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армия РФ (15385) война (46904) Генштаб ВС (4296) потери (3863)

В Минобороны РФ уверяют, что с начала войны в Украине погиб всего 1351 российский оккупант

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Министерство обороны России впервые со 2-го марта обновило информацию о количестве военных, погибших за месяц так называемой "спецоперации" в Украине. По их данным, убито около 1400 российских военнослужащих, тогда как, согласно официальным данным Генштаба ВСУ - убитых российских захватчиков в 10 раз больше - более 16 тыс. человек.

Как заверил заместитель начальника Генштаба РФ Сергей Рудской, с начала открытого вторжения в Украину якобы погиб всего 1351 российский военнослужащий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодняшний день погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявили в Минобороны РФ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+40
Я б навіть більше сказав: жодної людини не вбито, тільки 16000 кацапів.
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25.03.2022 16:47
+29
Депутан РФ, бригадный генерал, правая рака Ката Дырова. . Тяжелый. Захватить не удалось. Мариуполь!

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25.03.2022 16:47
+18
А сколько еще животные пожрали...
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25.03.2022 16:45
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Нууу, раз в 20 больше видимо точно положили кацапья ....
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25.03.2022 16:45 Ответить
Посрать на то что эти УБЛЮДКИ говорят --- убивать и убивать не останавливаясь
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25.03.2022 17:16 Ответить
Наші рахують гуртом, округляючи до сотень, на ********** малюють числа до одиниці, нібито знають точні цифри і все в них під контролем і вони не брешуть, нібито рахують до 1.
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25.03.2022 20:12 Ответить
А сколько еще животные пожрали...
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25.03.2022 16:45 Ответить
Балаболы
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25.03.2022 16:45 Ответить
На сьогодні загинув 1 351 військовослужбовець, - заявили в Міноборони РФ.
============
виходить що інші 15 000 орків не військовослужбовці були. То напевно рептилоїди
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25.03.2022 17:22 Ответить
Кто бы сомневался.Там же укры с палками и камнями
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25.03.2022 16:45 Ответить
И фанерными автоматиками, за что отдельный поклон российским пропогандонам типа Скабеевой! ЗЕМНОЙ ПОКЛОН, что заставили верить в ваш понос!
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25.03.2022 18:22 Ответить
Я б навіть більше сказав: жодної людини не вбито, тільки 16000 кацапів.
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25.03.2022 16:47 Ответить
Сброд из лубандона не в счет.. Срочников нет.. Ну где то так
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25.03.2022 16:47 Ответить
Депутан РФ, бригадный генерал, правая рака Ката Дырова. . Тяжелый. Захватить не удалось. Мариуполь!

