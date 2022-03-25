Минобороны РФ назвало главной целью войны с Украиной "полное освобождение Донбасса"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны РФ заявило, что будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но не исключает штурма Киева, Харькова и других областных центров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса.
Сначала мы и не планировали их штурм (город Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - ред.), чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.
Хотя такую возможность мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса", - заявляют оккупанты.
Пожалуйста, подождите...
ростов поруч, ніхто не проти, хай собі валять на ростов усі
очі роззуй
от хай вони і валять
ще якось перекласти???
визнання скаженого карлика не ху@лом.
Від москалів?
Ла-Манш Коли? Уйобки...
тому що він не знає, що в нього получиться.
він думає: "що получиться зробити - те потім і об'явлю головною ціллю війни"
але це підриває бойовий дух його солдатів. вони самі не знають, за що вони помирають)))
які думають , що надовго !
Ні , клята москальня , готуйтеся до землі та запасайтеся целофановими мішками , так як нам для вас навіть мішків шкодА😡
Ми не планували. Ми заблукали. Ми в глонаса шляху спитали. А він - Київ, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Чонобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка...
Хотели освободить Донбас , а разбомбили всю Украину .
Твари , гореть вам в аду !!!
В лютому 1943 року взявши Харків, ЧА рвонула на Запоріжжя. 4 танкові корпуси, піхоти маса. Авіація противника не літає, другий удар з Матвеєвого Кургану. Вже в Запоріжжі обстріляли з гармат аеродром. Ватутін аж заходився в екстазів-будемо ганяти Манштейна (КП було в місті). І шо, бойові групи трьох танкових дивізій вдарили в трьох місцях -Мерефа, Купянськ,Лозова і побігли, ледь Донець встигли річку перескочити. І Харків з Белгородом втратили, І пішла стара кацапська казочка -тили відстали, поповнення не було, підвоза продовольства і *********** не було та і по всьому. І історії Мединський пише по замполітовські, якщо б не Жуков то...... Стратеги і доктринери
"Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону "
70-80% росіян за війну (30% брешуть з страху)
але 50% росіян реально хочуть знищити Українців, Європейців... тому Путін буде це робити
Жалкая попытка представить эпичный просирон как большое достижение.
обяснит эту природную тупость.