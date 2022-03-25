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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

швейцарія

Власти Швейцарии внедряют в полном объеме санкции против России, ранее одобренные ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства.

В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00 по местному времени передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении отмечается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также экспорт в РФ предметов роскоши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью

Следовательно, отмечается в документе, Швейцария продолжает внедрять против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете
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Топ комментарии
+7
Bravo !!!
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25.03.2022 17:13
+5
Кипр входит в ЕС и на его юрисдикцию распространяются все санкции. Швейцария не входит, поэтому принимает решение присоединиться к санкциям ес
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25.03.2022 17:23
+5
Италия, Франция, Англия, Швейцария уже отрапортовали о блокировании бабла ... Кипр это орешек который нужно колоть, там минимум треть экономики Украины сидит в тени .... а уж сколько там денег рашистов, одному Богу известно
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25.03.2022 17:25
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Bravo !!!
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25.03.2022 17:13 Ответить
Вы заметили что небыло ни одной новости по Кипру, известному офшору и по совместительству стране евросоюза? Все мы прекрасно знаем где хранят наворованные денежки рашисты и наши хапуги
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25.03.2022 17:17 Ответить
деньги любят тишину.. мы еще много чего не знаем.
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25.03.2022 17:21 Ответить
Италия, Франция, Англия, Швейцария уже отрапортовали о блокировании бабла ... Кипр это орешек который нужно колоть, там минимум треть экономики Украины сидит в тени .... а уж сколько там денег рашистов, одному Богу известно
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25.03.2022 17:25 Ответить
Кипр входит в ЕС и на его юрисдикцию распространяются все санкции. Швейцария не входит, поэтому принимает решение присоединиться к санкциям ес
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25.03.2022 17:23 Ответить
Грамотно и чётко объяснил👍
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25.03.2022 17:29 Ответить
Kipr davno zablokiroval ih scheta ! Kipr davno po regukyacyey USA !
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25.03.2022 17:29 Ответить
Кипр и Турки это ватные ватники.
В разговоре как только узнают, что с Украины так сразу кислую рожу делать начинают, а таксист сразу пытается петлять и накатывать цену. Х. З. Что у них в голове. Вроде бы столько информации идёт, что россия напала на Украину и т.д. Дебилы бл.я.
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25.03.2022 17:33 Ответить
ну греки это реально пятая колона ЕС, вместе с мадьярами ... сколько им Европа помагала, но этим утыркам все мало ... и еще к Македонии из-за названия ********* ...

я честно не понимаю какие у них общие интересы с орками, что они за них так топят ...
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25.03.2022 17:49 Ответить
раше удалось задолбать в корень нейтральную Швейцарию
РЕСПЕКТ!

скоро від пуцхена буде кім чен ин тікати городами широкою дугою
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25.03.2022 17:31 Ответить
Был воистину удивлён, когда первый раз прочитал о участие Швейцарии в санкциях. Хотя тут всё понятно. Иметь дело с военными преступниками в открытую сегодня не комильфо. А публичное причастие в санкциях для России делает Швейцарию хорошими парнями. Типа win-win.
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25.03.2022 17:36 Ответить
 
 