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На Восточном направлении отбиты 6 вражеских атак, уничтожены до 100 оккупантов, 8 танков, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 25 марта, украинские защитники отбили 6 вражеских атак. Наши воины уничтожили: личного состава – до 100; танки – 8; БТР – 7 (из них повреждено – 1); БМП – 7; ББМ – 1; АО – 8; БПЛА – 2; УР-77 – 1

Устойчивость и храбрость украинских воинов войдет в историю, будущие поколения не одно десятилетие будут воспитываться на примерах современных героев, которые сегодня защищают нашу страну от вторжения рашистской орды".

Читайте также: За 25 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуирован 7331 человек, - Верещук. ВIДЕО
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Топ комментарии
+18
Добра новина ,Слава нашим героям ! Слава ЗСУ ! Слава Украіні !
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25.03.2022 22:41
+15
Так держать. Ватоскот должен быть втоптан в Украинскую землю.
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25.03.2022 22:38
+15
На прикладі ЗСУ мають виховуватись армії всього світу.
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25.03.2022 22:41
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Так держать. Ватоскот должен быть втоптан в Украинскую землю.
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25.03.2022 22:38 Ответить
На прикладі ЗСУ мають виховуватись армії всього світу.
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25.03.2022 22:41 Ответить
Добра новина ,Слава нашим героям ! Слава ЗСУ ! Слава Украіні !
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25.03.2022 22:41 Ответить
Что такое УР-77 ?
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25.03.2022 22:42 Ответить
Машина розмінування.
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25.03.2022 22:44 Ответить
Машина розмінування на базі сау
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25.03.2022 22:44 Ответить
Гусеничная машина которая стреляет шлангом набитым взрывчаткой по минному полю, а потом его подрывает, в итоге от ударной волны взрываются мины и получается проход в минном поле.
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25.03.2022 22:56 Ответить
Ще хороші новини на ніч. ))
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25.03.2022 22:43 Ответить
Це харківський напрямок?
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25.03.2022 22:43 Ответить
Так
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25.03.2022 22:46 Ответить
Тільки вогонь очистить нашу землю від цієї мерзоти. Героям Слава!
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25.03.2022 22:44 Ответить
три варіанти було..захват України..другий коридор-придністровя-одеса-крим. і до ордло...третій крим-ордло
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25.03.2022 22:44 Ответить
а как понимать "БТР - 7 (з них пошкоджено - 1) ? Выходит шесть затрофеили? Или шесть - в говно, а один повреждён??
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25.03.2022 22:45 Ответить
удрал наверное поврежденным
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25.03.2022 23:04 Ответить
шість в гівно
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25.03.2022 23:04 Ответить
Долбоёбы. А могли бы продать по 5 тысяч за штуку и переброску в лесистую часть росийской границы.
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25.03.2022 23:21 Ответить
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25.03.2022 23:06 Ответить
«Франция совместно с Турцией и Грецией проведет гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя «всех желающих». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции.
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25.03.2022 23:28 Ответить
 
 