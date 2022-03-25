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Новости Война в Украине
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Байден (2385) Польша (7487) самолет (3340) США (23197) Дуда (642)

Самолет президента Польши Дуды, летевшего на переговоры с Байденом, совершил аварийную посадку. Программа встречи будет несколько изменена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда

Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку во время полета в Жешув и вернулся в Варшаву. Он летел, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Fakt.

Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил и заведующий отделом международной политики аппарата президента Якуб Кумох.

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.

Также он добавил, что программа встречи президентов будет несколько изменена.

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Топ комментарии
+37
так
самолет и польское высшее руководство уже как то было

поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов

раша как плесень, пролезает везде где может
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25.03.2022 16:26
+27
Бережіть себе, пане Президент.
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25.03.2022 16:25
+18
контра яка вбила качинського і генералітет ваш НЕ ПОКАРАНА!!!
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25.03.2022 16:27
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якыйсь дыбиловован затэлэфонував...робить шось..
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25.03.2022 16:23 Ответить
Чого якись? Лукашенко.
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25.03.2022 16:26 Ответить
ніфігассе ти поінформований..
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25.03.2022 16:36 Ответить
Бережіть себе, пане Президент.
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25.03.2022 16:25 Ответить
так
самолет и польское высшее руководство уже как то было

поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов

раша как плесень, пролезает везде где может
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25.03.2022 16:26 Ответить
контра яка вбила качинського і генералітет ваш НЕ ПОКАРАНА!!!
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25.03.2022 16:27 Ответить
тьфу -3 раза...
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25.03.2022 16:31 Ответить
Немає сумніву, що раша.
Як немає сумніву, що аварія літака в Китаї - теж помста раші.
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25.03.2022 16:33 Ответить
сранорашка...чи то об'єдані губернії сранорашки?
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25.03.2022 16:43 Ответить
https://t.me/dvish_alive/10965
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25.03.2022 16:46 Ответить
многоходовочка))))
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25.03.2022 16:36 Ответить
Вирішили повторити Смолєнск. Кацапські потвори
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25.03.2022 16:47 Ответить
это ему предупреждение с Выше , зажал истребители Украине
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25.03.2022 17:01 Ответить
кацапа,у тебя какие то обрывочные сведения
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25.03.2022 17:25 Ответить
Больной?
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25.03.2022 18:17 Ответить
От орков всего можно ожидать. Помним крушение польского президентского борта под Смоленском с политической элитой на борту... 😡
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25.03.2022 18:08 Ответить
 
 