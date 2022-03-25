Фермер из Черниговщины рассказал о преступлениях оккупантов: Российский БТР ездил по селу и стрелял по гражданским из пулемета
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Фермер из села Ивановка в Черниговской области Вадим Миневский спасся от оккупантов и теперь живет на Тернопольщине. Он рассказал о военных преступлениях российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Мужчина рассказывает, в село, где он выращивал свиней, оккупанты вошли 5 марта. Говорит, тогда впервые увидел в колонне российских военных бронетранспортер, расстреливавший мирное население.
"Экипаж этого БТР-а я для себя назвал "расстрельный экипаж СС". 5 числа он в основном просто прикрывал перемещение своих войск. А вот уже 6 он ездил по деревне и я помню эти незабываемые выстрелы именно его пулемета, убили, насколько потом уже сообщали, многие гражданские жители села Ивановка. Нам сообщали о трупах женщин и детей, которые просто лежали по улицам", — рассказывает Миневский.
Уже 7 марта российские военные приехали на хозяйственный двор Вадима. Там, говорит мужчина, начали стрелять в те места, где могли спрятаться люди. В то время он скрылся на чердаке одной из построек. Когда понял, что оккупанты останутся в его дворе – решил бежать.
Я находился прямо над танками. Когда они вылезали, то головами бились об потолок, на котором был я. И я должен был проползти по металлопрофилю 100 метров так, чтобы меня никто не увидел и не услышал. Была уже ночь, тишина. Они начали резать свиней, издевались над нашим псом и стреляли постоянно из гаубицы и под эти звуки, которые фактически защищали меня, я уже где-то 3 часа эти сто метров полз. Потом было достаточно безопасно пройти по территории, где гуляли свиньи в топинамбуре. Они их боялись, потому что свиньи за ними бегали, хрюкали и были не удовлетворены однозначно этим вторжением", - говорит фермер.
Мужчина говорит, когда он убегал по полю, российские военные запустили дрон.
"Я начал бежать. Бежать очень много. Это однозначно были десятки километров, они преследовали меня, задействовали много техники. Объяснить, почему меня не поймали и почему не убили, я не могу. В какой-то момент я просто зарылся в овраге в землю и некоторое время они меня искали. Даже где-то достали собаку, не знаю где. Короче, я потом отключился и все интересное проспал".
С собой у мужчины не было ни еды, ни вещей. "Первая моя еда – это три ягоды калины. Я просто не надеялся их встретить и этот куст, так перед глазами эти три ягодки и я же говорю, что это было для меня вкуснее всего".
Впоследствии Миневский добрался до позиций украинских военных. Они задержали его, но потом дали позвонить по телефону жене, которая к тому времени уже была на Тернопольщине.
Пожалуйста, подождите...
@aktroitsky
· 4 ч
Это не фейк. Это из телеграм-паблика НАШИ ХАБАРОVСК. Русский нацизм в чистом виде.
По факту унитожать путинцев не жалея.Это фашиская наволочь
20:42
Посол Украины в Азербайджан Владислав Каневский в своей эксклюзивной статье для haqqin.az подводит итоги вторжения российской армии в Украину. Представляем вниманию наших читателей статью посла В.Каневского. Редакция издания haqqin.az, которая в своей деятельности строго придерживается плюралистических принципов и свободы мнений, выражает готовность предоставить трибуну и представителям российской дипломатической миссии в Азербайджане.
* * *
Посол Владислав Каневский
Прошел месяц после широкомасштабного вторжения России в Украину. Весь мир наконец-то увидел, что настоящей целью дерзкого врага является тотальное уничтожение Украины, ее народа, истории, культуры, традиций. Почему? Потому что Украина не такая, какой бы нас хотела видеть Россия.
Украина стремится к свободе, к мирному и эффективному хозяйствованию на собственной земле, к развитию демократических ценностей, к тому, чтобы наши потомки гордились тем, что они являются украинцами и полноправными членами единой европейской семьи.
В то же время сегодняшняя Россия - это монстр, который много лет рос на мусорнике недоразваленного СССР, чувствуя свою неполноценность, накапливая злобу и зависть по отношению к тем, кто сумел измениться ментально, кто нашел в себе силу и мужество выбраться из оставшейся в наследство от советской тоталитарной грязи системы.
Именно поэтому российское руководство сознательно пытается насильно навязать идеологию выдуманного ею нарратива о «Русском мире», отдавая ежедневно команды на безжалостное разрушение украинских городов и промышленности, на циничный обстрел мирного населения, школ, детских садов, больниц и роддомов.
Щупальцами монстра стал русский солдат как символ отсутствия какой-либо морали, человечности, чести и достоинств
Нынешняя Россия - это государство-террорист, которое захватывает украинские атомные электростанции, чтобы шантажировать весь мир, которое держит в заложниках сотни тысяч мирных граждан Украины, которое не стесняется воровства и принудительного вывоза из Украины в РФ украинских женщин и детей.
Щупальцами этого монстра стал русский солдат как символ отсутствия какой-либо морали, человечности, чести и достоинства, получивший сегодня четкую характеристику: захватчик, агрессор, фашист, преступник и насильник.
Несмотря на это, в течение месяца войны Украина полностью развенчала миф о современной и профессиональной «второй армии в мире». Эта армия уже фактически потерпела поражение от Вооруженных Сил Украины и Украинского Народа.
Частично осознавая провал своей бестолковой и бессмысленной «военной операции», Кремль поднимает ставки. Используя свой последний козырь, российские власти начали пугать мир возможным применением химического, биологического и ядерного оружия. Цель - попытка посеять панику и протестные настроения в обществе. В ответ РФ получает еще большее сопротивление цивилизованного мира, еще более прочную поддержку Украины со стороны наших друзей, еще более глубокую консолидацию украинского общества в противостоянии российской агрессии.
Посол бьет в колокола... и предупреждает о новой угрозе Голодомора!
В то же время Украина находится сейчас на грани гуманитарной катастрофы. Уничтожая Украину, В.Путин пытается не только перекроить всю систему миропорядка, сложившуюся после Второй мировой войны, но и создать предпосылки к новому Голодомору в 21 веке, а также нанести сокрушительный удар по продовольственной безопасности других стран.
Украина является одним из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции. Сегодня существуют реальные опасения, что военные действия на территории нашего государства могут подвергнуть сомнению проведение полноценной посевной кампании в 2022 году. Результатом этого станет то, что украинские аграрии не смогут полноценно реализовать полевые работы в зонах боевых действий. Как следствие, будет значительно ограничен украинский экспорт отдельных продовольственных групп (пшеница, овес, гречка, сахар, рожь).
Прогнозируется, что от 20% до 30% посевных полей для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине не будут засеяны или останутся несобранными в течение сезона 2022-2023 годов. Таким образом, из-за российской военной агрессии мировые цены на пищевые продукты и корма могут возрасти более чем на 20%.
Вооруженные Силы Украины и весь Украинский Народ продолжают сопротивляться противнику! Украина сплотила вокруг себя весь цивилизованный мир.
Мы благодарны каждому, кто не безразличен и протянул нам руку помощи: военной и гуманитарной. Мы ощущаем вашу поддержку. Она приближает нас к победе - к нашей общей победе!
Слава Украине!