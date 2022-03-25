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США и НАТО не исключают, что Россия попытается напасть на страны Альянса, - советник Байдена Салливан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армиярф

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна не исключает возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на USNews.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют чрезвычайные ситуации для любого возможного нападения России на территорию НАТО", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полноценная война между Россией и НАТО маловероятна, - Столтенберг
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Топ комментарии
+12
Можливо прозвучить трішечки цинічно) але десь у глибині душі ,хочеться щоб кацапи ввели німцям ,ну на пів шишечки!)))) І побачити реакцію а може ерекцію НАТО)))
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25.03.2022 17:04
+12
Globusnews


@globusnewsorg



Посол РФ в Болгарии Митрофанова перешла все границы - на встрече с болгарской стороной она начала открыто оскорблять болгарский народ, называя их "американскими прихвостнями" и "полутурецкими митисами". Её тут же выдворили из страны.
-----------------------------------------------
Истерика...Бункер. Март 1945-го. Аналоговнетные ракеты и армия Венка
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25.03.2022 17:05
+11
Столсенберг скажет что "ничивонебыло"...
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25.03.2022 17:01
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Ага, забоялись? А нам пох уже.
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25.03.2022 16:58 Ответить
Да нет. В бюрократическом сленге это - мы готовы. Заходи...
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25.03.2022 17:12 Ответить
А нап пох, що кацапам пох
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25.03.2022 17:40 Ответить
ну-нуб яке прикре самогубство
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25.03.2022 16:59 Ответить
Очевидна новина - у військових мають бути плани й щодо відбиття нападу інопланетян...)))
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25.03.2022 16:59 Ответить
нифигассэ...то йим суперкомпъютер повидав?
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25.03.2022 16:59 Ответить
хочуть п*зди - їх п*здитеме всеє НАТО
ногами
натемно

а мир заставлять рашу підписувати із Зеленським

ВАНГУЮ
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25.03.2022 16:59 Ответить
зи
я даремно на Зеленського гнала, що він видав рибне місце в Чорнобаівці і що я з за нього програла, бо ми з коліжанкою забилися, що Чорнобаївка спрацює 10 разів

теперка сотню і каву після війни виграла я)))
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25.03.2022 17:01 Ответить
А на 15 разів слабо?
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25.03.2022 17:49 Ответить
на 15 нецікаво вже))
наразі 11 вже є

поведінку лемінгів можна передбачити, в цьому нема хайпу)))
я не впевнена, що вони не доведуть спроби до 20, тілько війна може скінчитися та припинити процес

або -сподіваюся = закінчаться їхні гелікоптери)
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25.03.2022 17:55 Ответить
ахахаа, все таки я побачила ваше признання.
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25.03.2022 18:34 Ответить
пусть по примеру опы уже начинают переговоры о прекращении огня, минимум.
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25.03.2022 16:59 Ответить
Демілітарізація та денацифікація НАТО...русскій язик...
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25.03.2022 17:02 Ответить
Все буде з точністю до навпаки . Разом з вимогою звільнити окуповані райони Донбасу і Крим , разом з вимогою контрибуції і репарацій на перемовинах з Кацапією мене б не здивували б і вимоги щодо звільнення Придністров"я , Абхазії , Південної Осетії та Північних Територій Японії . Хай русня вже зараз бачить до чого все йде . Ну і зрозуміло , обов"язковою має бути вимога по денацифікації та демілітаризації рососісії .
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25.03.2022 17:07 Ответить
Дерусифікація, одним словом.
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25.03.2022 17:11 Ответить
ще Кеннінсберг з землями та Карелію
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25.03.2022 18:38 Ответить
скоріше буде - декозлорилізаця, десорокасемихромосомізація та депутинхуйлізація непорозуміння за парєбріком з кличкою Козлорила **********.
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25.03.2022 18:36 Ответить
Столсенберг скажет что "ничивонебыло"...
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25.03.2022 17:01 Ответить
Я думаю нет. Просто применят 5ю статью и рашке ппц за 5 минут.

