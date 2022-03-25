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Чтобы захватить Киев, врагу нужно в 3-5 раз больше сил, чем у него сейчас, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

оборона,київ

Среди стратегических целей РФ есть захват Киева, однако в ближайшие недели этого не произойдет: врагу не хватит сил.

Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели этого не произойдет. Он (враг. - Ред.) не в силах. Он осуществляет перемещение, накопление, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. Среди стратегических целей - захватить столицу - у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно", - сказал Грузевич на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве в пятницу.

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По его словам, стойкая оборона Киева, боевой порядок и активные действия украинских военных делают захват Киева врагом почти невозможным.

"Чтобы захватить столицу, нужно иметь в три, а то и в пять раз больше сил, чем у него сейчас", - подчеркнул Грузевич.
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Топ комментарии
+14
Сподіваюсь, ЗСУ не чекає, поки кацапи накопичуються і забезпечують тили...
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25.03.2022 16:32
+13
Який контраст між спокійними, виваженими словами бригадного генерала і піздюками типу Люсі чи подоляка
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25.03.2022 16:32
+4
Все може змінитись і за годину.на користь України..
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25.03.2022 16:27
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Все може змінитись і за годину.на користь України..
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25.03.2022 16:27 Ответить
Александр Грузевич -- что то сегодня много . Заняться нужно делом а не языком молоть
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25.03.2022 17:13 Ответить
І в 35 раз більше розуму.
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25.03.2022 16:29 Ответить
Ну вот, обрадовал. А то пугал количеством войск из Дагестана и ракетами, которые никак не закончатся.
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25.03.2022 16:29 Ответить
Сподіваюсь, ЗСУ не чекає, поки кацапи накопичуються і забезпечують тили...
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25.03.2022 16:32 Ответить
чекае.. арестович вякает что не хватает оружи иначе бы уже пошли в наступление. вопрос к чему бы это он
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25.03.2022 17:21 Ответить
Який контраст між спокійними, виваженими словами бригадного генерала і піздюками типу Люсі чи подоляка
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25.03.2022 16:32 Ответить
Да очевидно, что сейчас враг будет отигрывать Херсонскую карту. ХНА, тд и тп...
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25.03.2022 16:35 Ответить
Там и на Востоке у нас ситуация не очень.
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25.03.2022 19:08 Ответить
для того,щоб нищити рашиста ,не потрібно йому розжовувати скільки сам маєш сил, і скільки йому потрібно підготувати сил,щоб ,окупувати Київ. Винищувати все рашистське .Земля має горіти під ногами окупанта
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25.03.2022 16:37 Ответить
3-5 ? Не уверен ,раз в десять надо больше иметь и это как минимум .
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25.03.2022 16:37 Ответить
ЕСЛИ ВЫ ЗА НАС, ТО ТАК НЕЛЬЗЯ ФОРМУЛИРОВАТЬ ФРАЗУ-МЫСЛЬ! НАДО ТАК: ВЕЛИКОМУ КИЕВУ 1540 ЛЕТ И ЕГО НЕВОЗМОЖНО ЗАХВАТИТЬ НИКОГДА НИКАКИМИ СИЛАМИ, ПОТОМУ ЧТО ВЕЛИКИЙ ПОЛУТОРАТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ДУХ ПРЕДКОВ НЕПОБЕДИМ!!!🤞👹🤞
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25.03.2022 16:37 Ответить
Можуть лише куй за щоку захопити
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25.03.2022 16:38 Ответить
Да не будет он Киев брать, я уверен, он возьмет Марик ( давайте обьективно, Азов,морпехи,погранцьі и так просто подвиг совершили,но без подвоза бк,без водьі,едьі,ротации,а никто к ним и не собирался на помощь со слов люси арестович ,долго они не продержатся) , дальше постараются взять в окружение зону оос, после будут ломится на Одесу тем самьім отсекая всю Украину от портов,соединение с приднестровьем и все все задачи вьіполненьі
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25.03.2022 16:40 Ответить
Тем более котел слева от Киева или пропал?
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25.03.2022 16:40 Ответить
нішо не допоможe - хрен ці тварі побачать Київ!
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25.03.2022 16:41 Ответить
в три-п'ять разів більше за чого,більше той кількисті яка взагалі присутня в україні,чи тих хто зараз є біля Київа?
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25.03.2022 16:47 Ответить
Якась тупа заява. За нею можно приблизно вирахувати скільки туді у нас війська обороняє Київ. По суті кацапи можуть зібрати в 5 разів більші сили і атакувати Київ, розуміючи що точно захопять, раз навіть наші збройні сили таке кажуть. Щоб трагічного сталося як би ці слова не казати?
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25.03.2022 16:59 Ответить
для чого взагалі вслух говорити, що ворогові там потрібно чи не потрібно робити???
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25.03.2022 17:02 Ответить
ага, ****, ще карту надайте , плять...
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25.03.2022 17:08 Ответить
а зачем подсказывать им сколько приводит?
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25.03.2022 17:25 Ответить
Розкажіть їм потрібну кількість сил і яких,ну скільки вже можна молоти язиком? Справу потрібно робити мовчки і завзято,а балакати вже потім!!!
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25.03.2022 17:45 Ответить
Судя по карте оккупированных территорий, основные кацапские силы брошены на юг и, к сожалению, широкий сухопутный коридор к Крыму они уже давно захватили.

Первостепенная цель кацапов в Киевской области и на границе с Белоруссией - отвлечь на себя большую часть украинской армии, чтобы наши там торчали в ожидании штурма и не шли освобождать юг. И пока они там торчат, у нас отобрали сухопутный мать его коридор и военного пути его возврата не видать, тем более после отказа давать танки и истребители.
Если кацапам нужно захватить высшее руководство Украины, то руководство может выехать в любое другое место (Черновцы какие-нибудь, Львов!) и руководить оттуда, никакого стратегического военного значения город Киев не имеет, только психологическое: "ой вэй, нашу столицу взяли, всё п**дец". С получением армией Старлинков становится насрать на любые киевские "центры связи", разве нет?

Кацапские цели по приоритетности:
1) Сухопутный коридор в Крым (достигнута).
2) Отсечение Украины от морей (отсекли только от Азовского, спасибо защитникам Николаева, что Одесская область не окружена).
3) Захват юго-востока (Харьков, Одесса).
Они могут попытаться оккупировать северо-западные территории Украины, но только ради отвлечения на себя части украинской армии и облегчения достижения трёх целей.
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25.03.2022 17:45 Ответить
а из каждого киевского окна автомат территориальной обороны в русских фашиков целися.......
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25.03.2022 19:39 Ответить
Бред. Если сегодня там 12 тысяч орков то 36 точно не хватит чтобы Киев захватить.
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25.03.2022 18:44 Ответить
видишь рашика? стреляй ! попадешь в унтерменшевского фашиста !
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25.03.2022 19:35 Ответить
 
 