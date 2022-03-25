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Минобороны РФ назвало главной целью войны с Украиной "полное освобождение Донбасса"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,герасимов

Минобороны РФ заявило, что будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но не исключает штурма Киева, Харькова и других областных центров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса.

Сначала мы и не планировали их штурм (город Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - ред.), чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.

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Хотя такую возможность мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса", - заявляют оккупанты.
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Топ комментарии
+61
В переводе с кацапьего-"Извините,мы обосрались по полной".
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25.03.2022 17:59
+46
то хай звільняють Донбас
ростов поруч, ніхто не проти, хай собі валять на ростов усі
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25.03.2022 17:57
+40
Повне звільнення від чого? Як Маріуполь? Від людей і признаків життя?
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25.03.2022 17:59
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Такое ощущение, что вчера только родились....
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25.03.2022 17:57 Ответить
через дырку альтернативную...
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25.03.2022 18:00 Ответить
Что-то это дырка погано попахивает
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25.03.2022 19:01 Ответить
Мельчают цели= хороший знак для нас. Скоро начнут просится что бы когда они будут идти бросив оружие их не расстреливали . Примерно месяц полтора и их тон будет вопрошающий пощады👍😁
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25.03.2022 18:07 Ответить
то хай звільняють Донбас
ростов поруч, ніхто не проти, хай собі валять на ростов усі
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25.03.2022 17:57 Ответить
там уже почти и нет никого--асвабаждение ОРДЛО удалось
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25.03.2022 18:08 Ответить
від людей
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25.03.2022 18:15 Ответить
Ти що мелешь овца
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25.03.2022 19:28 Ответить
ти прочитай написане а потім лайся
очі роззуй
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25.03.2022 19:29 Ответить
хто по твоєму захопив український Донбас?
от хай вони і валять

ще якось перекласти???
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25.03.2022 19:32 Ответить
Від кого?
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25.03.2022 17:57 Ответить
Від руцких напевно

