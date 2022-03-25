Джонсон провел длительный, почти часовой "откровенный" телефонный разговор с Си Цзиньпином: обсудили ситуацию в Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности - ситуацию в Украине. Это был искренний и откровенный разговор, длившийся почти час. Они договорились вскоре снова провести разговор", - говорится в сообщении.

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