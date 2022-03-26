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Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля, - советник министра обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Боевики российского ЧВК "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью CNN рассказал советник Министра обороны Украины Маркиян Лубкивский.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский и добавил, что все доказательства предоставлены Международному суду.

Советник министра обороны отметил, что украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, несколько из них были ликвидированы внутри страны.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Также смотрите: "Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - плененный боевик российской ЧВК "Вагнер". ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
Подождите, писали же раньше, что они же ещё готовили покушение на Ермака.
А также на Демченко, Портнова, Татарова, Рабиновича, Мертветчука и Януковоща.
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26.03.2022 06:12
+43
Кстати, по Конституции в случае гибели Президента его места занимает Спикер ВР, а не Премьер. Но на Стефанчука у вагнеровцев кишка тонка, т.к. он надёжно прикрыт Юзиком.
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26.03.2022 06:15
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а я хвилююсь за авто Шифера
Що буде якщо знов обстріляють його авто....у гаражі..
Сам Шифер мабудь у Лондоні
зранку пьє хербату з молоком..
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26.03.2022 06:49 Ответить
писало, вроде англ. издание шо типо в Гостомеле зажмурили 1.5тыс(!) чеченцев, калдыровцев шо спецом прибыли УбитьЗелю
.... то есть, падлоляки эти все тупо думают шо в Киеве они незаметно хотят сделать это.... либо заметно - типо прорыв и Зеля как памятник - на одном месте - только стреляй... тупо какая то инфо-диверсия шоле. ну просто смешно же - посылают мол орду убийц в столицу страны, на которую напали..... типо там одних мусоров нет в сто раз больше чем вагнеро-кадырок придет
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26.03.2022 08:42 Ответить
Подождите, писали же раньше, что они же ещё готовили покушение на Ермака.
А также на Демченко, Портнова, Татарова, Рабиновича, Мертветчука и Януковоща.
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26.03.2022 06:12 Ответить
Кстати, по Конституции в случае гибели Президента его места занимает Спикер ВР, а не Премьер. Но на Стефанчука у вагнеровцев кишка тонка, т.к. он надёжно прикрыт Юзиком.
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26.03.2022 06:15 Ответить
Юристи....Знавці Конституції
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26.03.2022 06:19 Ответить
Все правильно. Тому в 2014р обов'язки президента виконував Турчинов.
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26.03.2022 06:23 Ответить
Ну і? Ти щось запитуєш, чи просто перднути?
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26.03.2022 08:17 Ответить
і грабіжницькі тарифи
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26.03.2022 16:07 Ответить
На них треба мати 152мм гармату
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26.03.2022 06:20 Ответить
Ні! Їх тільки 155 мм візьме ! А такого калібру у них нема.
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26.03.2022 07:02 Ответить
Потыкай себя палкой- поймёшь.
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26.03.2022 06:31 Ответить
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26.03.2022 07:55 Ответить
А где портянка, кстати? Такая звезда был последние пару лет.
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26.03.2022 06:26 Ответить
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26.03.2022 06:36 Ответить
мабудь в єрмака у підвалі приховувається
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26.03.2022 06:50 Ответить
Сміх сміхом, а на ведмедчука ***** дуже гнівається. Скільки бабла той гівнюк... освоїв, як бадьоро рапортував про здобутки, а в Україні москалі ґепічно всілися в калюжу. Тому не факт, що на расії ведмедчук відбудеться синім оком і зіпсованим настроєм, ой не факт.
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26.03.2022 06:38 Ответить
Щоб ви знали який він злий на полковника Гундяєва !
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26.03.2022 07:04 Ответить
А, отєц Звєздоній - то окрема історія . Я не здивуюся, якщо він у Чорнобаївці стане хєроєм расєї. Посмертно.
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26.03.2022 07:18 Ответить
кому они нужны? даже если бы у них все получилось - это не поменяло бы ситуацию
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26.03.2022 06:19 Ответить
как-то странно... на находящихся в закрытом изолированном бункере 2-х человек 20 замахов и 5 покушений... а потом еще и предложение покинуть страну и быть вывезенным в США...

Хотя и сладостен азарт

По сразу двум идти дорогам

Нельзя одной колодой карт

Играть и с Дьяволом, и с Богом
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26.03.2022 06:20 Ответить
А также с Единорогом и внезапно, с Тором.(если вы тока не в специальном учреждении)
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26.03.2022 08:45 Ответить
а Вы фантазёр или фантазист?
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26.03.2022 08:52 Ответить
ты почитай спёрва - "бог" твой такой добряк, что Сралин - рыдает от зависти.
так кто тогда "сотона", раз восстала против такого "миролюбивчика", а?
причем я жё не вру ни разу - даже тупой кретин последний может тупо прочитать про "подвиги" Яхве.
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09.04.2022 08:16 Ответить
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил странам Европейского союза остановить выдачу виз россиянам в рамках санкций против РФ.
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26.03.2022 06:22 Ответить
У русского водителя, въехавшего в Германию не хило бомбит от украинских флагов

