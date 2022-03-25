Минобороны РФ назвало главной целью войны с Украиной "полное освобождение Донбасса"

Минобороны РФ заявило, что будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но не исключает штурма Киева, Харькова и других областных центров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса.

Сначала мы и не планировали их штурм (город Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - ред.), чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения.

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Хотя такую возможность мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса", - заявляют оккупанты.