В Пентагоне заявили, что у России больше нет полного контроля над Херсоном, - The New York Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и оттесняют там российских оккупантов.
"Это противоречит обнародованному в пятницу заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба российских военных генерал-майора Сергея Рудского, утверждавшего, что Херсонская область "под полным контролем", - пишет издание.
Любой успех Украины в возвращении Херсона был бы огромным ударом для военных усилий Путина, что усложнит для России выполнение любых планов по захвату контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы, заявили представители обороны. Потеря Херсона также поставит под угрозу воюющие в соседнем Николаеве российские войска, сказал представитель Пентагона.
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Очень мощный ход будет вернуть Херсон, тем более бежать с него можно только через Антоновский мост, а он узкий и подкрепления подкинуть тяжко.
Бои в Херсоне реально помогут Мариуполю.
Сейчас рашисты все резервы туда кинут.
AS74
@AS7404542949
Херсон. По нашей информации, ВСУ уже очень близко. Российскую армию постепенно начинают выдавливать из города. Мы не можем рассказывать всех деталей, но скоро Херсон будет зачищен от русни. Контроля над городом у российских военных уже нет, а вскоре он будет усеян их трупами.
Так же Дудаев в своих интервью не говорил про «Россия умрет, когда взойдет Украинское солнце » , если искать эту фразу в гугле по годам, появилась она только в марту 2014.
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Хоть и Дудаев этого и не говорил, факта это не отменяет что "Россия умрет, когда взойдет Украинское солнце"
а кто такие "русские"? уточни - кто именно - чмыри, чудь, мокша, мордва - о каких русских? или буряты?
https://youtu.be/fPZzZNDz9Fk?list=PLSgHubWU1yYeaoUu2ZdseL5OD8DOyigVY&t=80
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