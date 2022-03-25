Евросоюз принял решение покупать газ на платформе совместных закупок, чтобы Москва не могла манипулировать отдельными странами
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Государства-члены Европейского союза будут работать вместе над совместной закупкой газа. Платформа совместных закупок будет открыта для стран-членов Восточного партнерства, среди которых и Украина.
Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания Европейского совета, состоявшегося 24-25 марта в Брюсселе. Такое поручение государствам-членам и Европейской комиссии прописано с целью избавления зависимости от поставки газа от России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В выводах говорится, что Европейский совет рассмотрел готовность ЕС на ближайшую перспективу и поручил Совету "изучить предложения Комиссии по политике ЕС в области хранения газа, должным образом принимая во внимание и учитывая интересы государств-членов, имеющих значительные мощности для хранения, с целью гарантирования справедливого баланса".
"Заполнение хранилищ газа во всем Союзе должно начаться как можно быстрее с полным учетом национальных мер по обеспечению готовности. В преддверии следующей зимы государства-члены и Комиссия срочно должны: установить необходимые механизмы солидарности и компенсации; работать вместе над добровольной совместной закупкой газа, сжиженного природного газа и водорода , оптимально используя коллективный политический и рыночный вес Европейского Союза и его государств-членов для снижения цен на переговорах. Платформа общих закупок будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных Восточных партнеров", - говорится в выводах
Кроме того, работа будет направлена на завершение и улучшение газовых и электрических соединений во всем Европейском Союзе, включая полную синхронизацию электрических сетей и работать над обеспечением безопасности поставок для всех государств-членов.
Пожалуйста, подождите...
А газ брати з ОАЕ, СА та Катару.
"Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! - написала Чорнохова."
нарештi. ще декiлька рокiв це пропонували...потрiбно було дочекатися вiйни...
Чим ближче була країна до Московії, тим більшою була ціна на газ для неї.
Україна платила найбільшу ціну.
Залишилось іще перенести місце покупки газу на кордон з бензоколонкою.