Зеленский обсудил с Эрдоганом итоги саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги прошедшего накануне саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения его. Благодарен Турции за поддержку, которую он оказывает", - написал президент.

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