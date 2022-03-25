На Восточном направлении отбиты 6 вражеских атак, уничтожены до 100 оккупантов, 8 танков, - ОТУ "Схід"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 25 марта, украинские защитники отбили 6 вражеских атак. Наши воины уничтожили: личного состава – до 100; танки – 8; БТР – 7 (из них повреждено – 1); БМП – 7; ББМ – 1; АО – 8; БПЛА – 2; УР-77 – 1

Устойчивость и храбрость украинских воинов войдет в историю, будущие поколения не одно десятилетие будут воспитываться на примерах современных героев, которые сегодня защищают нашу страну от вторжения рашистской орды".

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