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Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы "это закончилось как можно скорее"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

симоньян

Возглавляющая "Russia Today" пропагандистка Маргарита Симоньян мечтает об окончании войны России против Украины.

На смену риторики Симоньян обратил внимание пользователь твиттера Yevgeniy Mudzhyri, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал скриншоты твитов Симоньян, писавшей о возможном начале войны 9 декабря, а также 12, 18 и 19 февраля.

Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы это закончилось как можно скорее 01

23 марта Симоньян сменила риторику.

"Я думаю, что молитвы всех нормальных людей сейчас в нашей стране - о том, чтобы это закончилось как можно быстрее и и как можно меньшей кровью", - написала Симоньян.

Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы это закончилось как можно скорее 02
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Топ комментарии
+81
А что изменилось? Эта гнида по-прежнему хочет нашей смерти, только побыстрее, типа заждалась.
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25.03.2022 16:49
+71
Ага. Особенно когда Азера армяшек в жопу *бут выждав момент когда ***** забрало росийскую армию из Карабаха в Украину
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25.03.2022 16:48
+57
Ця шмара знову як й раніше хоче в цивілізований світ кататися?

Ні, Маргоша, тепер тільки Монголія...)))
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25.03.2022 16:49
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Ага. Особенно когда Азера армяшек в жопу *бут выждав момент когда ***** забрало росийскую армию из Карабаха в Украину
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25.03.2022 16:48 Ответить
у хла дед-лайн 9 травня - день поБєди.

діди на палках будуть із здивованими обличчями на параді пабєди над нацизмом в Німеччині, при недо-нацифікованій Україні.

отже, чекаємо чергово наступу рашистів
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25.03.2022 17:33 Ответить
ПРОСТИТУТКА ОБОС@АННАЯ..да еще армянско убожесткого фасона тьфу гыдота волосатые ноги грудь и все остальное мавпа короче...
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25.03.2022 17:35 Ответить
симпатишная. Но на любительского профессионала, ну или на профессионального любителя
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25.03.2022 23:17 Ответить
Та шо ви це гівно підхопили і тепер форсите? Нема ніякого дедлайну. Принаймні він цього офіційно не казав. Це було в якомусь твіті без пруфів позиціонувалось як "одна бабка в кремлі чула". Перестаньте це форсить.
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25.03.2022 18:58 Ответить
Чурка завила що чурбанів з Карабаху Азери поперли
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26.03.2022 12:24 Ответить
Нехай вішаєтся
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25.03.2022 16:48 Ответить
Саме так. І тоді персонально для неї "усе це" закінчиться. До того ж зовсім без крові.
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25.03.2022 17:04 Ответить
А куда этой животной, можно написать и передать привет?
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25.03.2022 16:48 Ответить
Twitter . Дивіться скріншоти .
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25.03.2022 16:59 Ответить
А что изменилось? Эта гнида по-прежнему хочет нашей смерти, только побыстрее, типа заждалась.
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25.03.2022 16:49 Ответить
Начались критические дни, а прокладок нет в магазинах, вот и засуетилась.
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25.03.2022 16:53 Ответить
Тампакси закінчилися і закапало
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26.03.2022 12:26 Ответить
Ця шмара знову як й раніше хоче в цивілізований світ кататися?

