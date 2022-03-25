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Зеленский (16563) НАТО (8949) Эрдоган (821)

Зеленский обсудил с Эрдоганом итоги саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги прошедшего накануне саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения его. Благодарен Турции за поддержку, которую он оказывает", - написал президент.

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Топ комментарии
+12
Знову мирні угоди з кацапами піднімали?
Руцкій ізик, НАТО нєт...
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25.03.2022 20:22
+7
❗️Байден сделал довольно неоднозначное заявление во время выступления перед американскими десантниками

Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ».

Что он имел ввиду - непонятно. Впрочем, это вполне можно списать на оговорку, учитывая, что Байден ранее неоднократно высказывался своеобразно, комментируя те или иные события.
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25.03.2022 20:18
+6
Як на мене, у бубочки проблеми не з язиком - а з "сірою речовиною" в черепі.
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25.03.2022 20:38
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❗️Байден сделал довольно неоднозначное заявление во время выступления перед американскими десантниками

Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ».

Что он имел ввиду - непонятно. Впрочем, это вполне можно списать на оговорку, учитывая, что Байден ранее неоднократно высказывался своеобразно, комментируя те или иные события.
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25.03.2022 20:18 Ответить
заговаривается дедушка,бувайе..
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25.03.2022 20:20 Ответить
Та норм сказал. Его десантникі будуть в ****, токо в кіно таке бачили.
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25.03.2022 20:31 Ответить
Знову мирні угоди з кацапами піднімали?
Руцкій ізик, НАТО нєт...
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25.03.2022 20:22 Ответить
та шепчуться...
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25.03.2022 20:26 Ответить
А про довгий і дурний язик Ердогана говорили?
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25.03.2022 20:28 Ответить
а тобі не здається шо то в бубочки довгий та дурний езік?

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25.03.2022 20:30 Ответить
Як на мене, у бубочки проблеми не з язиком - а з "сірою речовиною" в черепі.
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25.03.2022 20:38 Ответить
як вона там є та сіра речовина...
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25.03.2022 21:19 Ответить
Ну ти хоч пару байрактарів випросив?
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25.03.2022 20:33 Ответить
Байрактарів побільше і буде вам запобігання голоду. Що там ото триндіть зря.
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25.03.2022 20:34 Ответить
И все? Только об этом поболтали? Не верю!
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25.03.2022 20:35 Ответить
Турок Ердоган - оглу получив "зелених люлєй" ,за те,що без попередження проговорився ,що Україна згідна на чотири рашистсько- окупаційні позиції
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25.03.2022 20:37 Ответить
Ну звісно, а с ким же іще в НАТО розмовляти...
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25.03.2022 20:39 Ответить
Подзвонив Ердогану попередити, щоб той більше не розпатякував, на яку ще капітуляцію згоден Зеленський.
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25.03.2022 20:43 Ответить
ставимо пріорітети! - Мова, Армія, Віра, дороги
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25.03.2022 21:13 Ответить
 
 