Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Швейцарии внедряют в полном объеме санкции против России, ранее одобренные ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства.
В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00 по местному времени передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В заявлении отмечается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также экспорт в РФ предметов роскоши.
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Следовательно, отмечается в документе, Швейцария продолжает внедрять против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз.
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете
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В разговоре как только узнают, что с Украины так сразу кислую рожу делать начинают, а таксист сразу пытается петлять и накатывать цену. Х. З. Что у них в голове. Вроде бы столько информации идёт, что россия напала на Украину и т.д. Дебилы бл.я.
я честно не понимаю какие у них общие интересы с орками, что они за них так топят ...
РЕСПЕКТ!
скоро від пуцхена буде кім чен ин тікати городами широкою дугою