17:01 Ответить
а не 3?
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25.03.2022 17:59 Ответить
Ну, він же ще деякий час:
Спав, срав, шаурму жрав, ...
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25.03.2022 18:18 Ответить
слава ВСУ
Сегодня маховик национального сопротивления раскручен настолько сильно, что Зеленский даже не рискнет предлагать какие-то уступки по территориальной целостности и суверенитету страны. Этот маховик может переехать и его.
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25.03.2022 17:03 Ответить
Хоть бы разочек увидеть ситуацию , где террорист одних людей убил , других захватил в заложники , а Полиция беспрекословно выполнила ВСЕ его требования …
И потом , ЧТО ??? - дружно жмут руки и расходятся ?
Нет .
ВСЕГДА террориста и убийцу либо уничтожают , либо обезвреживают .
С убийцами и военными преступниками никто и НИКОГДА НЕ подписывает мирных договоров , это не нормально, это жекакой-то сюр …
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25.03.2022 17:03 Ответить
Лише подєльники таких терористів, воєнних злочинців і масових вбивць, гвалтівників можуть з ними про щось домовлятися і сідати за один стіл. Нормальна людина, тим більше жертва їхньої агресії швидше у вічі плюне ніж буде тиснути їм руки по лікті в крові українців, сирійців, чеченців, грузин
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25.03.2022 23:04 Ответить
Когда счетчик убитых свинособак достигнет 30 тысяч. дело пойдет на лад.
Ну и Ермака всегда под присмотром держать, чтобы не успел добежать до белорусской границы.
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25.03.2022 17:08 Ответить
Гвинтокриликом дснс червоненьким швидко здриснев напрямку ******** чи бєлораші
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25.03.2022 23:07 Ответить
Странный вброс.
Зачем это Эрдогану, подмочить себе репутацию?
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25.03.2022 17:13 Ответить
потому что эрдогану плевать на украину, его интересуют только свои выгоды
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25.03.2022 17:25 Ответить
Консенсус такий! То ми кацапів ібашим, то вони у нас йух, смокчуть…
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25.03.2022 17:14 Ответить
эрдоган исламский террорист и с ним надо быть крайне осторожным
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25.03.2022 17:24 Ответить
Наша держава щиро вдячна турецькій стороні і окремо Президенту Ердогану

Ну звісно, не Байдену ж Макроном треба бути вдячним, вони ж лише правакациі створюють
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25.03.2022 17:26 Ответить
Всі вимоги які висуває рашія до України, Україна повинна висунути рашії..
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25.03.2022 17:30 Ответить
пусть только вова сделает хоть одно телодвижение - ВСУ уже научились мочить кремлёвских сотнями одним залпом
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25.03.2022 17:39 Ответить
Зеленые смотрят на реакцию...
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25.03.2022 17:55 Ответить
Кулеба просто як завжди намагається залагодити там де насрав Зеленський. Я на власні вуха чув скиглення нашого гівнокомандувача про референдум по Донбасу. Це коли він якийсь переляканий давав інтерв'ю іноземній пресі кілька днів тому. Тому я впевнений що і щодо інших пунктів це правда. Ердогану насрати що залишиться від України і в якому статусі вона буде далі існувати - російської кололнії чи незалежної держави. Йому головне припинити війну та далі торгувати з ******.
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25.03.2022 18:05 Ответить
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25.03.2022 18:33 Ответить
КТО ДАЛ ПРАВО РАШЕ ВЫДВИГАТЬ ТРЕБОВАНИЯ.ТРЕБОВАТЬ БУДЕТ УКРАИНА
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25.03.2022 18:36 Ответить
Диму без вогню не буває, бажання в опі, ВОЧЕВИДЬ, було.
Зробили інформаційний вкид, проаналізували реакцію, ввімкнули задню. З якого б такого дива Ерджеб Таїб просував тут мацкальські наративи?
То ж будьмо пильні , українці.
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25.03.2022 18:39 Ответить
Зе доверия нет.
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25.03.2022 18:40 Ответить
Я вважаю, що такі перемовини повинні бути максимально прозорими. Окрім того, до складу делегації повинні бути включені представники громадянського суспільства, бо демократія передбачає контроль народу над владою. А окрім того, підсумковий документ (договір чи меморандум) повинен пройти процедуру ратифікації в Верховній раді та підписані Президентом.
За таких умов не було б ніяких фейків про ті чи інші якісь проміжні домовленості. І головним принципом перемовин з москалями повинна бути воля народу України, а зараз народ налаштований тільки на перемогу. І ми обов'язково переможемо! Слава Україні
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25.03.2022 19:17 Ответить
знову зедурні не домовились брехати однаково:
* подоляк каже "Все вирішує сьогодні не пан Путін, а пан Зеленський" - так якого бісу з холуями х**ла домовлятися?
* кулебі "Переговорний процес йде надзвичайно важко" - так зе ж все вирішує! чи він відосіками дуже зайнятий?
* тільки Ердоган правду каже "Зеленський почав говорити про можливість відмови від НАТО", так це зе і українцям казав.
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25.03.2022 19:17 Ответить
В Украине абсолютное единодушие и вообще нет страха, все за победу военным путем!!!
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25.03.2022 21:29 Ответить
А Зеленський з цього приводу мовчить.
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26.03.2022 08:41 Ответить
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