Если Россия применит химическое оружие – заплатит очень большую цену, - Белый дом
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Ответ США и НАТО на применение химического оружия со стороны России будет "соответствующим", как заявил президент Байден, однако ни при каких обстоятельствах не будет предусматривать использование боевых химических реагентов с американской стороны.
Такое разъяснение обнародовал в пятницу советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это значит, что мы выберем форму и характер нашего ответа исходя из характера действий России, и мы сделаем это в координации с нашими союзниками", - заметил советник президента США.
По его словам, Соединенные Штаты предупредили россиян: если они используют химическое оружие, то заплатят "очень большую цену".
"И я не буду выходить за пределы того, чтобы сказать: Соединенные Штаты не намерены использовать химическое оружие ни при каких обстоятельствах", – отметил Салливан.
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Тампони були..
***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
работает вооружать нас...
І це не жарти.
Ненависть до кацапії не залишає місця ..
І чого це він має вам помагати той бідон.
Интересно, во сколько Байден оценивает жизни погибших Украинцев, когда говорит, что Куйло "заплатит очень дорого"? В 10 жизней каZZапов, или в 1 / 5000 жизни 1 Американца?
Та і не треба, вистачить і дозволеної усіма конвенціями зброї.
такі накачані та ситі, на крутих байках. і підходить до них п'яний гопник, принижує та заставляє віджиматись, а потім обссикає байки і йде собі. вони встають, ***********, а їх вожак і каже:
- А знаєте чому він нас не вбив? Тому, що ми крута банда!!!
Джо Байден. Осень 2021го.....
Де знаходяться їхні ядерні понорки .? Можливо,їхня головна ціль Америка ? Кацапи хитрожопі.їх переоцінювати не можна. В