В Генштабе РФ нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. Ложь! Главные города под украинским флагом, - Гайдай
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Генштаб РФ доложил, что оккупационные войска установили контроль над 93% территории Луганщины. Эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщил в фейсбуке глава региона Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Убийцы и лжецы. Россияне нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. ЛОЖЬ!!! Генштаб РФ в своих розовых мечтах, или чтобы гитлер в бункере был доволен - доложил, что захватили ВСЕ и ВСЕХ. Страна-фейк", - возмущается Гайдай.
По его словам, главные города под украинским флагом и их никто не захватит.
"А скоро вернем и НАШИ временно оккупированы – и их отнюдь не 93%", – уверен он.
"Все ваши мечты, фантазии, старания, ваши солдаты-однодневки будут там, где российский корабль, где более 15 тысяч ваших убийц-орков, которых, я уверен, даже в ад не взяли…До встречи в украинском Северодонецке!", - добавляет Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
"Фантазують на разі з обох сторін."
ага, дуже відома пісня від "нєтакіх руЦьких"
Гайдай знає, що у нього в регіоні відбувається,
а фантазує тут тільки Pavel Preobrazhenskiy, причому від цих фантазій тхне расєйськими онучами.
Черговий вЯлікій ексПерд намалювався?
У мене нема догадок та припущень, тільки факти, що випливають з твого "тексту", не помітило недолуге?
"інформативних потоках"
дебілоід, потоки - ІФОРМАЦІЙНІ.
Доречі, навчись, вЯлікій ексПерд, для початку, писати без помилок, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш - П'ЯТЬ помилок на ДВА рядка.
Доречі, вЯлікій ексПерд, знаходиться на Луганщині?
Щось мені підказує, що значно західніше.
Твоя "лінгвістика" та "аргУменти" свідчить, що ти недалеко відійшов від інтелеХтуального рівня та "грамотності" расєянців.
"не так страшні московські воші, як страшні українські гниди" - це саме про таких, як ти.