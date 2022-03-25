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США и НАТО не исключают, что Россия попытается напасть на страны Альянса, - советник Байдена Салливан
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна не исключает возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе.
Об этом он отметил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на USNews.
"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют чрезвычайные ситуации для любого возможного нападения России на территорию НАТО", – сказал он.
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+12 Кайрос Тор
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ногами
натемно
а мир заставлять рашу підписувати із Зеленським
ВАНГУЮ
я даремно на Зеленського гнала, що він видав рибне місце в Чорнобаівці і що я з за нього програла, бо ми з коліжанкою забилися, що Чорнобаївка спрацює 10 разів
теперка сотню і каву після війни виграла я)))
наразі 11 вже є
поведінку лемінгів можна передбачити, в цьому нема хайпу)))
я не впевнена, що вони не доведуть спроби до 20, тілько війна може скінчитися та припинити процес
або -сподіваюся = закінчаться їхні гелікоптери)
Очень хорошая статья, только Украина к ней и к коллективной обороне вообще не имеет отношения.
Правда некоторые зеленые упоротые дол*бы этого не понимают и порят бред на весь мир.
@globusnewsorg
Посол РФ в Болгарии Митрофанова перешла все границы - на встрече с болгарской стороной она начала открыто оскорблять болгарский народ, называя их "американскими прихвостнями" и "полутурецкими митисами". Её тут же выдворили из страны.
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Истерика...Бункер. Март 1945-го. Аналоговнетные ракеты и армия Венка
а то что нет границ, это для орков плюс, они любят пугать - подведут корабли к побережью и будут кошмарить судоходство, что они уже по сути делают .. сколько коммерческих кораблей уже потопили или повредили, в том числе румынских ?
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.
Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.
Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.
Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
По-моему, какая-то мутная херня. Какое-такое напасть, если они здесь уже из сил выбиваются..
при любому раскладі вони не програють, бо вже давно все програли.
Но ***** уважает только силу. Потому эффективнее было бы заявить не "мы готовы", а в духе "не лезь - убьёт". У вас есть ЯО, **** вам стесняться? Хоть путлер и *****, каких мало, но к таким "меньшинствам" толерантности быть не должно!
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
Суворенько воно сюжет розгортається якщо второпали, що значить коли українці дають визначення керівнику держави - ХЛО? Отож...