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Новости Война в Украине
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Все больше стран НАТО одобряют миротворческую миссию в Украине, - премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что другие страны-члены НАТО поддерживают идею миротворческой миссии в Украине, при этом они также ожидают совместного одобрения со стороны Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть точечная миссия НАТО", - рассказал глава польского правительства в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Совета Европы.

Моравецкий отметил, что некоторые лидеры страны на саммите были настроены скептически относительно инициативы вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского относительно миротворческой миссии в Украине.

"Хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, где бегут люди", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры НАТО призвали Россию немедленно прекратить огонь в Украине и сесть за стол переговоров, - заявление

Премьер Польши указал, что государствам придется принять "десятки миллионов беженцев".

"Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, российских солдат, можно представить себе худшие сценарии. К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", - отметил Моравецкий.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
при цьому вони також очікують спільного схвалення з боку Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3328717

Никогда ни шваль ни любители х*йловского газа не проголосуют. В рамках НАТО это "миссия невыполнима"... Только в рамках союза с отдельными странами НАТО
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26.03.2022 02:04
+8
венгрия костьми ляжет но не даст. Самая мерзотная страна НАТО
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26.03.2022 02:17
+8
Миротворцы на Западной Украине закрют нам тыл и высвободят украинские военные ресурсы для отвоевания Юга, части Севера и Донбасса.Посмотрим решится ли на это США и Польша.
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26.03.2022 02:48
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ихтамнет по- украински )
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26.03.2022 01:45 Ответить
Ну звичайно, дойшло що путлер на Україні не зупиниться і краще воювати за кордоном, ніж вдома, а ми як завжди посередині, тепер зрозуміло як була виграна друга світова...
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26.03.2022 01:49 Ответить
Немає сенсу в тій миротворчій міссії . Поки Рашці кирдик не настане , то вона і далі сіпатися буде . І ніякі миротворці не допоможуть.
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26.03.2022 01:50 Ответить
Миротворці, то є заморожений конфлікт, наші території будуть під владою мордора, а мордор буде накопичувати сили на продовження війни
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26.03.2022 01:51 Ответить
1. миротворці на Правобережжі
2. заморожений конфлікт це - нациська та мілітирізована Україна

від таких варіантів ***** сказиться, а в рашці цього Акелю порвуть на шматки
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26.03.2022 01:56 Ответить
Ага, трусливое НАТО возьмет под крыло, вот тут надо сдержать хохот...
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26.03.2022 13:37 Ответить
при цьому вони також очікують спільного схвалення з боку Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3328717

Никогда ни шваль ни любители х*йловского газа не проголосуют. В рамках НАТО это "миссия невыполнима"... Только в рамках союза с отдельными странами НАТО
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26.03.2022 02:04 Ответить
венгрия костьми ляжет но не даст. Самая мерзотная страна НАТО
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26.03.2022 02:17 Ответить
Мадярстан хоче в кацапстан, потрібні варіанти це організувати
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26.03.2022 02:24 Ответить
не треба, там будуть вибори, і Бог дасть, все зміниться на краще. Он в Чехії вибрали замість прем"єра- олігарха нормального прем"єра і супер тепер і чехам і сусідам, німці ж можуть тільки казитися. То саме буде і в Угорщині.
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26.03.2022 09:47 Ответить
Головне щоб це не призвело до замороження конфлікту!
Небо треба теж закрити!
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26.03.2022 02:21 Ответить
Потрібно розвивати зраду на рахунок ціх миротворців, бо наша аудиторія " усталі от вайни" аж бігом побіжить домовлятися за " миротворців" . Спочатку винищать людей на одному березі Дніпра а потом на другому.
Заморожений конфлікт приведе до повного знищення нації.
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26.03.2022 02:30 Ответить
Миротворческая миссия - не смешите мои тапки. Будут сдерживать наступление украинской армии на восток?
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26.03.2022 02:46 Ответить
Миротворцы на Западной Украине закрют нам тыл и высвободят украинские военные ресурсы для отвоевания Юга, части Севера и Донбасса.Посмотрим решится ли на это США и Польша.
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26.03.2022 02:48 Ответить
Все вірно, тільки не на Західній Україні, а на заході України.
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26.03.2022 08:23 Ответить
якщо так то було би добре.
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26.03.2022 09:48 Ответить
Це болить країнам східної Європи, тому що гуртом можна вистояти і вони пам'ятають радянське минуле
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26.03.2022 06:26 Ответить
Достатньо блокування збоку рашистської Угорщини і Німеччини...
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26.03.2022 09:32 Ответить
Нажаль коли вони домовляться сотні мертвих дітей перетворяться нв сотні тисяч
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26.03.2022 10:25 Ответить
ТАК КОГДА !!!???
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26.03.2022 10:42 Ответить
Миротворцы на Западной, это практически гарантия, что Бацька не полезет с Севера, а значит высвобождается много войск для других фронтов.
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26.03.2022 12:07 Ответить
10млн беженцев, все бабы выедут с страны, и будет одна большая СПАРТА.
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26.03.2022 13:33 Ответить
Миротворча місія має мати на меті не тільки зупинку бойових дій, а виведення московських нацистів з усих захоплених територій.
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26.03.2022 14:45 Ответить
 
 