Очень хорошая статья, только Украина к ней и к коллективной обороне вообще не имеет отношения.

Правда некоторые зеленые упоротые дол*бы этого не понимают и порят бред на весь мир.
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25.03.2022 17:19 Ответить
чы то просто прозорливость на западе нэ майе мэж?
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25.03.2022 17:02 Ответить
Місяць вже про це говоримо..
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25.03.2022 17:02 Ответить
ну нехай, було б тільки краще
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25.03.2022 17:03 Ответить
Срочно менять Йенса на мэра Баштанки
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25.03.2022 17:04 Ответить
Можливо прозвучить трішечки цинічно) але десь у глибині душі ,хочеться щоб кацапи ввели німцям ,ну на пів шишечки!)))) І побачити реакцію а може ерекцію НАТО)))
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25.03.2022 17:04 Ответить
І хай "трошечки" в'їбуть по сраним мадярам, щоб менше ***** підгавкували.
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25.03.2022 17:16 Ответить
немцам не получится. И венграм не получится. На пол-шишечки - это литовцам может получиться, ну и полякам попутно по Сувалкам достанется.
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25.03.2022 17:22 Ответить
их жалко
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26.03.2022 02:12 Ответить
ну а с другой стороны хиба мы майемо право указывать колы дебилам пора расчехляться?
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25.03.2022 17:05 Ответить
Globusnews


@globusnewsorg



Посол РФ в Болгарии Митрофанова перешла все границы - на встрече с болгарской стороной она начала открыто оскорблять болгарский народ, называя их "американскими прихвостнями" и "полутурецкими митисами". Её тут же выдворили из страны.
-----------------------------------------------
Истерика...Бункер. Март 1945-го. Аналоговнетные ракеты и армия Венка
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25.03.2022 17:05 Ответить
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25.03.2022 17:05 Ответить
шойга походу все. об этом пишет москальня на своих форумах.
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25.03.2022 17:16 Ответить
У олєнєвода там цілий гарем.
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25.03.2022 17:23 Ответить
звиздята матрьошка.
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25.03.2022 17:25 Ответить
Как ни странно, это может быть Румыния
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25.03.2022 17:05 Ответить
Коли так, то придётся ее освободить. До самого Тирасполя.
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25.03.2022 17:10 Ответить
Яким боком, Бугульма не має кордону з румунами. Крім Польщі і Балтії нема куди москалям впхатись.
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25.03.2022 17:16 Ответить
Це як, не спалені десантні кораблі туди попливуть десант висажувати? У румунів кордонів з орками нема...
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25.03.2022 17:17 Ответить
В Румунії стоїть ПРО НАТО в Девеселу + морська база в Констанці, там лаптям нічого не світить.
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25.03.2022 17:20 Ответить
По Дунаю
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25.03.2022 17:25 Ответить
зато у них есть к ним притензии по инфраструктуре НАТО в Румынии и к выпросы по Молдове... с началом войну и румын как-то начали внезапно падать военные самолеты в районе Дуная ... к тому же, румыны начинают добывать газ на шельфе, что оркам явно не нравится

а то что нет границ, это для орков плюс, они любят пугать - подведут корабли к побережью и будут кошмарить судоходство, что они уже по сути делают .. сколько коммерческих кораблей уже потопили или повредили, в том числе румынских ?
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25.03.2022 17:33 Ответить
Где-то в глубине души я этого хочу. Может чтоб спесь с некоторых стран НАТО сбить, и чтоб все-таки они тоже впряглись, а то гибнем только мы за их свободу
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25.03.2022 17:09 Ответить
нарешті доперло...
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25.03.2022 17:11 Ответить
Скоріше б та па-рашка напала на ті альянси, щоб вони нарешті закрутили дупами.
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25.03.2022 17:11 Ответить
"Про Абрамовича коротко
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.

Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.

Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.

Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
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25.03.2022 17:11 Ответить
...Салліван заявив, що в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО. Це також враховують і в самому Альянсі.

По-моему, какая-то мутная херня. Какое-такое напасть, если они здесь уже из сил выбиваются..
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25.03.2022 17:12 Ответить
ядер у бл..ей, шо не ясно?
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25.03.2022 17:14 Ответить
Ничего не ясно. Что они выиграют?
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25.03.2022 17:17 Ответить
от і мені нічого не ясно, а тіряти ім нічого бо в них нічого нема.
при любому раскладі вони не програють, бо вже давно все програли.
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25.03.2022 17:37 Ответить
Скажений щур може кидатись в усі боки, навіть якщо він поранений.
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25.03.2022 17:17 Ответить
Ваньки неай дохнуть їм числа немає на мордорі, а по нато бахнуть тактичним яз всі обісруться і ***** на коні , а те що він наробив вже ніхто згадувати не буде
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25.03.2022 17:18 Ответить
slow
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25.03.2022 17:12 Ответить
Обов'язково,просто орки чекають на підкріплення:сірійці,лівійці,армяни,білоруси)
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25.03.2022 17:20 Ответить
Они продолжают говорить на дипломатическом языке.
Но ***** уважает только силу. Потому эффективнее было бы заявить не "мы готовы", а в духе "не лезь - убьёт". У вас есть ЯО, **** вам стесняться? Хоть путлер и *****, каких мало, но к таким "меньшинствам" толерантности быть не должно!
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25.03.2022 17:21 Ответить
Та скоріше напала та й здохла вже назавжди ..
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25.03.2022 17:22 Ответить
это похоже на продуманную стратегию. У меня тоже такой план.
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25.03.2022 17:27 Ответить
Що означає спробує? Ця "спроба" означатиме лише одне - війна. І заплющити очі вже не вдасться
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25.03.2022 17:22 Ответить
Так якось насрати на НАТО, ви за борг перед нами розрахуйтесь...
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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25.03.2022 17:24 Ответить
Ну, напасти то таке. Запустить кілька ракет з ядерними боєголовками по Балтиці та Польщі.
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25.03.2022 17:26 Ответить
Можуть напасти, щоб конкретно відгрібсти і сказати кацапам- ми спробували, але їх більше.
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25.03.2022 17:28 Ответить
брат з Волині на сході, а як же Волинь?
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25.03.2022 17:33 Ответить
Так Байден тижня 2 назад заявив що якщо спробують отримають все враховуючи і ядерну війну.
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25.03.2022 17:44 Ответить
Ці всі висери європейської обісраної псевдо-еліти робляться лише для того щоб прикрити свою імпонетність в даний час! Ну який напад на НАТО, раша не може забезпечення до України налагодити, половину всієї техніки рашистської вже знищено, солдатів немає і т.д. Вона з НАТО навіть теоретично не може воювати не те що б фактично!
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25.03.2022 17:48 Ответить
дайте вгадаю: а якщо нападуть вже на саме нато, то також все обмежиться 'консультаціями'??? як і у випадку з будапештським меморандумом
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25.03.2022 17:49 Ответить
"... в країні не виключають можливість нападу Росії на територію НАТО." - значит нужно наносить упреждающие удары и наступать из Украины через беларусь на паРашную федерацию. Ведь парашный лидер путлер именно так действует. Ответить ему тем же. Но страшно в НАТО! Ссут! И бздят! А все равно придётся повоевать. Не спрячетесь!
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25.03.2022 17:50 Ответить
Для нас это был бы большой и жирный +
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25.03.2022 18:15 Ответить
введіть в всіх країнах нато рос. мову 2-ю державною, може передумають
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25.03.2022 18:41 Ответить
Дійшло коли припекло?
Суворенько воно сюжет розгортається якщо второпали, що значить коли українці дають визначення керівнику держави - ХЛО? Отож...
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25.03.2022 20:00 Ответить
 
 