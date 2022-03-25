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Военный журналист Цаплиенко получил осколочное ранение: "Врач пообещал, что до победы заживет"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что получил осколочное ранение.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Допрыгался. Имею небольшое осколочное. Врач пообещал, что до победы заживет", - говорится в сообщении.
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