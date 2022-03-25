Надеемся, что 26 марта будет открыт гуманитарный коридор на Херсон, - Верещук
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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что Российская Федерация позволит в субботу автомобилям ООН проехать по гуманитарному коридору в Херсон.
"На завтра ООН обещает, что договорится с россиянами об открытии для машин ООН гуманитарного коридора и они обещают завезти медикаменты и продукты. Посмотрим, но нам пока не удавалось открыть коридор в Херсоне", - сказала Верещук во время национального телемарафона в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она отметила острую необходимость в открытии гуманитарных коридоров в Киевской области в населенные пункты, "куда мы еще не смогли попасть", а также в Черниговской области.
Верещук также рассказала, что российские оккупанты не пускают машины в Мариуполь и желающие эвакуироваться из города вынуждены преодолевать часто пешком десять и более километров, "что для больных и пожилых людей очень тяжело".
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Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:37
«Форсированию хода спецоперации на Украине в немалой степени препятствует неопределенный статус освобожденных территорий. Органы прежней власти в большинстве районов не действуют, новые администрации не созданы. Вследствие этого обостряются гуманитарные проблемы, фиксируется расцвет мародерства и националистической активности, нет условий, чтобы возобновить экономическую и социальную деятельность, обучение в школе, медицинское обслуживание», - сообщают российские аналитики.
Победный тон российских ура-патриотов, как видим, сильно меняется. Становится очевидным, что Россия оказалась не в состоянии даже продумать вопрос о том, как налаживать жизнь на оккупированных территориях Украины. И это главное фиаско, доказывающее, что претендующие на оккупацию суверенной страны силы оказались не в состоянии даже разработать план управления «покоренной страной». Понадеявшись только на авось.
Украину решили захватить и освоить, понадеявшись на авось
Логика примитивна и незатейлива. После начала «не-войны» украинская армия частично переходит на сторону России, частично - сдается, частично - просто растворяется. Население встречает оккупантов цветами. Местные власти во главе с Зеленским тут же становятся коллаборационистами и с энтузиазмом переходят на сторону армии пришельцев.
При таком примитивном планировании где уж было вспомнить о гении маршала СССР Николая Огаркова, который еще в конце 70-х - начале 80-х разработал технологию создания корпуса гражданских специалистов, идущих вслед за наступающими войсками. Нынешняя российская власть только на словах говорит о «трагедии распада Советского Союза». В реальности же она оказалась не в состоянии ни освоить его опыт, ни его теоретическое наследие.
Скажу больше - волны чисток 90-х и 2000-х полностью уничтожили интеллектуальную элиту спецслужб и армии, критически снизив потенциал этих ведомств. Умных сменили верные, интеллектуалы исчезли, их сменили бюрократы, не стеснявшиеся наличными платить СМИ за то, чтобы те превозносили их как новых «гигантов военной мысли», как это делал нынешний начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, потолком которого в Советской армии была должность командира мотострелковой дивизии.
Кому в сегодняшней России нужно наследие маршала Николая Огаркова?..
Он оказался злопамятным - а потому гениальные наработки маршала Огаркова были им «сброшены с корабля современности» и исключены из учебных программ российских военно-учебных заведений.
А ведь еще в конце XX века гениальный маршал писал о необходимости создания корпуса гражданских специалистов, идущих вслед за наступающими войсками. В задачу корпуса должна была входить организация нормальной жизни на занятых территориях до создания на ней гражданских органов власти.
Эти разработки были использованы в армии США и впервые в массовом порядке применены во время второй войны в Заливе, где вслед за армией вторжения двигались именно такие специалисты, немедленно приступавшие к организации и налаживанию мирной жизни занятых городов. Более того: «террористы» ИГИЛ, костяк которого составляли офицеры армии Саддама Хусейна, обучавшиеся в том числе и в советских академиях, имели свои собственные группы и отряды, немедленно бравшие под контроль все гражданское хозяйство в занятых группировкой городах.
А между тем американцы восстанавливали покоренный Ирак по учебникам Огаркова
Но в России эти идеи маршала Огаркова, повторюсь, были полностью проигнорированы. Российская разработка, созданная около полувека назад и внедренная в большинстве крупных армий мира, сейчас отсутствует в армии страны, где она и появилась на свет. А потому в «обозе» российских сил, вторгшихся в Украину, сейчас нет ни альтернативы украинским властям, ни «образа будущего», который Россия несет украинцам. Хотя бы в таких элементарных вещах, как безопасность и нормальная жизнь.
Российская власть полностью устранилась от операционного политического управления в Ростове, что уж говорить о территории, которую она хочет оккупировать.
Российские военные не могут быть управленцами в Украине, для этого им не хватает ни образования, ни государственной традиции, как и российские чекисты, утратившие даже зачатки инициативы.
А потому совершенно неудивительно, что ни один крупный украинский город, куда рвались российские войска, толком не контролируется российской армией. А победные рапорты никак не отменяют проблемы контроля территории. Превращая Украину в руины и зачищая их кадыровцами - власть что-то сможет взять под свой контроль и лить молоко в уши электората о своих «победах». А что потом?
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, котра ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."