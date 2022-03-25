РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6163 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
12 646 70
война (46904) Россия (91304) США (23203) химическое оружие (331) Салливан Джейк (180)

Если Россия применит химическое оружие – заплатит очень большую цену, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,дім,білий

Ответ США и НАТО на применение химического оружия со стороны России будет "соответствующим", как заявил президент Байден, однако ни при каких обстоятельствах не будет предусматривать использование боевых химических реагентов с американской стороны.

Такое разъяснение обнародовал в пятницу советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это значит, что мы выберем форму и характер нашего ответа исходя из характера действий России, и мы сделаем это в координации с нашими союзниками", - заметил советник президента США.

Также читайте: В Виннице прогремела серия взрывов, - СМИ

По его словам, Соединенные Штаты предупредили россиян: если они используют химическое оружие, то заплатят "очень большую цену".

"И я не буду выходить за пределы того, чтобы сказать: Соединенные Штаты не намерены использовать химическое оружие ни при каких обстоятельствах", – отметил Салливан.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
А при чому тут Байден?
***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:11
+24
А так це Байден винен у тому, що Україна не має Нептунів, Вільхи-М, Богдани, Грома-2?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:11
+21
Він вже реально бісить своїм балабольством. Ви обіцяли ембарго на цьому тижні, СВІФТ виявляється відключили аж для 5 банків, борги кацапи платять з "заморожених" ЗВР. І щоденні мантри, мовляв, - лупи їх валодя ми ні а якому разі не заважаєм...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що цього разу?
Тампони були..
показать весь комментарий
25.03.2022 18:06 Ответить
Так, дійсно думки літають у повітрі..
показать весь комментарий
25.03.2022 18:09 Ответить
Розумні думки..вони у повітрі..
показать весь комментарий
25.03.2022 18:11 Ответить
А так це Байден винен у тому, що Україна не має Нептунів, Вільхи-М, Богдани, Грома-2?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:11 Ответить
А при чому тут Байден?
***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:11 Ответить
вона навіть орден-медальку має від нашого ...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:15 Ответить
Найпопулярніший репер країни Ярмак з першого дня війни став на захист столиці не лише гострим словом, але ще в якості солдата тереторіальної оборони Києва. Чому він вирішив це зробити і яка зараз ситуація в Києві дивіться та слухайте на каналі #Організатори.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:08 Ответить
колысь и ******** салливан поймёт,шо это,блеать,просто не работает...
работает вооружать нас...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:10 Ответить
Сколько людей в Украине должно умереть для просветления его извилин?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:14 Ответить
а сколько можно наступать на грабли и искать виновных?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:32 Ответить
А це про шо?
показать весь комментарий
26.03.2022 01:02 Ответить
"Заплатить ціну .."- це вже якийсь мем.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:10 Ответить
Так вже було!Фосфорна бімба це шо таке?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:10 Ответить
Хімічна зброя
показать весь комментарий
25.03.2022 18:13 Ответить
Зарін.
І це не жарти.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:16 Ответить
Кто виноват,что дебилы выбрали великого строителя дорог и марионетку кремля?Там все окружение зели работает на рашу
показать весь комментарий
25.03.2022 18:30 Ответить
***** вже випробовує свою хімічну зброю на шойгу і нач. генштабу рф. Поки що не дохнуть. Треба повторити на депутатах держдуми. Кацапи такі недолугі, що краще їм за ту хімзброю не братися поки самі не перевиздихали.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:13 Ответить
Вже **** не вистачає місця болю..
Ненависть до кацапії не залишає місця ..
показать весь комментарий
25.03.2022 18:14 Ответить
Піздуни, Асад в Сирії використав і все ще там...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:14 Ответить
Смутная надежда остается на то, что бидон создает казус белли чтобы принудить питуна к миру с последующим судом и сменой власти в рф. Чем то иным этот монотонный галдеж про воображаемое химоружие объяснить тяжко
