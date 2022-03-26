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У Шойгу случился инфаркт после жёсткой предъявы Путина из-за провала вторжения в Украину, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

У министра обороны РФ Сергея Шойгу случился инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта.

Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у Шойгу случился после жёсткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину.

Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
союзмультфільм там попав а не шойгу ))))
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25.03.2022 23:53
+51
обширный ))) а у Герасимова сразу 2
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25.03.2022 23:51
+46
Профессор Талк


@SergejTalk

·
1 ч



ТАСС. Российская армия переходит ко второй фазе спецоперации. Теперь взятие городов будет происходить в подмосковном парке "Патриот", потому что с украинскими городами почему-то ничего не выходит.
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25.03.2022 23:54
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Після швабри ... не буду казати в якому місці. ..
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26.03.2022 01:53 Ответить
Не інфаркт в нього, а понос.
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26.03.2022 04:48 Ответить
Верю... Инфаркт... И сразу еще у двух типа синхронно - Герасимова и Лаврова. Тоже успешно типа лечатся в госпитале им. Бурденко. Только их никто не видит. И уже не увидит. Первых двух - с 11 марта, а последнего - со 2 марта.
Кстати, в госпитале их тоже никто не видел (инсайд).
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26.03.2022 06:46 Ответить
А кто уполномачивал этого лизоблюда распространять такую информацию? Слишком его много везде где он нахер не нужен. Чем он вообще занимается во время войны, ********** компетентный?
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26.03.2022 06:52 Ответить
- Нифаркт микарда. Отттакой рубец! (с)
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26.03.2022 07:44 Ответить
Звідки ця муйня?
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26.03.2022 08:49 Ответить
Это мы всё прекрасно понимаем. Как только назрел момент готовить очко - тут же на больничку, страдальца из себя корчить. По всей СНГовии распространенная практика. Во всем мире - обосрался, если офицер - пулю себе в голову, если гражданский - заява на увольнение. А в бывшей СССРии - на больницу, а может пронесет. За должность деньги плочены.
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26.03.2022 08:58 Ответить
А шо такоє? 😲 Усьо ідьот па плану. Патєрєй нєт, а жслі єсть, то ані мінімальниє? Усьо зашібісь! Ілі нє зашібісь? 🤔
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26.03.2022 09:13 Ответить
Геращенко тот еще сказочник.... Почти как Арестович.
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26.03.2022 09:23 Ответить
Первая мысль по этому поводу : жаль что не подох.
А потом начинаешь понимнать, сколько бабла из бюджета лаптной орды украл этот оленевод и его генеральская братва, которая показывала ***** в мультиках, что орда лапотных репоедов - вторая в мире и все ее боятся, то за это прямо медаль хочется выдать оленеводу за развал армии орков. Ну ладно, не медаль, а грамоту.
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26.03.2022 09:31 Ответить
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26.03.2022 09:34 Ответить
ПРЕДСТАВЬТЕ КАКОЙ ЖЕ ПУТИН ГАД СМЕРТНЫЙ !!!
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26.03.2022 09:53 Ответить
Коли Путін сердиться, там зазвичай не просто інфаркт, а ізбієніє, а потім вже інфаркт.
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26.03.2022 09:54 Ответить
ЗСУ - Герої! - затрьохсотили міні-стра обсирона Мордора
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26.03.2022 09:56 Ответить
Хреновое здоровье у аленя. Как бьі не бьіло разрьіва сердца прямо на скамье подсудимьіх на трибунале.
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26.03.2022 09:58 Ответить
'Инфарт микарда,вот такой рубец.'
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26.03.2022 10:05 Ответить
Вспоминается сериал:

-...хм, в Индии оползни унесли жизни 100 тыс людей... а мои бывшие все живут и живут.
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26.03.2022 10:14 Ответить
сдохни
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26.03.2022 10:21 Ответить
А була ж інформація, що Кужугет возив ***** в тайгу... до шаманів... ініціацію на безсмертя проводити... Мо', там щось пішло шкереберть?..

Аж експромт придумав:



Шойгу повіз ***** в тайгу

Про це кацапам ні гу-гу

А як привіз ***** Шойгу

Обом їм сич сказав - ПУГУ! 💀



(та ні, зуйня якась)
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26.03.2022 10:44 Ответить
А якщо Габишев до справи взявся?.. Не даремно ********* разом зі свитою так затрусилися, лише коли правильний шаман ще тільки йшов на москву.
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26.03.2022 10:50 Ответить
Фiлін.
Угу-угу-угу!
Павлiк Морозов (пiдходить до Учителя атеїзма,який веде загiн).
Я знаю,
Це фашист угука на соснi.
Склада вiн карти наших болотiв,
Щоб переслати їх Гудерiану.
Філін.
Угу-угу-угу!
Вчитель атеїзму.
От падла!
Шкода, маузер свiй дома я забув.
Філін (iронiчно).
Угу.
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26.03.2022 13:18 Ответить
..за Жириком вали!!!
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26.03.2022 10:46 Ответить
Так у них же все іде по плану, чи це теж було в планах ?
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26.03.2022 10:47 Ответить
У них усе идет по плану даже не запланированное,это же орки.
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26.03.2022 13:16 Ответить
Антонина так гладко метет словом, как вроде сам присутствовал при этом событии. Удивительно эрудированный человек даже со связями в высших эшелонах власти рузге. Или информ ему предоставил Ермак. Хочется попросить Антонину шире описывать события, не так как обписали известные двери в Офис Ермака, а потом когда все "подписанты" ушли или "добровольно сдались МВД приписали Аваков черт а обвинили вместе с Монастырским естественно Пороха, даже скабейчучка повелась. Тщательней надо ребятки со смачными подробностями как топили Муму в бункере.
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26.03.2022 11:00 Ответить
жаль что не издох!
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26.03.2022 11:08 Ответить
Хай вже швидше здохне разом з *****..., лавровим, пєсковим і всією кремлівською *******...
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26.03.2022 11:08 Ответить
Щоб ти здох в муках паскуда
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26.03.2022 11:18 Ответить
Інфарктний Шойгу це краще ніж здоровий,але гірше ніж мертвий
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26.03.2022 11:27 Ответить
а потім оп і не відкачали)
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26.03.2022 11:54 Ответить
Путин ищет кто слил Западу информацию о нападении на Украину Западу за месяц до начала агрессии. По видимому подозрение пало на Шойгу и Герасимова поскольку эти данные известны были только самому ближайшему кругу *****. Кстати Герасимов как раз отвечал за так называемую красную кнопку.
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26.03.2022 12:07 Ответить
а если бы у него погнал от вовиного наезда понос ...а бумага кончилась и остановить процесс нету сил и мощи...жирика завалили ,шойгу в дупе,а пана атамана дзюдоиста и девка с косой брезгует...
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26.03.2022 12:39 Ответить
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