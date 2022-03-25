США готовы выделить дополнительно миллиард долларов на гуманитарную помощь и принять 100 тысяч беженцев из Украины, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США готовы выделить 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь украинцам, ставшим беженцами и пострадавшими от войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Сегодня днем в Польше я провел брифинг о гуманитарном ответе на вторжение России в Украину. Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительно 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь и принять до 100 000 украинцев и других, спасающихся от российской агрессии", - отметил он.
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