показать весь комментарий
25.03.2022 18:20 Ответить
Да. Бідон...
І чого це він має вам помагати той бідон.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:37 Ответить
Не мне а себе. Есть мнение что путина давно хотят устранить как и лукашенку как и ким чен ына. Они узурпаторы и изгои, с ними нужно что-то решать по логике мирового сообщетва. Они откровенные враги это сообщества.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:09 Ответить
Вряд ли, его избиратели не горят желанием, что бы США ввязывались в войну. У Рузвельта в свое время была похожая ситуация.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:02 Ответить
Мабуть висловлять дуже глибоку стурбованість? Хоча велика подяка за те що поставляють, при Трампі і того не було б.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:17 Ответить
Розчаровує відсутність стратегічної ініціативи від США.Такі заяви тільки заохочують рашистів.На Заході повинні зрозуміти, що хімзброю можуть використати і проти якоїсь країни з блоку НАТО.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:17 Ответить
Стратегическая инициатива работает в долгосрочной перспективе. Сейчас она формируется, но вам про нее не расскажут. Публично будут звучать подобные заявления, как будто все идет по-старому. Но на самом деле идет кое-какая специфическая подготовка...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:57 Ответить
Він вже реально бісить своїм балабольством. Ви обіцяли ембарго на цьому тижні, СВІФТ виявляється відключили аж для 5 банків, борги кацапи платять з "заморожених" ЗВР. І щоденні мантри, мовляв, - лупи їх валодя ми ні а якому разі не заважаєм...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:18 Ответить
Вы уже грозились большой ценой пр попытке вторжения в Украину. Где ваша "цена"? Трепачи и лицемеры. Скромно именующие все это "большой политикой".
показать весь комментарий
25.03.2022 18:18 Ответить
Вже використовувала параша таку зброю і що? Скільки можна хайп розводити? Почали цю кашу, то самі тепер розхльобуйте. Правда по середині валяється як кінь, ніхто не бачить.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:22 Ответить
Ваш комментарий напоминает рассуждения 2021 года о том, что в Украине уже идет война. Война в полную силу началась сейчас. Точно так же и химоружие не было применено в полную силу. Но может быть применено. И последствия будут не как от фосфорной бомбежки.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:00 Ответить
Інформативна війна вже давним давно відбувається. Вона найнебезпечніша. Бомбу з заріном може кинути хто завгодно і де завгодно. Ми якби знаємо хто і для чого кидає, а на вищому рівні, їм треба яскраві докази.
показать весь комментарий
25.03.2022 20:09 Ответить
І головне,нахєра ***** застосовувати ХЗ, - Маріуполь він знищив звичайним і хоч би шо - діпконсьорн...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:23 Ответить
У старого платівку заїло? Що ті не скажуть, відповідь одна - "заплатять велику ціну".Попросіть Псаки,най дасть тому старому пердуну підсрачника. Може прийде до тями.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:25 Ответить
Давайте так: кацапія заплатить дуже велику ціну і нічо не застосує нікада. І пойдьот лесом на юх.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:30 Ответить
За дохлого каZZапа вроде платят 11000 срублей. За погибшего Американца- от 5 млн. USD.
Интересно, во сколько Байден оценивает жизни погибших Украинцев, когда говорит, что Куйло "заплатит очень дорого"? В 10 жизней каZZапов, или в 1 / 5000 жизни 1 Американца?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:33 Ответить
Я чет не пойму?Байден президент Украины?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:35 Ответить
Ну он же как-то считает...
показать весь комментарий
25.03.2022 18:45 Ответить
Байден их забазарит..
показать весь комментарий
25.03.2022 18:36 Ответить
Чергове бла бла бла, так вже набридла ця безкінечна брехня, що сил нема, ви ввели такі "безпрецедентні" санкції, що там стільки дір і стільки лазівок, загалом немає слів, одні мати.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:37 Ответить
Яку?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:37 Ответить
Буде високе занепокоєння і вимагання припинити
показать весь комментарий
25.03.2022 18:37 Ответить
Отключим Винду!
показать весь комментарий
25.03.2022 18:39 Ответить
Сполучені Штати не мають наміру використовувати хімічну зброю за жодних обставин

