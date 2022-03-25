Обладминистрациям поручено быстро выделить землю под строительство временного жилья для беженцев, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Чиновники готовят новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий.
Об этом глава государства проинформировал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Областные администрации получили четкую задачу – быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть – это временное жилье. После того, как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом.
И лучше – это дом в Украине, чем где-то за границей. Помощь мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя", - подчеркнул президент.
По его словам, все детали программы поддержки представит Премьер-министр Денис Шмигаль.
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Тільки бажано роззосереджувати зараз все, особливо, людей. Тому що путінські терористи намагаються вбивати побільше людей своїми ракетами, бомбами, артилерією. Щоб знизити ризики, треба все цінне роззосереджувати, особливо, людей.
Є багато сіл де до містечка районного значення 10 - 20 - 30 кілометрів, це дуже близько! І в цих селах повно пристойних хат можна нето шо зняти за "просто пригледіти за хатою тільки за компослуги заплатити", а можна й купити за смішні гроші... Є школи діючі, школярики возять, можна город посадити, виростити щось, продати на базарі в тому ж таки місті, яке за 10 - 20 км... Продукти цього року, городина і садові плоди будуть дорогими, тай сім"ї вистачить. На перший початок вистачить! Все ж краще ніж в Польщі в бараку для біженців...
Я коли до батьків за Львів їду зараз, там такий спокій, повно людей повернулось з дітьми з гарячих точок... Життя у Львівській області у селах оживає, особливо у містечках, селищах та й у селах побільшало людей з дітьми. Нє, всі пруть у переселений і закоркований Львів, де вже 300 000 переселенців живе! Ціни космос на житло тай знайти неможна! Від"їдь на 20 - 30 км від Львова і легко знайдеш хороший варіант за смішні гроші, на старт саме то !