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25.03.2022 16:47 Ответить
Делемханов Руслан.
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25.03.2022 16:48 Ответить
ой что борода не защитила от пуля
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25.03.2022 16:56 Ответить
Брат делимханова сдох? У чеченцев сегодня праздник 😂
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25.03.2022 17:09 Ответить
Написано же, тяжёлый, раненый, значит
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25.03.2022 17:12 Ответить
Будем держать кулаки 😅
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25.03.2022 18:09 Ответить
Тяжелый в смысле не донесли, пришлось бросить?
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25.03.2022 17:07 Ответить
Да, неоднозначно как-то. Может тяжело раненый. Но как определили?
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25.03.2022 17:14 Ответить
Вау, Делимхана за жопу взяли, супер.
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25.03.2022 17:10 Ответить
Брига́дный генера́л - первичное (низшее) генеральское звание в ряде армий мира. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором, в редких случаях эквивалентен генерал-майору.
В Вооружённых Силах РФ аналога этого звания нет. Самозванец наверное.
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25.03.2022 17:10 Ответить
як варіянт , можливо бригадою командував , ну вівчарів ,пастухів чи малярів штукатурів
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25.03.2022 17:18 Ответить
- Делимхан, а что значит твоё звание "бригадный генерал"?
- Нэ знаю, но звучит красыво
- А где ты взял такое красивое звание?
- Как гдэ? Тик-ток канешна!
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25.03.2022 17:32 Ответить
Пруф?
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25.03.2022 17:12 Ответить
Пока нет...их там хрен поймешь, собак. Все друг другу братья, сестры и фамилии похожие.
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25.03.2022 17:19 Ответить
це по якому місту?
суздаль?
нар"ян-мар?
хабаровськ?
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25.03.2022 16:47 Ответить
мабуть це в якомусь Усть-піздюйську
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25.03.2022 16:53 Ответить
Ну нет так нет. И эти официальные тыща питьсот просто не доехали. Усушка, утряска. Задумайтесь иваны - дорога дальняя, может притомить.
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25.03.2022 16:50 Ответить
задіє рашка старі танки з 70-х років казали, а то таке як коробка консервна
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25.03.2022 16:50 Ответить
😁😁😁 Пропагандон заступив. І сам цього не зрозумів. Загинуло як мінімум 5 їхніх бойових хєнєралів, щашкварення яких підтверджено західними розвідками. Якщо прийняти кацапську версію про 1400 зажмурених, то... Тепер вдумаймося у співвідношення : і зжнерал на 280 військових. 😁 Умовно це означає, що на один батальйон у кацапів припадає 2 генерала? 😂 Або ж генерали ходять в атаки, як Чапаєв - попереду рядових. 😊
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25.03.2022 16:52 Ответить
Кто там из кацапского быдла будет утруждать себя подобной аналитикой? Тупой дичи сказали-тупаядичь поверила
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25.03.2022 16:57 Ответить
нєєє
вже передчуваю відповідь сукискабеєвої "спав собі хенерал вночі вдома, а тутка прийшли злії укри і його задвохсотили"
і сакраментальне питання
ДОКОЛЄ ЗЛІ УКРИ ДВОХСОТИМУТЬ РАШАНСЬКИХ ХЕНЕРАЛІВ, ДОПОКИ ТІ НІЖНО СПЛЯТЬ??
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25.03.2022 16:58 Ответить
вчора, чи сьогодні (я так і не зрозумів) було зашкварено вже сьомого їхнього генерала, якогось резанцева. І це без врахування віце-адмірала, який чуть-чуть не встиг отримати зірку, зашкварений будучи каперангом.
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25.03.2022 17:00 Ответить
Нічого, перші дні кацапи говорили, що втратили одного кацапа.
Через два тижні, втрати стали 500 кацапів.
Ще через два тижні бачимо 1500.
Так що, через пару тижнів буде щось новеньке.
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25.03.2022 16:53 Ответить
Ага. 999,99 солдат роиси. 😁 Скидка года.
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25.03.2022 16:53 Ответить
То он "ванек" с ихними сожженными БТРами попутал)
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25.03.2022 16:54 Ответить
1351 самка получит страховку за свого ублюдка, а остальные нет.
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25.03.2022 16:55 Ответить
не получит. нужно тело. а они твари смердят в наших степях.
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25.03.2022 17:08 Ответить
Ну наверное те, кого вывезли или здохли по дороге в госпиталь.
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25.03.2022 17:20 Ответить
Интересно, а что тысячи едениц росийской сгоревшей техники сами приехали в Украину? Только чего стоит более 200 сбитых самолетов и вертолетов. Даже логически прикинуть то цифра убитых занижена раз в 10.
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25.03.2022 16:55 Ответить
навіть така кількість загиблих за місяць, нормальних людей мала б бентежити. Такі ж приблизно були втрати американців у В'єтнамі в середньому за місяць так американці на протести виходили.
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25.03.2022 16:56 Ответить
Два варіанта: вони вивозять до касапії на поховання місцевими тільки кожного десятого трупа; інших закопують як гній в українському грунті. Або - це все облік лише офіцерів та генералів...
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25.03.2022 16:56 Ответить
*******-не мешки ворочать!
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25.03.2022 16:56 Ответить
К сожалению ни тьсячи ни десятки тьісяч ничего не изменят кацапам просто насрать на потери,єто рабские животньіе,более єфективньім оружием будет ємбарго на нефть и газ, когда жрать мразям нечего будет только тогда начнется реальное брожение и недовольство властью, а потери єто чепуха,вон финьі 250000 кацапов зажмурили за три месяца,ну и что та *****,Карелию они все равно забрали
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25.03.2022 16:56 Ответить
Вони там, до речі, пропагандують, що наших загиблих - 14000, поранених - 16000 і радіють "ефективності і мощі" своїх військ 🤣
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25.03.2022 17:01 Ответить
а когда москальские свинособаки реально считали своих зашкваренных ублюдков? никогда ... чем больше их двухсотят, тем меньшие цифры они публикуют... По данным Пентагона украинские воины уже отминусовали около 40-50 тыс. кацапского поголовья, это и безвозвратные потери и раненные, выбывшие из строя свинособаки.
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25.03.2022 17:01 Ответить
Патєрь нєт.
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25.03.2022 17:01 Ответить
Так и есть. Остальные исчезли. Это кацапы придумали еще давно. Они таким образом бабло не платят за дохлых кацапских идиотов.
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25.03.2022 17:03 Ответить
От і чудово, множте на 10 і маєте десь 40К лише ранених. А разом із зашквареними - під 60К. НАТО оцінює всі втрати московії приблизно у 40К. Тож приблизно 1/3 початкових сил вторгнення (150К-200К) є знищеними. Слава ЗСУ!
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25.03.2022 17:03 Ответить
Это за какой день?
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25.03.2022 17:03 Ответить
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25.03.2022 17:08 Ответить
1351 - это те, которых собрали. Остальные сожжены в мобильных освенцимах или их гризёт лесные звери.
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25.03.2022 17:14 Ответить
Это те, чьи потроха официально утилизировали. Остальные , как всегда - "пропали без вести."
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25.03.2022 17:19 Ответить
Мацкве можно "верить" Врут как всегда и везде
Сталин - во второй мировой погибло 7 млн. граждан СССР
Хрущев - 20 млн.
Горбачев - 27 млн.
Эти орки до сиз пор скрывают сколько погибло в финскую, войну, во Вьетнаме и в Афгане.
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25.03.2022 17:17 Ответить
Остальные отпускники и ихтамнеты.
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25.03.2022 17:21 Ответить
Че врать то? И Украина и ООН заявляют до 16 тысяч убитых и до 40 тысяч раненых и убитых вместе. Россия как всегда врет своим. Потом правда могут сказать что остальные пропали безвести, и фиг что платить будет родственникам
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25.03.2022 17:24 Ответить
Так і є, другі смердять на узбіччі, треті згоріли в крематоріях, четверті згоріли в доменних печах, п'ятих собаки доїдають, шостих ворони догризають. Якось так.
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25.03.2022 17:25 Ответить
Абсолютное большинство орков Мордора выглядят именно так.