Та і не треба, вистачить і дозволеної усіма конвенціями зброї.
показать весь комментарий
25.03.2022 18:42 Ответить
И сколько будет стоить использование химоружия? В долларах США - 100 миллиардов, 400 миллиардов?
показать весь комментарий
25.03.2022 18:45 Ответить
мені зараз штати та НАТО нагадують групу байкерів зі старого анекдоту...
такі накачані та ситі, на крутих байках. і підходить до них п'яний гопник, принижує та заставляє віджиматись, а потім обссикає байки і йде собі. вони встають, ***********, а їх вожак і каже:
- А знаєте чому він нас не вбив? Тому, що ми крута банда!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 19:02 Ответить
По штатам и странам НАТО пока что ни единого выстрела не было сделано. По большому счету то, что они помогают Украине, это ихняя добрая воля, а никак не обязанность или реакция на враждебные действия против их собственной безопасности.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:08 Ответить
а що, наприклад, цим сміливцям заважає надати (лізинг\кредит, варіанти) зброю про яку їх просять? хіба не страх гопоти?
показать весь комментарий
25.03.2022 19:15 Ответить
Гопота эта с ядерным оружием, так что страх действительно присутствует, так что требовать от них прямого вмешательства в нынешней ситуации не стоит. Поставить ихнее сложное оружие тоже не вариант, так как в Украине нет спецов, которые имеют опыт его использования, а обучение займет длительное время.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:47 Ответить
радянські Мігі\Су чи Тори теж "ихнее сложное оружие"?
показать весь комментарий
25.03.2022 20:07 Ответить
У американців їх нема, крім одиничних екземплярів, їх треба шукати в інших країнах. Зараз робота в цьому напрямку ведеться, але не все так щвидко виходить, як хотілось би.
показать весь комментарий
25.03.2022 20:23 Ответить
Добре якщо так. Але особисто я віри у світоча демократії та найсильніший у Всесвіті військовий блок вже не маю. Бо здатність воювати це не лише зброя, а і тестостерон. А з ним у містерів великі проблеми, бо яйця десь загубили.
показать весь комментарий
25.03.2022 20:32 Ответить
"Любая эскалация военных действий на Донбассе со стороны Росии будет рассматриваться как пересечение "красной линии" и вызовет жёсткий ответ США."
Джо Байден. Осень 2021го.....
показать весь комментарий
25.03.2022 19:18 Ответить
Ага, ага. Уже "заплатили" за напад на Україну, але тільки завдяки Україні і Українцям.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:41 Ответить
Они что, не понимают, что всем уже понятно что они дебилы?
показать весь комментарий
25.03.2022 19:51 Ответить
А фосфорные бомбы это не химическое оружие? Или Вы ждете применения такой химии, что бы все живое на триста лет выгорело?
показать весь комментарий
25.03.2022 20:25 Ответить
Якщо
показать весь комментарий
25.03.2022 20:32 Ответить
Кацапи будуть провокувати , щоб більше країн втягнути до війни.

Де знаходяться їхні ядерні понорки .? Можливо,їхня головна ціль Америка ? Кацапи хитрожопі.їх переоцінювати не можна. В
показать весь комментарий
25.03.2022 20:51 Ответить
Цей дід Байден, йому насрати на нас, йому цікаво ресурси наші і все.
показать весь комментарий
25.03.2022 21:06 Ответить
Слава Україні!
показать весь комментарий
25.03.2022 21:08 Ответить
Про пекельні санкції ми вже чул
показать весь комментарий
25.03.2022 22:33 Ответить
Нам не потрібно чергової "високої ціни^ яку зоплатить росія.Нам необхідно зробити все можливе щоб цю зброю не використали.Щоб ми не стали піддослідними кроликами а цілий світ буде стурбовано і занепокоєно спостерігати.Російські військові повинні знати що в такому випадку вони подохнуть першими масово.їх знищить сама росія
показать весь комментарий
26.03.2022 00:14 Ответить
 
 