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25.03.2022 17:59 Ответить
Від цивілізації і всього живого.
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25.03.2022 18:02 Ответить
болтом не поперхнуться смертельно ваша главная цель...
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25.03.2022 17:58 Ответить
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25.03.2022 17:58 Ответить
Дебилы, хер вам, а не Донбасс. Твари.
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25.03.2022 17:59 Ответить
В переводе с кацапьего-"Извините,мы обосрались по полной".
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25.03.2022 17:59 Ответить
Кого взагалі цікавить, що вони хочуть, й хто їм вірить?
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25.03.2022 17:59 Ответить
Освобождение Донбасса от домов и людей?
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25.03.2022 17:59 Ответить
Повне звільнення від чого? Як Маріуполь? Від людей і признаків життя?
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25.03.2022 17:59 Ответить
а вот оно что ...
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25.03.2022 17:59 Ответить
Да Донбасс вам падлам придётся освободить ,как и Крым , возможно и Кубань ...
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25.03.2022 18:00 Ответить
Можно ещё и часть Белгородской области, часть Курской и Таганрог
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25.03.2022 18:09 Ответить
И Воронежскую, и Ростовскую области. А в Московии ввести внешнее управление и изъять ЯО в пользу Украины. И на тысячу лет можно забыть про 1/8 часть суши.
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25.03.2022 19:03 Ответить
Але тільки територію! Всіх до одного ********** за Урал!
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26.03.2022 04:36 Ответить
Хателкі зменшуються, це добре.
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25.03.2022 18:00 Ответить
Тоді навіщо було війну починати? 😲 Чи не простіше було тим кацапам просто зібратися і піти з Донбасу а заодно і з Криму? 🤔
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25.03.2022 18:01 Ответить
У саранчи и логика соответствующая...
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25.03.2022 18:13 Ответить
Ще через місяць виявиться, що ціль їх довб@ної війни:
визнання скаженого карлика не ху@лом.
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25.03.2022 18:01 Ответить
Таку умову виконати не можливо
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25.03.2022 18:15 Ответить
Цензор, навіщо ви фотку шойгу запостили? Цей ублюдок зник, і мабуть вже годує гробаків десь в канаві. Останній раз його бачили 11.03.
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25.03.2022 18:01 Ответить
повне звільнення Донбасу від них самих? я правильно розумію?
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25.03.2022 18:02 Ответить
Спочатку ми не думали ібашить по мацкве, але прийдеться, іначе ви не успокоїтесь, тварі.
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25.03.2022 18:02 Ответить
Твари!
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25.03.2022 18:02 Ответить
А хтось спитав мешканців Маріуполя чи Ізюму, чи хочуть вони, щоб їх міста розбомбили, вбили людей, самих примусили втікати, а потім ще й опинитись в ОРДЛО і жити в повному гівні?
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25.03.2022 18:02 Ответить
Звільнення від кого?
Від москалів?
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25.03.2022 18:03 Ответить
В принципі, цілі збігаються - Україна також прагне звільнити Донбас
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25.03.2022 18:04 Ответить
СКАЙ - Не Відступати і Не Здаватись🇺🇦💪 (Official Video) #скай #skai #********
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25.03.2022 18:04 Ответить
чуваки живут в своей реальности.Донбасс освободим и Крым в том числе драпать будите кивая пятками путинские ублюдки.
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25.03.2022 18:08 Ответить
дірку від бублика,наволоч кацапська,а не Донбас разом з Україною,виконали вони,не переживайте,ще ваш осередок зла як голку у Кащея з казки витягнемо,ось тоді будете триндіти,сидячи на лаві підсудних...
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25.03.2022 18:12 Ответить
Так шо, Берлин пока может расслабиться? А Лондон? Туда аж летом?
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25.03.2022 18:13 Ответить
А на
Ла-Манш Коли? Уйобки...
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25.03.2022 18:13 Ответить
на берегах Ла-Манша угнетенные русскоязычные стонут уже на обоих берегах пролива. Да када ж вы нас спасёте, соколы ясные
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25.03.2022 23:46 Ответить
путін навіть не сказав росіянам, які цілі цієї війни.

тому що він не знає, що в нього получиться.

він думає: "що получиться зробити - те потім і об'явлю головною ціллю війни"

але це підриває бойовий дух його солдатів. вони самі не знають, за що вони помирають)))
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25.03.2022 18:13 Ответить
Помирають за телевізори та унітази, які вони тягнуть із наших домівок
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25.03.2022 18:17 Ответить
О как. Орки запели другую песню. Как только хорошо получили по **#лу так и риторика поменялась. Хер им, а не Донбасс. Скоро на россию к маме по частям.
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25.03.2022 18:15 Ответить
Дебилы, ***... Так надо было освобождать Донбасс, а не лезть на всю Украину. Хотя, и в лугандонии орков зарыли бы в землю еще успешнее.
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25.03.2022 18:16 Ответить
Если русня что-то "освобождает" то там на десятилетия наступает полная жопа во всех смыслах этого слова.
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25.03.2022 18:16 Ответить
Ще трішки і дамбас буде звільнено від усього живого, буде пустеля.
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25.03.2022 18:19 Ответить
Хороший знак. Кремлевские подонки поняли, что обосрались, и дают задний ход. Готовят своих зомби к сливу "операции"
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25.03.2022 18:19 Ответить
суть уже даже ватники на востоке поняли что денег нет, и держаться тоже не получится, кроме как за ослиный хрен ... эти города будут лежать в руинах, если они будут под орками ... у рашистов даже Омски и Магаданы выглядят как после кар египетских ... а уж на условный Мариуполь у них бумаги из всей тайги не хватит чтобы напечать столько педорубликов
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25.03.2022 18:21 Ответить
все по книге "Как обосраться и не подать виду")))
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25.03.2022 18:23 Ответить
Зрозуміло,а чого тоді в Чорнобиль прилізли і в Херсон...
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25.03.2022 18:24 Ответить
Это ненадолго
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25.03.2022 23:48 Ответить
Так , дійсно , Донбас буде повністю звільнений від кацапських орків ,
які думають , що надовго !

