Чтобы захватить Киев, врагу нужно в 3-5 раз больше сил, чем у него сейчас, - ВСУ
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Среди стратегических целей РФ есть захват Киева, однако в ближайшие недели этого не произойдет: врагу не хватит сил.
Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели этого не произойдет. Он (враг. - Ред.) не в силах. Он осуществляет перемещение, накопление, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. Среди стратегических целей - захватить столицу - у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно", - сказал Грузевич на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве в пятницу.
По его словам, стойкая оборона Киева, боевой порядок и активные действия украинских военных делают захват Киева врагом почти невозможным.
"Чтобы захватить столицу, нужно иметь в три, а то и в пять раз больше сил, чем у него сейчас", - подчеркнул Грузевич.
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Первостепенная цель кацапов в Киевской области и на границе с Белоруссией - отвлечь на себя большую часть украинской армии, чтобы наши там торчали в ожидании штурма и не шли освобождать юг. И пока они там торчат, у нас отобрали сухопутный мать его коридор и военного пути его возврата не видать, тем более после отказа давать танки и истребители.
Если кацапам нужно захватить высшее руководство Украины, то руководство может выехать в любое другое место (Черновцы какие-нибудь, Львов!) и руководить оттуда, никакого стратегического военного значения город Киев не имеет, только психологическое: "ой вэй, нашу столицу взяли, всё п**дец". С получением армией Старлинков становится насрать на любые киевские "центры связи", разве нет?
Кацапские цели по приоритетности:
1) Сухопутный коридор в Крым (достигнута).
2) Отсечение Украины от морей (отсекли только от Азовского, спасибо защитникам Николаева, что Одесская область не окружена).
3) Захват юго-востока (Харьков, Одесса).
Они могут попытаться оккупировать северо-западные территории Украины, но только ради отвлечения на себя части украинской армии и облегчения достижения трёх целей.