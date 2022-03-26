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У Шойгу случился инфаркт после жёсткой предъявы Путина из-за провала вторжения в Украину, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У министра обороны РФ Сергея Шойгу случился инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта.
Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у Шойгу случился после жёсткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину.
Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении.
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+54 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.03.2022 23:53
+51 Радость
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+46 Перехватчик
показать весь комментарий25.03.2022 23:54
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Кстати, в госпитале их тоже никто не видел (инсайд).
А потом начинаешь понимнать, сколько бабла из бюджета лаптной орды украл этот оленевод и его генеральская братва, которая показывала ***** в мультиках, что орда лапотных репоедов - вторая в мире и все ее боятся, то за это прямо медаль хочется выдать оленеводу за развал армии орков. Ну ладно, не медаль, а грамоту.
-...хм, в Индии оползни унесли жизни 100 тыс людей... а мои бывшие все живут и живут.
Аж експромт придумав:
Шойгу повіз ***** в тайгу
Про це кацапам ні гу-гу
А як привіз ***** Шойгу
Обом їм сич сказав - ПУГУ! 💀
(та ні, зуйня якась)
Угу-угу-угу!
Павлiк Морозов (пiдходить до Учителя атеїзма,який веде загiн).
Я знаю,
Це фашист угука на соснi.
Склада вiн карти наших болотiв,
Щоб переслати їх Гудерiану.
Філін.
Угу-угу-угу!
Вчитель атеїзму.
От падла!
Шкода, маузер свiй дома я забув.
Філін (iронiчно).
Угу.