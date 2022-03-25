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Военный журналист Цаплиенко получил осколочное ранение: "Врач пообещал, что до победы заживет"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

цаплієнко

Украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что получил осколочное ранение.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Допрыгался. Имею небольшое осколочное. Врач пообещал, что до победы заживет", - говорится в сообщении.

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Мужні люди
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25.03.2022 20:42 Ответить
Тримаймося, такі часи.
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25.03.2022 20:44 Ответить
https://gazeta.ua/.../_za-pershij-tizhden-vijni.../1078314



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25.03.2022 20:44 Ответить
яка сумна новина)))
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25.03.2022 21:28 Ответить
Читаю його постійно . Швидкого виздоровлення )!
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25.03.2022 20:45 Ответить
Тримайся Друже , Перемога за нами !
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25.03.2022 20:46 Ответить
Хай живе В1льна Укра1на!Слава ЗСУ!
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25.03.2022 20:50 Ответить
выздоравливайте! будем жить!
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25.03.2022 21:39 Ответить
 
 