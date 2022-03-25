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Отказ от покупки российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев, - глава ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дтэк

Отказ цивилизованного мира от закупки российских нефти и газа позволит спасти тысячи жизней мирных жителей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии британскому изданию The Times.

"Отказ от российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев. Да, это приведет к росту цен на электроэнергию для населения в странах Запада. Но что может быть дороже жизни детей?" – заявил глава ДТЭК.

Издание The Times сообщает, что украинские компании активно убеждают западный бизнес отказаться от сотрудничества с Россией, в частности, от покупки российских энергоресурсов.

"Самые крупные энергетические компании Украины призывают западный бизнес отказаться от приобретения российских энергоресурсов, поскольку "каждый доллар, выплаченный России, приводит к новым жертвам и уничтожению", - говорится в статье.

Отмечается, что открытое письмо было подписано компанией ДТЭК, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и системным оператором НЭК "Укрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия финансирует убийство украинцев за счет продажи нефти и газа, - Тимченко для FOX
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Поздновато дошло ,но лучше поздно чем никогда .
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25.03.2022 16:34 Ответить
Конченные венгры, австрияки и немчура бывшая каолиция не хотят отказываться, пособники путинского фашизма.
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25.03.2022 16:41 Ответить
Маріонетка ублюдочного олігарха ахмєтова висловив просто геніальну ідею. Довго думав?
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25.03.2022 16:48 Ответить
Добре що хоч зараз висловив, а не почав дудіти разом з ахметкою
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25.03.2022 18:01 Ответить
 
 