Ні, Маргоша, тепер тільки Монголія...)))
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25.03.2022 16:49 Ответить
...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
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25.03.2022 16:49 Ответить
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25.03.2022 16:49 Ответить
В реалі ці зайці відповіли їй питанням на питання:"А ви?"
На що бобролюбка гнівно відрізала:"Я? - Ні!"
А зайці так заспокійливо:"Тоді ми теж - ні"
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25.03.2022 22:48 Ответить
Її твіттєр зламали хакєри і всьо такоє...
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25.03.2022 16:49 Ответить
Обратной дорожки для тебя, *****, уже нет
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25.03.2022 16:49 Ответить
Просто интересно какая процедура будет их притягивания к ответственности
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25.03.2022 17:56 Ответить
Если кацапстан развалится или при пепевороте "новые" сдадут под суд "старых", то и процедуры для таких ***** тоже найдуться.
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26.03.2022 10:33 Ответить
Очень хочется в это верить....
И увидеть это, Нюрнберг для скотов!
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26.03.2022 11:59 Ответить
Батарейки Дюрасел в вибраторе садятся. А новых купить негде. Скулит.
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25.03.2022 16:49 Ответить
Эта **** Симонян и начала эту войну вместе со всей шоблой. Гори в аду тварь конченная вместе с х..лом.
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25.03.2022 16:49 Ответить
Саме так, бо пропаганда зіграла величезну роль
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25.03.2022 17:18 Ответить
Не переживай, друже бобер, все скінчиться. Тільки переб"ємо орків, а тебе з соловйовим, кісельовим, шейніним та ін. повісимо, так зразу все й скінчиться.
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25.03.2022 16:50 Ответить
ні,треба на кол
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25.03.2022 16:55 Ответить
Одне другому не мішає.
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25.03.2022 16:56 Ответить
Добрый ты.
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25.03.2022 17:11 Ответить
Главное справедливый.
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25.03.2022 18:14 Ответить
посіяла вітер - пожнеш бурю

зауважую, на пості написано "Державне видавництво, росія"

хавайте теперка повною ложкою
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25.03.2022 16:50 Ответить
Ось що буває, коли якусь самку довко не їб*уть. Повний заворіт звилин.
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25.03.2022 16:50 Ответить
Нехай пиже до Жиріка, який вже в казані, йому потрібна біля казана секретарку
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25.03.2022 16:50 Ответить
дыбилке кажеццо шо она сдохнет под кеосаяном...
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25.03.2022 16:50 Ответить
Что ты сдохла, курва старая. Но только обязательно в мучениях.
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25.03.2022 16:51 Ответить
План Маршалла

Главы государств и правительств стран ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Европейского совета в ночь на пятницу, 25 марта.

"Помня о разрушениях и огромных потерях, нанесенных Украине военной агрессией России, Евросоюз готов предоставить поддержку правительству Украины в его безотлагательных потребностях, а когда российские атаки завершаться, то в восстановлении демократической Украины, - отмечается в коммюнике саммита. - Для этого Европейский совет согласился создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает международных партнеров принять участие в нем". В тексте документа содержится призыв начать подготовку над созданием фонда "без задержки".

Европейский совет также поддержал идею организовать международную донорскую конференцию для наполнения Трастового фонда солидарности с Украиной. Провести ее хотят "в надлежащее время".
В ЕС обеспечат поставки газа и электроэнергии в Украину

"Европейский Союз намерен обеспечить продолжающиеся и бесперебойные поставки электричества и газа в Украину", - пообещали на саммите. Недавнюю синхронизацию энергосистем Украины и Молдовы с Европой в заявлении назвали "выдающимся достижением".

