В Минобороны РФ уверяют, что с начала войны в Украине погиб всего 1351 российский оккупант
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны России впервые со 2-го марта обновило информацию о количестве военных, погибших за месяц так называемой "спецоперации" в Украине. По их данным, убито около 1400 российских военнослужащих, тогда как, согласно официальным данным Генштаба ВСУ - убитых российских захватчиков в 10 раз больше - более 16 тыс. человек.
Как заверил заместитель начальника Генштаба РФ Сергей Рудской, с начала открытого вторжения в Украину якобы погиб всего 1351 российский военнослужащий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодняшний день погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявили в Минобороны РФ.
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виходить що інші 15 000 орків не військовослужбовці були. То напевно рептилоїди
В Вооружённых Силах РФ аналога этого звания нет. Самозванец наверное.
- Нэ знаю, но звучит красыво
- А где ты взял такое красивое звание?
- Как гдэ? Тик-ток канешна!
суздаль?
нар"ян-мар?
хабаровськ?
вже передчуваю відповідь сукискабеєвої "спав собі хенерал вночі вдома, а тутка прийшли злії укри і його задвохсотили"
і сакраментальне питання
ДОКОЛЄ ЗЛІ УКРИ ДВОХСОТИМУТЬ РАШАНСЬКИХ ХЕНЕРАЛІВ, ДОПОКИ ТІ НІЖНО СПЛЯТЬ??
Через два тижні, втрати стали 500 кацапів.
Ще через два тижні бачимо 1500.
Так що, через пару тижнів буде щось новеньке.
Сталин - во второй мировой погибло 7 млн. граждан СССР
Хрущев - 20 млн.
Горбачев - 27 млн.
Эти орки до сиз пор скрывают сколько погибло в финскую, войну, во Вьетнаме и в Афгане.
Яйца будут в музеях болтаться.
Сотни женщин придут чтоб на них посмотреть и руками за них продержатся.