Ні , клята москальня , готуйтеся до землі та запасайтеся целофановими мішками , так як нам для вас навіть мішків шкодА😡
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25.03.2022 18:28 Ответить
утро в сосновом лесу художник не Шишкин а ЗСУ
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25.03.2022 18:28 Ответить
Красіво. Художнік геній, з часом його полотна будуть тілько дорожать.
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25.03.2022 19:02 Ответить
Художника обидеть не каждый сможет.
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25.03.2022 20:18 Ответить
сосни. Причем это не из текста песни ОЭ, это другое
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25.03.2022 23:53 Ответить
Значит сейчас все силы кинут на захват Рубежного-Северодонецка, а потом Славянска-Краматорска. Как захватят - наступление прекратят. Типа - все задачи выполнены.
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25.03.2022 18:29 Ответить
А ламанш??
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25.03.2022 23:55 Ответить
Кацапи в Гаазі:
Ми не планували. Ми заблукали. Ми в глонаса шляху спитали. А він - Київ, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Чонобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка...
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25.03.2022 18:30 Ответить
На чорнобаївці завис...
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25.03.2022 20:25 Ответить
Звільняти Донбасс це як нам звільняти Брянщину . Що вони курять ?
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25.03.2022 18:38 Ответить
**** вам, а не Донбасс!!!
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25.03.2022 18:41 Ответить
Это совсем не по пути …
Хотели освободить Донбас , а разбомбили всю Украину .
Твари , гореть вам в аду !!!
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25.03.2022 18:46 Ответить
Ага, на Донбасс через Гомель и Джанкой.
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25.03.2022 18:50 Ответить
Гомель нах нам не нужен, а Джанкой скоро вернем
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25.03.2022 23:57 Ответить
Максимально вбивайте росіян... Полонених не брати!
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25.03.2022 18:51 Ответить
Кажется, на той фотографии, уже, кто то из них покойник, или оба. Что, будут американцам рассказывать, что конфигурация поменялась, давайте обсуждать систему безопасности? Конфигурация територии, которая сейчас называется росия, будет меняться дальше, так что, потерпите, конфигурация ещё не закончила меняться.
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25.03.2022 18:55 Ответить
Нууууу,нууууу….вперёд и с песней..
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25.03.2022 18:57 Ответить
Мол напад на Киев и Чернигов, где полегли тысячи рашистов - это отвлекающий от Донбасса манёвр. Отпижженым там оркам это особенно приятно услышать
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25.03.2022 18:58 Ответить
Так, має вигляд відволікання. Здається, що то були 2 різні "спецоперації" від різних "авторів". Серйозна - на півдні, для пробивання коридору з Криму в ОРДО, на сході в зоні ООС - для виконання політичної цілі "спецперації" - захоплення всієї території донецької і луганської областей. До цієї операції орки готувались добре. А ще була інша, парадна "спецоперація" - захоплення Києва за 3 дні і парад. Операція іншого автора. Тут більшість орків - строковики, моральний дух низький, зв'язок втрачено, техніку свою кидають. Всі "успіхи" завдяки ракетним обстрілам і бомбуванням і великій кількості гарматного м'яса. Це відволікає нашу армію, але і сили орків тут перемелюються - неочікувано(!) для них.
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26.03.2022 00:55 Ответить
Сіли, підрахували сили, поплакали і подивились, де ж найбільше зберіглося. О. на Донбасі. О, наступаємо. Нам там чуть. Чуть залишилось. Зараз ще предрускаго міра, внука Молотова подимуть, дасть "оригінальні карти" дідової мечти -Донецко-Криворожской республіки і вперед. А тих що на Поліссі, схоже, списали.
В лютому 1943 року взявши Харків, ЧА рвонула на Запоріжжя. 4 танкові корпуси, піхоти маса. Авіація противника не літає, другий удар з Матвеєвого Кургану. Вже в Запоріжжі обстріляли з гармат аеродром. Ватутін аж заходився в екстазів-будемо ганяти Манштейна (КП було в місті). І шо, бойові групи трьох танкових дивізій вдарили в трьох місцях -Мерефа, Купянськ,Лозова і побігли, ледь Донець встигли річку перескочити. І Харків з Белгородом втратили, І пішла стара кацапська казочка -тили відстали, поповнення не було, підвоза продовольства і *********** не було та і по всьому. І історії Мединський пише по замполітовські, якщо б не Жуков то...... Стратеги і доктринери
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25.03.2022 19:01 Ответить
Ой ******, на хрена тогда заходили с Беларуссии и крыма шли бы всей толпой через растов, с каждым днем отмазки все тупее и тупее.
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25.03.2022 19:04 Ответить
Ко ко ко ко ко ко
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25.03.2022 19:08 Ответить
А под Киевом они как оказались? Партизан Железняк тоже так ходил:

"Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону "
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25.03.2022 19:12 Ответить
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону и свернул на Чернобаевку. Больше его не видели.
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25.03.2022 22:36 Ответить
То нехай вже звільнять донбас від себе.Треба розуміти що Київ Харків Запоріжжя Херсон Чернігів це все донбас?У чумних рашистів ще і з географією напряжонеа
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25.03.2022 19:18 Ответить
для чого жителям Донбасу куйло рашистське із рублями , без євро ,баксів і без гривні ????
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25.03.2022 19:21 Ответить
Крым и весь Донбасс будут переданы Украине по итогам всемирной конференции.Крымский мост будет разобран как экологическое бедствие всего черноморского бассейна. Новый правитель того, что было Россией, объявит денуклеризацию и разоружение страны единственно верным решением, при котором его народ сможет продолжить совместное существование с окружающим миром. Всё это будет происходить сразу после депутинизации и денацификации России.
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25.03.2022 19:22 Ответить
тем более в праздник придурка - СлаБоУмного... вы там что жрёте ? дятлы... все лавры пора в отдельный лагерь... всех до единого...
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25.03.2022 19:38 Ответить
Та нам і нє очень то і нужен бил етот Кієв. А звільнити Донбас я так зрозумів вони намагаються буквально, від усього, міст, сіл та населення?
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25.03.2022 19:43 Ответить
Концентруйтеся краще на Маскве,а лучше беги *****,беги и Кужухуетовича не забуть з собой,туда где-то в Улан-Уде....
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25.03.2022 19:57 Ответить
вас уже больше 16 тысяч сдохло в УКРАИНЕ,хотите ещё?!
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25.03.2022 19:59 Ответить
Головна мета
70-80% росіян за війну (30% брешуть з страху)
але 50% росіян реально хочуть знищити Українців, Європейців... тому Путін буде це робити
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25.03.2022 20:09 Ответить
Звільнення Криму та Донбасу в них основна ціль)
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25.03.2022 20:19 Ответить
Тобто Ваньки під Гастамєлєм дохнуть ні за що?
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25.03.2022 20:21 Ответить
Это формула ватника Михалкова: "Как получилось, так и хотелось."
Жалкая попытка представить эпичный просирон как большое достижение.
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25.03.2022 20:32 Ответить
Вы посмотрите на рожи этих стратегов,ни один медецинский справочник не
обяснит эту природную тупость.
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25.03.2022 21:46 Ответить
цілком підтримую! добас має бути звільнений весь і повністю від тої наволочі, що туди вдерлася, та відтого сміття, що ту наволоч накликало!
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25.03.2022 21:51 Ответить
 
 