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Байден (2385) помощь (6173) США (23203)

США готовы выделить дополнительно миллиард долларов на гуманитарную помощь и принять 100 тысяч беженцев из Украины, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

США готовы выделить 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь украинцам, ставшим беженцами и пострадавшими от войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Сегодня днем в Польше я провел брифинг о гуманитарном ответе на вторжение России в Украину. Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительно 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь и принять до 100 000 украинцев и других, спасающихся от российской агрессии", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы невероятны, они останавливают эти "чертовые танки", - Байден
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Ого, какая диаспора намечается в США.
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25.03.2022 22:12 Ответить
если не выключить Раша Тудей-то эту диаспору превратят в манкуртов за пару лет
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25.03.2022 22:18 Ответить
Черговий респект Борису Джонсону: Британія надає Україні антибатарейні комплекси для знищення дальнобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь. Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані.
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25.03.2022 22:14 Ответить
''Зьакройтє нєба зьакройтє нєба! НАТА нас нє любіт!''
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25.03.2022 22:16 Ответить
Джонсон наш бандєравєц Пора оркам відправлятись на концерт Кабздона
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25.03.2022 23:00 Ответить
Дякуємо
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25.03.2022 22:16 Ответить
еще 2 корабля ушли по известному курсу.
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25.03.2022 22:19 Ответить
Це все добре-прихисток, безпека. Але треба буде після війни по можливості повертатися до України. Хто ж буде відновлювати, відбудовувати державу як всі виїдуть ?
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25.03.2022 22:22 Ответить
У нас беженци мамки с детьми, мужья которих воюют и прокурори с судьми. Кто окажется в США?
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25.03.2022 22:25 Ответить
 
 