В Пентагоне заявили, что у России больше нет полного контроля над Херсоном, - The New York Times

Российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и оттесняют там российских оккупантов.

"Это противоречит обнародованному в пятницу заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба российских военных генерал-майора Сергея Рудского, утверждавшего, что Херсонская область "под полным контролем", - пишет издание.

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Любой успех Украины в возвращении Херсона был бы огромным ударом для военных усилий Путина, что усложнит для России выполнение любых планов по захвату контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы, заявили представители обороны. Потеря Херсона также поставит под угрозу воюющие в соседнем Николаеве российские войска, сказал представитель Пентагона.