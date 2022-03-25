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Оперативная информация Генштаба по российскому вторжению по состоянию на 18:00 25 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 25 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Идут тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий. На отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успехов нет.

Враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонные операции в определенных районах, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.

Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 25 марта

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм гуманного отношения во время войны.

На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор против местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию российской федерации. С целью устрашения местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи.

Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены.

Противник продолжает нести потери руководящего состава. Так, 25 марта украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 16,1 тыс. человек, 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк и свыше 1,6 тыс. бронированных машин
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Топ комментарии
+9
останнім часом зведення генштабу досить розпливчасті та неконкретні

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25.03.2022 19:31
+7
До Тростянця увійшли ЗСУ ! Ворог тікає за захоплених автівках та скутерах.
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25.03.2022 19:34
+7
сегодня 7 танков, 400 ублюдков, 2 самолета, 2 цистерны, 2 камаза с провиантом. Слава Украине!
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25.03.2022 19:41
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Читаю про звірства, це страшно, а як страшно це переживать. Просто сказати тримайтесь, мало. Наступайте, бо люди гинуть,звільняйте села,містечка,міста....люди вмирають, діти вмирають. Слава Україні
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25.03.2022 19:31 Ответить
останнім часом зведення генштабу досить розпливчасті та неконкретні

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25.03.2022 19:31 Ответить
Мілота! Лелека сів прямо на капот автомобіля на дорозі .
Власник машини вийшов, і годує крилатого мандрівника.
https://twitter.com/KharkivKherson/status/1507333499518439441

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25.03.2022 19:32 Ответить
До Тростянця увійшли ЗСУ ! Ворог тікає за захоплених автівках та скутерах.
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25.03.2022 19:34 Ответить
Это фейковый рейтинг. Мьянма на 13 месте! Ржунимагу.
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25.03.2022 19:44 Ответить
Це рейтинг не за "силою армії", а за кількістю солдат і офіцерів в ній - придивіться нафіга таке постити, там Індія і Кітай вище за США
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25.03.2022 19:57 Ответить
Удаляю. Ошибся
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25.03.2022 20:04 Ответить
сегодня 7 танков, 400 ублюдков, 2 самолета, 2 цистерны, 2 камаза с провиантом. Слава Украине!
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25.03.2022 19:41 Ответить
нема левітана в Україні
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25.03.2022 19:43 Ответить
Про Славутич, про його захоплення ворогом - нічого?
Це другий Марик, ідуть вуличні бої (ЗСУ там нема, одна тероборона), мер здриснув, з сім'єю ще позавчора...
Це повідомлено навіть по "об'єднаному пулу", і тільки завдяки тому стало відомо про втрату Славутича, що це були квота-години Суспільного...
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25.03.2022 19:59 Ответить
Чим більше кляті москалі втягують нас у позиційну війну, тим гірше не тільки для нашого війська, а й для всієї України. Не давати їм буду3вати укріпленні позиції, постійно жалити клятих атаками, чіткими обстрілами. Давно щось застосовували БПЛА та Джавеліни ... Всюди, по всьому фронту не давати клятим фашистам - рашистам спокою, повні штани вони повинні мати від кожного пострілу. Таке враження, що вони вже очухалися, кляті ! Цього допускати ніяк не слід !!!
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25.03.2022 20:38 Ответить
 
 