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Газ (10099) газовые переговоры (1031) Евросоюз (15900)

Евросоюз принял решение покупать газ на платформе совместных закупок, чтобы Москва не могла манипулировать отдельными странами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

газ

Государства-члены Европейского союза будут работать вместе над совместной закупкой газа. Платформа совместных закупок будет открыта для стран-членов Восточного партнерства, среди которых и Украина.

Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания Европейского совета, состоявшегося 24-25 марта в Брюсселе. Такое поручение государствам-членам и Европейской комиссии прописано с целью избавления зависимости от поставки газа от России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В выводах говорится, что Европейский совет рассмотрел готовность ЕС на ближайшую перспективу и поручил Совету "изучить предложения Комиссии по политике ЕС в области хранения газа, должным образом принимая во внимание и учитывая интересы государств-членов, имеющих значительные мощности для хранения, с целью гарантирования справедливого баланса".

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"Заполнение хранилищ газа во всем Союзе должно начаться как можно быстрее с полным учетом национальных мер по обеспечению готовности. В преддверии следующей зимы государства-члены и Комиссия срочно должны: установить необходимые механизмы солидарности и компенсации; работать вместе над добровольной совместной закупкой газа, сжиженного природного газа и водорода , оптимально используя коллективный политический и рыночный вес Европейского Союза и его государств-членов для снижения цен на переговорах. Платформа общих закупок будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных Восточных партнеров", - говорится в выводах

Кроме того, работа будет направлена на завершение и улучшение газовых и электрических соединений во всем Европейском Союзе, включая полную синхронизацию электрических сетей и работать над обеспечением безопасности поставок для всех государств-членов.

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Топ комментарии
+19
русский Орбан, иди *****!
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25.03.2022 22:00
+18
Голова Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що відмовляється їхати до Будапешта на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки через те, що Угорщина відмовляється допомогти Україні у боротьбі проти російських загарбників.Про це міністр написала на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю, 25 березня.
"Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! - написала Чорнохова."
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25.03.2022 22:09
+7

нарештi. ще декiлька рокiв це пропонували...потрiбно було дочекатися вiйни...
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25.03.2022 22:15
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русский Орбан, иди *****!
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25.03.2022 22:00 Ответить
за срублі?
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25.03.2022 22:03 Ответить
с какого буя?
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25.03.2022 22:14 Ответить
Ну то в них запитай
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25.03.2022 23:42 Ответить
Якби заборонити ще до тої платформи доступ росії.

А газ брати з ОАЕ, СА та Катару.
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25.03.2022 22:07 Ответить
Взять можно, вопрос - как доставить. Это самый больной вопрос - нехватка танкеров СПГ
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25.03.2022 22:46 Ответить
Pisali chto bolshaja problema zavodami gde iz zitkova v gazovoe sostajanie
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25.03.2022 22:50 Ответить
Не совсем так. Их в Европе хватает, но от них до сих пор не проложены трубы к европейской ГТС. Кажется сейчас чешут репы как ускорить прокладку.
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25.03.2022 23:04 Ответить
Так же ж Baltic Pipe вже скоро буде готовий, нє?
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25.03.2022 23:20 Ответить
Tankerov rodibi xvataet.
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25.03.2022 22:52 Ответить
газопровод построить

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25.03.2022 23:21 Ответить
Вы думаете почему орки пасут Иран и почему влезли в Сирию.............
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25.03.2022 23:31 Ответить
Ирак есть. А там, вроде бы, все хорошо сейчас.
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26.03.2022 14:15 Ответить
Ирак под влиянием Ирана, там вообще всё сложно.Лучше более надёжные поставщики, включая саудитов. И кажется Алжир сейчас нвращивает добычу. Там вообще магрибский газопровод до Испании+Португалия. Выкрутятся, найдут способ. Германия уже с катарцами заключили соглашения по СПГ.
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26.03.2022 15:06 Ответить
Дерев'яний перетворюється у труху!
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25.03.2022 22:08 Ответить
Вообще-то при таких санкциях курс рубля уже не будет играть никакой роли. Будет что-то вроде "зачем вам деньги, если вы все равно ничего купить не можете?"
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25.03.2022 22:37 Ответить
Нічо-нічо, як показує досвід Зімбабве -- ще є куди падати тому курсу... Тачки, потім тєлєжкі, потім вагонетки упакованого паперу.
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25.03.2022 22:40 Ответить
Есть-то есть, но это не будет иметь смысла. Будет как в СССР: один доллар 60 копеек, но нигде не купишь ни доллары, ни нормальные товары.
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25.03.2022 22:55 Ответить
Коли немає шпалер та туалетного паперу, пачки на тачці набувають нового сенсу!
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25.03.2022 22:58 Ответить
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25.03.2022 23:31 Ответить
Голова Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що відмовляється їхати до Будапешта на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки через те, що Угорщина відмовляється допомогти Україні у боротьбі проти російських загарбників.Про це міністр написала на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю, 25 березня.
"Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! - написала Чорнохова."
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25.03.2022 22:09 Ответить

нарештi. ще декiлька рокiв це пропонували...потрiбно було дочекатися вiйни...
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25.03.2022 22:15 Ответить
Германія та Хранція раніше цього не хотіли - путін їм надавав найбільшу знижку.
Чим ближче була країна до Московії, тим більшою була ціна на газ для неї.
Україна платила найбільшу ціну.
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25.03.2022 22:19 Ответить
Jesli uze nemozet otkazatsia ot gaza s raski ,tak nado xotiabi etu stranu postavit posledniju ocered po prodaze gaza.Tam sperva idiot norgi,alzyr,azery,zyzeni gaz ,Tut ne cena dolzno byt glavnoje
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25.03.2022 22:28 Ответить
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25.03.2022 23:35 Ответить
Дуже важливий крок у стриманні цін на газ та позбавлення кацапів будь-яких переваг у торгівлв газом.
Залишилось іще перенести місце покупки газу на кордон з бензоколонкою.
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26.03.2022 09:20 Ответить
 
 