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Самолет президента Польши Дуды, летевшего на переговоры с Байденом, совершил аварийную посадку. Программа встречи будет несколько изменена
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку во время полета в Жешув и вернулся в Варшаву. Он летел, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Fakt.
Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил и заведующий отделом международной политики аппарата президента Якуб Кумох.
"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.
Также он добавил, что программа встречи президентов будет несколько изменена.
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+37 Тетяна Тать
показать весь комментарий25.03.2022 16:26
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показать весь комментарий25.03.2022 16:27
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самолет и польское высшее руководство уже как то было
поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов
раша как плесень, пролезает везде где может
Як немає сумніву, що аварія літака в Китаї - теж помста раші.