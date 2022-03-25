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Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Черниговской области провели в последний путь Виталия Скорика, который погиб 18 марта на востоке Украины, защищая родную землю от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Високий Вал".

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 01

"На коленях провожали в последний путь Героя сотни людей из Харитоновки, окрестных сел и из Серебряного.

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 02

Война застала Виталия в Чехии, в безопасной стране, принимавшей украинских беженцев. Но он, оставив работу, отправился в противоположную сторону - в Украину. У него уже был боевой опыт, защищал Украину в зоне АТО в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 03

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В мае Виталию Скорику должно было исполниться 36 лет.

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 04
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Топ комментарии
+52
Спи спокійно, Український Соколе....
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25.03.2022 18:28
+32
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25.03.2022 18:28
+29
Щоб ординські діти не побачили завтрішнього сонця .
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25.03.2022 18:28
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Спи спокійно, Український Соколе....
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25.03.2022 18:28 Ответить
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25.03.2022 18:28 Ответить
🇺🇦🙏
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25.03.2022 18:28 Ответить
Щоб ординські діти не побачили завтрішнього сонця .
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25.03.2022 18:28 Ответить
Вічна пам'ять,Героям Слава.
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25.03.2022 18:31 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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25.03.2022 18:32 Ответить
Дякую тобі,ВОЇНЕ.Спи спокійно.
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25.03.2022 18:33 Ответить
Герої не вмирають..
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25.03.2022 18:34 Ответить
Господь бог прими невинную душу в чертоги своя молю тебя Господи.
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25.03.2022 18:41 Ответить
Смерть кацапії!
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25.03.2022 18:44 Ответить
Герої не вмирають...
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25.03.2022 18:44 Ответить
Низький уклін Захисникам України!!!
Смерть московітам в Україні!!
Кари, москалям, тяжкої кари!!
Слава Україні!
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25.03.2022 18:48 Ответить
Слава Воїну!
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25.03.2022 18:49 Ответить
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25.03.2022 18:52 Ответить
Вічна шана живим і полеглим захисникам на цій священно-визвольній війні
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25.03.2022 18:53 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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25.03.2022 19:01 Ответить
дякую тоб1,Славний во1не,Спочивай любий в р1дн1й земл1,не пробачим,не забудем о!Смерть рашиськ1й нац11 раб1в 1 деградант1в!Слава в1льному народу Укра1ни!
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25.03.2022 19:13 Ответить
Герої не вмирають..
Здохни кацапська наволоч
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25.03.2022 19:16 Ответить
а кацапское дохлое гавно никому в рашке не нужно!
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25.03.2022 20:06 Ответить
Вот так провожают НАШИХ , а кацапских быдло-орков хоронят в неизвестных могилах. ГЕРОЇ не вмирають.
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25.03.2022 21:07 Ответить
 
 