"Это демонстрирует, что наше будущее теперь взаимосвязано", - подчеркнули главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза
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25.03.2022 16:51 Ответить
Нацмены и нацменки - самые большие патриоты России.
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25.03.2022 16:52 Ответить
А в рашці всі нацмени і нацменки. Інших немає.
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25.03.2022 22:55 Ответить
не-не ... Поезд ушел. Теперь будешь питаться только бобрами. Про хамоны-пармезаны забудь.
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25.03.2022 16:53 Ответить
Недюдь, вдавися - і тоді для тебе все закінчиться.
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25.03.2022 16:53 Ответить
Это вторая деталька пазла, первой был вброс Эрдогана о "консенсусе". Рашка пытается продвигать идею "мы, руцкие, за мир, весь мир тоже за мир, и только Украина за войну! Астанавитись!"
Ответ, как обычно: не сцать, стоять, *******.
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25.03.2022 16:53 Ответить
За торговлю поддельной сельтерской водой Напоить оной водой всей что у них есть купца 3й гильдии Кеосаяна и его приказчика Симоняна (ц)полковник Арцишевский У них старая травма нанесённая кубанскими их чести и достоинству торгашей и скупщиков трофеев ведь Кеосаян ласты таки склеил
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25.03.2022 16:54 Ответить
Нехай подохне
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25.03.2022 16:55 Ответить
Можно уже рассматривать какой метод казни применить к этой кремлевской сучке.
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25.03.2022 16:56 Ответить
Ах какой пассаж или вернисаж. Матушка бежи за прокладклами. Тварюка.
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25.03.2022 16:57 Ответить
Началось ... началось ... это она про свой климакс походу
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25.03.2022 16:58 Ответить
"***** тупая"(с), горіти тобі в пеклі!!!
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25.03.2022 16:58 Ответить
Голову этой мрази, с выклеванными воронами глазами и щербатым оскалом, ветер будет гонять по "красной площади", а "вяликоЫмперская" челядь будет брезгливо отфутболивать её в сторону, стоя в очереди за гуманитарными "ножками Буша" из "вотвотсейчасразваливающейся" Омерики...
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25.03.2022 17:00 Ответить
ну ти и тупая бобриха, санкции то не окончатся при любом раскладе, всё просто вас решили лишить ядреного оружия из-за вашего шантажа мира, посему санкции будут до полного эконом краха говноимперии и отмена санкций будет напрямую связана с отказом вас от ядерного оружия, в противном случаи распад ваш неизбежен при сохранение нынешних санкций, и это к войне уже не относится закончится она или нет, пофиг
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25.03.2022 17:00 Ответить
Они бросили вызов гегемонии США. За что их США отшлепает показательно.
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25.03.2022 17:02 Ответить
... и в извращенной форме!
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25.03.2022 17:25 Ответить
вона ж в Лаврова питала--кагда будєм бамбіть Вашингтон..
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25.03.2022 17:00 Ответить
Одной из причин начала войны - они хотели снять санкции за Крым и Донбасс. В итоге отгребли санкций на порядок больше.
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25.03.2022 17:01 Ответить
Армяне всегда такие *************? Небось своего муженька , с шнобелем, в окопы не отправит. А руzzких Иванов ей не жалко. Ее грязный рот много горя наделал.
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25.03.2022 17:01 Ответить
То что закончится эта **** не своей смертью-факт.
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25.03.2022 17:01 Ответить
Россійські покидьки схоже збираються застосуваьи хім зброю. В такому випадку вважаю потрібно забути про Женевську конвенцію. І ввести публічні страти для окупантів.Щоб розуміли що їх чекає .Це моя думка.
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25.03.2022 17:02 Ответить
щоб було зрозуміліше
переклад з монгольської на армянську-атсасіііі!!!!
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25.03.2022 17:07 Ответить
калбасу хряковскую тобі в рот-с одной ноздрей, с отворотом -бери-вчора брала ліпше!!
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25.03.2022 18:16 Ответить
то її самі кацапи угандошат ,коли впіймають , до суда вона не доїде . як що шо ,то у мене є пятилітрова пляшка від шампанського , перешлю , правда ще треба для її чоловіка , може у когось теж завалялася ?
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25.03.2022 17:09 Ответить
Та ***** на неї...
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25.03.2022 17:10 Ответить
ОЛІМПІАДА 2022, ЧОРНОБАЇВКА- МАРГАРИТА ВІДСАСУЄ, ВІДСАСУЄ, ВІДСАСУЄ...
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25.03.2022 17:12 Ответить
"Про Абрамовича коротко
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.

Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.

Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.

Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
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25.03.2022 17:12 Ответить
Швидше за все на кров і смерті дітей їй наср ть. Вона що не розуміла раніше що буде і кров і загибель дітей? Все вони розуміли, але не очікували санкцій і можливої конфіскації нажітого нєпосільним трудом, неможливості шопінгу і лікування в європах. От тому і крокодилячі сльози
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25.03.2022 17:15 Ответить
Перевожу симоньян на человеческий язык с сатанинского: мы будем убивать вас, ваши семьи и ваших детей пока вы не преклоните колени и станете нашими рабами, или все будете истреблены, а ваши города превратятся в пепел
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25.03.2022 17:16 Ответить
Не хочет она висеть в Гааге. Ой как не хочет. А придётся.
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25.03.2022 17:17 Ответить
На швабру, суку!
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25.03.2022 17:17 Ответить
Ну идиотка, что сказать.
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25.03.2022 17:17 Ответить
****,выпей яду,и все закончится
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25.03.2022 17:21 Ответить
Курва ******! Будеш ти і твоє плємя прокляте до спокон віків! Горіти вам кацапам, сімон'янам і вашим виродкам в Пеклі!!!
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25.03.2022 17:21 Ответить
******а конченная.
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25.03.2022 17:29 Ответить
Да, через месяц все закончится, она расплатится собственной кровью ( другие выжившие пропагандоны будут повешены вместе с алкашкой, Машкой Захаровой)
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25.03.2022 17:31 Ответить
Напилась вже крові, шлюшка язиката
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25.03.2022 17:37 Ответить
Де тут зміна риторики?
Армянська бобріха звертається у молитві до еврейського бога, щоб кацапня якнайшвидше перемогла малою кров'ю.
Чи у нас ще є довбойоби, які і справді думають, що свинособака може змінитися?
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25.03.2022 17:37 Ответить
Эта ТВАРЬ должна быть ликвидирована ,просто как бешеная собака ,вместе с её дегенератом мужем .
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25.03.2022 17:43 Ответить
А почему до сих пор русский в Армении не государственный? Непорядок!
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25.03.2022 17:46 Ответить
Олимпиада 2022-за дряхлую ***** боброедки подохло уже 15 000 ванюшек,а на рашке санкций больше чем на сучке блох
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25.03.2022 18:09 Ответить
Чтоб ты падаль кацапская сдохла !
Из-за таких тварей черноротых как ты , в Украине война.
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25.03.2022 18:16 Ответить
Ну так не причитай, а помоги быстрее закончить- вперед на передовую, захвати своего кеосаяна, вдвоем заработаете за день 104 ненавистных доллара. Если хочется совсем быстро- даю совет- в Чернобаевку.
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25.03.2022 18:17 Ответить
Есть дебилы, которые верят тупой пропаганде.
Есть мрази, которые сочиняют тупую пропаганду.
Есть существа без иZвилин, которые сначала сочиняют пропаганду, а потом сами в неё верят!
Но всех их уравняет в правах ГААГА!
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25.03.2022 18:28 Ответить
Гаага их осудит, а уравняет виселица...
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25.03.2022 18:47 Ответить
Ее и женщиной трудно назвать. Ее мамка через жопу высрала в сортире походу. Курва!
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25.03.2022 18:45 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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25.03.2022 19:45 Ответить
Насчёт ОЛИМПИАД бобриха всё точно написала. Забыла добавить ещё одну - 1980г., московскую - "оккупация Афганистана". Это для норм. стран: "О СПОРТ, ТЫ - МИР!", для коммуняк и гэбешников это - золотое время для нападений на соседей. Все расслаблены, заняты спортом и т.д. Есть лишн. деньги на Олимпиады. значит, они же есть для очередной воен. авантюры по "освобождению" очередного куска земли от тамошних жителей... ЗАКОНОМЕРНЫЙ ВЫВОД: больше ни одной Олимпиады и, вообще, ни одного мирового события - в коммуняцко-гэбешных странах с бессменными диктаторами на троне...
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26.03.2022 16:14 Ответить
Ми теж за закінчення війни. Але після того коли вам кацап прилетить конуретно, що ви суки забудете про Україну на тисячі років!!!
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24.08.2022 18:53 Ответить
 
 