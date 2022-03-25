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Мариуполь (5563) диверсия (228) Бойченко (67)

В коммунальные предприятия Мариуполя накануне войны были внедрены диверсионные группы, - мэр Мариуполя Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вадим,бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что в преддверии российского вторжения в коммунальные предприятия были внедрены диверсионные группы рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.

Он подчеркнул: "Русско-фашистские войска - иначе я их не назову - действуют по методике господина Геббельса. Их задача - создать гуманитарный кризис. Как я понимаю, в ряды коммунальных предприятий и частных компаний были внедрены диверсионные группы. Так оккупанты получили критически важную информацию с точки зрения инфраструктуры. Потому что первые пять дней они системно работали по 15 электрическим вводам, которые обеспечивают электроснабжение города.В результате уничтожили все – город остался без электричества.Легла система оповещения населения.Легли теплогенерирующие предприятия и станции.Мы остались без тепла в морозе 11 градусов.

Еще до войны они знали, сколько у нас есть источников водоснабжения. Буквально за несколько дней до начала той "операции", которая называется войной и геноцидом (просто Путин неправильно интерпретирует свои действия, но мы точно понимаем, что он делает) был перебит основной канал подачи воды - канал Северский Донец. Мариуполь получал из него 70% воды. Когда перебили электронасосные станции, перекачивающие воду, мы потеряли источник воды. Мы перешли на резервный – нам хватило бы его на год. Но кто-то и туда привел вражескую артиллерию, она разбомбила и этот источник. Мы остались без воды.

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Топ комментарии
+36
Очень дорого обошлась Украине и украинцам *дружба* и торговые отношения с РФ. Результат не ввода визового режима, не перекрытия границ, не разрыва дип. отношений налицо
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25.03.2022 20:41
+11
Бойченко- главный диверсант Марика, сваливший оттуда в первые дни войны
народный мэр, бляха
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25.03.2022 20:39
+9
Виглядає як зізнання, особливо якщо тільки заголовок почитати.
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25.03.2022 20:45
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Бойченко- главный диверсант Марика, сваливший оттуда в первые дни войны
народный мэр, бляха
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25.03.2022 20:39 Ответить
В какие первые? А бы сказать.
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25.03.2022 20:51 Ответить
Там завжди було повно власних любителів "рускага міра". Не факт, що туди когось вводили.
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25.03.2022 22:01 Ответить
Очень дорого обошлась Украине и украинцам *дружба* и торговые отношения с РФ. Результат не ввода визового режима, не перекрытия границ, не разрыва дип. отношений налицо
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25.03.2022 20:41 Ответить
Еліти щороку бізнес нарощували, отмазуючи безвіз та не розрив дип.стосунків: "как ми можем, там же наши зарабитчане".
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25.03.2022 22:04 Ответить
Ой-ой-ой. А як же так сталось?
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25.03.2022 20:44 Ответить
Виглядає як зізнання, особливо якщо тільки заголовок почитати.
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25.03.2022 20:45 Ответить
всплыл...
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25.03.2022 20:46 Ответить
человек даже не знает, что в Украине электронные трудовые....
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25.03.2022 20:49 Ответить
Этого дерьма во всех крупных городах до утра. и в разных структурах управления
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25.03.2022 20:53 Ответить
Так вроде мер нанимает персонал в коммунальные службы. И сам город их контролирует. Это первый крупный город возле линии разграничения, где была проверка людей на работу в критическую инфраструктуру ? Думаю, ье кто в городе работал на паРашу, многи сдохли, в все остальные вот к сожалению приняли этот страшный урок, как дружить с паРашей...

Вечная память погибшим.

Слава Украине. Слава ЗСУ !
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25.03.2022 21:05 Ответить
Там усе місцеве керівництво - суцільне ДРГ. Це одна з причин ситуації в місті.
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25.03.2022 21:46 Ответить
В Одесі теж може таке трапитись. Сценарій катастрофи ще в ІІ світову випробуваний. Зараз може бути щось набагато масштабніше.
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26.03.2022 02:04 Ответить
 
 