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Оккупанты восемь дней насиловали 18-летнюю девушку. А правозащитники упрекают Украину в "разглашении персональных данных" российских пленных, - Тарута

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

насилие

В Киевской, Херсонской, Черниговской областях российские оккупанты совершают сексуальные преступления против украинских женщин.

Об этом в фейсбуке написал Сергей Тарута, информирует Цензор.НЕТ.

"То, о чем трудно говорить. Однако стоит не просто говорить, а кричать! Хотя бы для того, чтобы открыть глаза таким, как [правозащитная организация] Human Rights Watch, которые упрекают Украину в "разглашении персональных данных" российских пленных.

В Киевской, Херсонской, Черниговской областях зафиксированы сексуальные преступления, которые совершают оккупанты. Такие сообщения поступают от украинских женщин на горячие линии, в частности, в общественную организацию La Strada.

В Киевской области оккупанты почти полностью уничтожили города Ирпень, Буча, Ворзель и Гостомель. Те, кому удалось оттуда вырваться, рассказывают о военных преступлениях, совершаемых россиянами", - говорится в сообщении.

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Так, пишет Тарута, одна из волонтеров рассказала, что эвакуированные донесли факты массовых изнасилований.

"Среди пострадавших 18-летняя девушка, которую оккупанты насиловали восемь дней", - отмечает он.
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Топ комментарии
+174
Твари должны быть только в таком виде

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25.03.2022 18:56
+97
путін не оголошував Україні війну, а тому нема в нас ніяких російських військовополонених, а є звичайні терористи, які підлягають знищенню без суду та слідства.
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25.03.2022 19:02
+87
Казнить, тварей. Это должно быть не просто уничтожение врага, это должна быть казнь. Тут не рассматриваются варианты
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25.03.2022 18:58
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эти "толерасти хумансрайтс" совсем офигели. как достала уже эта кучка дармоедов - кучка безполезных но крикливых "организаций"
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25.03.2022 20:33 Ответить
А какого х*я об этом говорит тарута? он кто ?
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25.03.2022 21:03 Ответить
Немає ніяких військовополонених, є російські окупанти-бандити.
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25.03.2022 21:34 Ответить
Бідна дівчина. Жіночий організм так побудований, що ці 8 днів згвалтування після перших 5 недоторканих днів циклу можуть дати запліднення. І що з цим потім робити? Це моральна травма на все життя.
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25.03.2022 22:24 Ответить
Мифепристон пити.
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26.03.2022 01:29 Ответить
Скотину рашистскую в плен не брать!
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25.03.2022 22:43 Ответить
ПУТАЕТ !!!
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25.03.2022 23:03 Ответить
Пригостити їх смаколиками з їх власних статевих органів... а після тієї смачної їжі всіх на палі!
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26.03.2022 00:14 Ответить
Що б зрозуміти , що таке Human Rights Watch (HRW) достатньо переглянути їх список країн , не с їх розуму більше всього порушуються права люди !
Увага - список очолює США , потім (розумово) Ізраїль , потім Австралія ...
Іран, Сирія , Катар, Московія там , розумово , є , але десь у середині списку .

Й це не дивно , бо боростися за права людини в 10 раз комфортнійше в тих країнах де тобі за цю боротьбу нічого не погрожує , крім зіпсованного настрою .

Тобто HRW це не правозахистники , а організація охорони прав споживачів й комфорту життя .
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26.03.2022 00:49 Ответить
поганий перекладач: розумово замініть на зрозуміло.
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26.03.2022 06:21 Ответить
Кастрировать без наркоза...

Лучше тупыми ножницами, чтобы **** получил новые, незабываемые ощущения....
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26.03.2022 03:36 Ответить
Згвалтування це найогидніший злочин. Навіть злочинці зневажають гвалтівників. В мирний час таких потрібно присипляти як безнадійно хворих тварин. А у воєнний просто розстрілювати. Кацап це генетичний збоченець. Тому не беріть в полон! Кожний кацап зі зброєю це гвалтівник який повернеться в ********* і наплодить таких самих як він і буде розповідати діткам як він "відтянувся до нємагу на хахлушках"... Мені довелось в 70-і підслухати спогади сусідів ветеранів Другої Світової про їх статеві "подвиги" в Європі... як вони тужили за тими часами і як смакували подробиці. Сідоров і Пєтов. В кацапщину по війні вони навіть не думали повертатись і осіли тут... Полоненні тварюки теж не захочуть... і наплодять тут знову прокацаплене падло...
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26.03.2022 06:26 Ответить
Я надеюсь больше ни у кого не возникнет желания покормить пленного "сникерсом"?Ведь ани же совсем дети и их абманули,отправив на "учения".
В плен эту мерзость брать только покалеченную-без рук(ног),что бы эта мразь больше воевать не могла.И то только для обменного фонда.Нельзя отдавать кацапским свиноматкам их здоровых *********.Они обязательно вернутся насиловать,грабить и убивать.
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26.03.2022 07:48 Ответить
Правозахисників-підарів, які оберігають права катів рф посилати на ***. Тупо НА ***!!!
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26.03.2022 08:04 Ответить
Больше никих пленных,расстрел
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26.03.2022 08:15 Ответить
И пора уже правому сектору вмешаться в это дело
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26.03.2022 08:16 Ответить
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