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25.03.2022 17:28 Ответить
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25.03.2022 17:35 Ответить
Це ті, трупи кого вивезли, усі інші "прапавшиє бєзвєсті" - так в них ще дідиваівалі
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25.03.2022 17:35 Ответить
Все для рашиськоі бидломаси , чи є ще в Украіні люди які вірят росіі ?
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25.03.2022 17:44 Ответить
информационная война это. Сейчас никому верить нельзя и достоверных источников вообще не стало..
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25.03.2022 18:11 Ответить
Eto cifri sto kacapi teriajet v den
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25.03.2022 18:19 Ответить
інших 15 тис. звільнили заднім числом, оні заблуділісь
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25.03.2022 19:19 Ответить
... скоріш за все ця цифра реальна 1351 покидьків , вони рахують тільки офіцерські та генеральські втрати. а салдафонів ніхто не рахує, - єто ж пушєчноє мясо, баби єщо нарожают чьо іх счєтать.
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25.03.2022 19:31 Ответить
Очень скоро в России не будет мужчин

Яйца будут в музеях болтаться.
Сотни женщин придут чтоб на них посмотреть и руками за них продержатся.
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25.03.2022 19:40 Ответить
На каналі дохлая русня в твітері як мінімум 500 шт дохлих москаликів сфоткано
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25.03.2022 21:46 Ответить
 
 