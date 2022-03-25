Оккупанты восемь дней насиловали 18-летнюю девушку. А правозащитники упрекают Украину в "разглашении персональных данных" российских пленных, - Тарута

В Киевской, Херсонской, Черниговской областях российские оккупанты совершают сексуальные преступления против украинских женщин.

Об этом в фейсбуке написал Сергей Тарута, информирует Цензор.НЕТ.

"То, о чем трудно говорить. Однако стоит не просто говорить, а кричать! Хотя бы для того, чтобы открыть глаза таким, как [правозащитная организация] Human Rights Watch, которые упрекают Украину в "разглашении персональных данных" российских пленных.

В Киевской, Херсонской, Черниговской областях зафиксированы сексуальные преступления, которые совершают оккупанты. Такие сообщения поступают от украинских женщин на горячие линии, в частности, в общественную организацию La Strada.

В Киевской области оккупанты почти полностью уничтожили города Ирпень, Буча, Ворзель и Гостомель. Те, кому удалось оттуда вырваться, рассказывают о военных преступлениях, совершаемых россиянами", - говорится в сообщении.

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Так, пишет Тарута, одна из волонтеров рассказала, что эвакуированные донесли факты массовых изнасилований.

"Среди пострадавших 18-летняя девушка, которую оккупанты насиловали восемь дней", - отмечает он.