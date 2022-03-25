Китай готов играть "конструктивную роль" для возобновления мира в Украине, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры, чтобы создать условия для политического решения украинского вопроса.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай отвергает все обвинения, звучащие от других стран в его адрес, и не должен подвергаться давлению, которое международное сообщество пытается оказывать на Пекин. В Китае говорят, что республика будет способствовать переговорам между Украиной и Россией, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия.

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