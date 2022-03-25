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В Генштабе РФ нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. Ложь! Главные города под украинским флагом, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина,гайдай

Генштаб РФ доложил, что оккупационные войска установили контроль над 93% территории Луганщины. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил в фейсбуке глава региона Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Убийцы и лжецы. Россияне нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. ЛОЖЬ!!! Генштаб РФ в своих розовых мечтах, или чтобы гитлер в бункере был доволен - доложил, что захватили ВСЕ и ВСЕХ. Страна-фейк", - возмущается Гайдай. 

По его словам, главные города под украинским флагом и их никто не захватит.

"А скоро вернем и НАШИ временно оккупированы – и их отнюдь не 93%", – уверен он.

"Все ваши мечты, фантазии, старания, ваши солдаты-однодневки будут там, где российский корабль, где более 15 тысяч ваших убийц-орков, которых, я уверен, даже в ад не взяли…До встречи в украинском Северодонецке!", - добавляет Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ накрыли Золотое "Градами". Колличество жертв и разрушений уточняется, - Гайдай. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Мэчтатели ****** ...*** в рот ,чтобы голова ни качалась а ни земельку Украинскую ...
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25.03.2022 18:02
+4
я расийский ваенный карабль... ну дальше вы знаете.
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25.03.2022 17:57
+2
Фантазують на разі з обох сторін.
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25.03.2022 18:25
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я расийский ваенный карабль... ну дальше вы знаете.
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25.03.2022 17:57 Ответить
Мэчтатели ****** ...*** в рот ,чтобы голова ни качалась а ни земельку Украинскую ...
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25.03.2022 18:02 Ответить
Ну точно. Сейчас начнут вдалбливать скоту про "великую победу" попутно петляя огородами из Украины. Думают,что на этом всё закончится? Щас.
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25.03.2022 18:03 Ответить
Щонайменше кацапи читають Вікіпедію. Там на мапці дійсно близько 90% Луганської і 50% Донецької областей в окупації. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
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25.03.2022 18:15 Ответить
А скільки насправді захоплено Гайдай так і не розповів. Так і не сказав що контролюють ЗСУ, а що орки.
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25.03.2022 18:20 Ответить
Хто хоче знати, той дивиться мапи. А міста орки захоплювати не планували. В них стратегія такая - обходити міста, залишая їх в облозі. На початку війни це мало спрацьовувати, бо міста без постачання ззовні довго не витримують. І орки планували взяти їх без серйозного спротиву з боку захисників. Але ... раптово... зовсім неочікувано... на рашкостан посипалися санкції зі всіх боків і у неосяжній кількості. І тепер в облозі сама рашка, і білорашка теж. Тому окуповані орками території будуть скорочуватися як шагренева шкіра, а наші міста позбавлятися облог. На жаль, це само не станеться, треба буде багато зусиль і жертв від нашої армії і нашого народа.
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26.03.2022 00:05 Ответить
Фантазують на разі з обох сторін.
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25.03.2022 18:25 Ответить
Pavel Preobrazhenskiy

"Фантазують на разі з обох сторін."
ага, дуже відома пісня від "нєтакіх руЦьких"

Гайдай знає, що у нього в регіоні відбувається,
а фантазує тут тільки Pavel Preobrazhenskiy, причому від цих фантазій тхне расєйськими онучами.
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25.03.2022 18:56 Ответить
Збери до купи свої тупі догадки і припущення і слийся з ними в унітаз. Не розбираєшся в інформативних потоках? не розумієш що, і для чого повідомляють? То чого пхаєшся зі своїм фе?
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25.03.2022 20:13 Ответить
Pavel Preobrazhenskiy

Черговий вЯлікій ексПерд намалювався?
У мене нема догадок та припущень, тільки факти, що випливають з твого "тексту", не помітило недолуге?

"інформативних потоках"
дебілоід, потоки - ІФОРМАЦІЙНІ.

Доречі, навчись, вЯлікій ексПерд, для початку, писати без помилок, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш - П'ЯТЬ помилок на ДВА рядка.
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25.03.2022 22:13 Ответить
Все що, з тебе виливається, це лише якась срань недолуга яка грунтується на твоєму імхо. Розумного ти ще нічого не сказав. Можеш бути вільний.
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25.03.2022 22:54 Ответить
Дебілоід, розумного ти нічього не сказало, моя критика грунтується на твоєму твердженні, що очільник Луганщини фантазує, ти навіть не взмозі зрозуміти що тобі і чому написали.
Доречі, вЯлікій ексПерд, знаходиться на Луганщині?
Щось мені підказує, що значно західніше.
Твоя "лінгвістика" та "аргУменти" свідчить, що ти недалеко відійшов від інтелеХтуального рівня та "грамотності" расєянців.
"не так страшні московські воші, як страшні українські гниди" - це саме про таких, як ти.
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26.03.2022 08:27 Ответить
Чи ти ох*іїв чорт дурний чи як? Ти, куди йде русский корабель знаєш? От тобі туда саме. Інтелектуал дивись вишукався! Ти рагуль можеш відривати мордяку лише до собі подібних, а до мене ні. Бракує драйву?, Встав і пішов у ТРО, або в чергу до во вєнкому! Так ні, гнида в нас тут ти, замість кацпів десь ганяти, херой сидиш українців кошмариш! Згинь нечисть і зроби так, щоб я тебе тут більше не бачив.
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26.03.2022 16:07 Ответить
Лугандийские орки уже обречены потому что их кремлевскую матку начали уничтожать.Без нее они не то что на Донбассе,а и в своих свинарниках под названием лднр не смогут остаться.
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25.03.2022 18:27 Ответить
 
 