Вот поэтому и стоит отменить действующие и прекатить выдачу новых виз.
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26.03.2022 06:40 Ответить
а маркиян ************ - этот тот, который многостаночник и в МИДе, и в СБУ, и везде успел... хорошо бы проследить его бэкграунд... не с волошинского ли он поля... тот пидодрок волошин окончило мгимо и возомнило себя вторым после уборщицы... так и ************...
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26.03.2022 06:23 Ответить
В Польше официально создана Тероборона
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26.03.2022 06:26 Ответить
Вдалого їм полювання
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26.03.2022 07:12 Ответить
Ну звісно. Нам тут ось старшина розповідає що Вовік на передовій, а Порошенко в бункері сховався.
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26.03.2022 06:27 Ответить
І канфети трескает.
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26.03.2022 06:42 Ответить
Точно. І клятий Порох тягає той бункер по усьому Києву. І прямо з дверей бункера то аптечки у тероборону передасть, то броніки, то ще щось до лікарень. І усе у різних місцях...
А отой мальчік в футболочкє через кляті обстріли й бомбардування з свого окопа тільки відосики пише. Бо не може навіть гривню з рахунка свого зняти на допомогу захисникам...
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26.03.2022 06:48 Ответить
Пережив замах Антоша Геращенко. Біля нього колись авто вибухнуло.До Зеленського і Шмигаля вагнерівці і близько не підходили.
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26.03.2022 06:27 Ответить
Все шоу замахів почалось раніше. Хрещений батько цього шоу - Павло Лазаренко (сидить вже з 15 років у вязниці США) - він же - хрещений батько на владу патріотки Ю.Тимошенко.
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26.03.2022 10:24 Ответить
Зеля вагнеровцев спас. С чего бы им на него покушаться.
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26.03.2022 11:09 Ответить
Что за херня!!!! У нас что, если бы шлепнули этого придурка то армия и народ прекратили бы сопротивление????!!!
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26.03.2022 06:32 Ответить
Та подивіться, як вони себе поводять. Не знають, де себе діть від своєї невєбенності. Зеленскій вже себе батьком нації відчув)))) Пиха покоя не дає. Занадто переймається своєю величчю. Тільки в Україні в нього все рівно рейтинги менші ніж за кордоном, тому хайповщики вгомонитись все не можуть.
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26.03.2022 06:38 Ответить
Ні, ну бухнули б вечором трішки, на радощах, не без того, а з ранку такої кізди москалям би ввалии, пива ж на ранок нема, а хто винене? Правильно! Орки...
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26.03.2022 10:25 Ответить
Весь час дешевий піар, як вони найвеличнішого дістануть в бункері, все стараються з зелені зробити народного героя що б не прийшлося йому після війни відповідати за зраду.
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26.03.2022 06:38 Ответить
Кругами ходят. Дерьмак небось опять обезвредил ?
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26.03.2022 06:40 Ответить
"Готували замах ", " готували завтрак " - результат не меняется - потому что сделанны на раССеи, причём сделанно пальцем..
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26.03.2022 06:45 Ответить
кому ці балакаючі голови потрібні? Ну не буде відосиків , то що, щось змінеться? ЗСУ перестануть захищати рідну Неньку, чи цивільні не будуть палити орків? Великі мативатори , блт Що є, що ні
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26.03.2022 06:47 Ответить
То "вагнерівці" зовсім дурні?! Свого захисника вбити, ускладнити собі перебіг війни з Україною!!! Чи ці покидькі вже зрадили х**ла?
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26.03.2022 06:56 Ответить
Ага... з Шифером не вийшло то переключились на "льогкіє і доступниє целі".
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26.03.2022 06:57 Ответить
Шифер для них недосяжний. Цеж ляпший друг Зелі !
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26.03.2022 07:07 Ответить
Отож . А ми все гадали , хто ж на Шефіра замахаювався !
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26.03.2022 07:06 Ответить
походу, тупорилі вагнер-вівці не в курсі, що "кожний з нас президент"
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26.03.2022 07:07 Ответить
Якось уже не смішно з цього сюжета, готовлять почву здати Україну і втікти кудись, там волати що вони легетимні?
Бо перемога ЗСУ їхній кінець також.
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26.03.2022 07:10 Ответить
эта информация чтобы повысить авторитет в глазах собственных жен и любовниц???
готовилось покушение - это серьезно... но об этом должны знать только спецслужбы, а не каждая собака... ибо если каждая собака - то это уже тупо пиар и раскрутка шоу...и херовое соблюдение тайны следствия (если такое ведется относительно этих диверсантов, как того требует Закон)
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26.03.2022 07:11 Ответить
наївні москалі думають, що якщо в Україні не стане президента, то вони завоюють Україну. москалі, як завжди, глибоко помиляються!
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26.03.2022 07:31 Ответить
ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ!! Прихильники ЗЕ,прошу Вас ,досить вже іконозувати Вашого лідера,всьому є міра. Мабуть за всі часи воєн,стільки замахів не було на ЖОДНОГО керівника,це що,нам хочуть втерти другого Пу..,стільки вже можно триндіть я вже починаю ВІРИТИ,що це не УКРАЇНЦІ захищають Державу,а ОСОБИСТО ЗЕ!!!
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26.03.2022 07:50 Ответить
Та хай вони вже визначаться на кого намагаються скоїти замахи в бункері ті кляті вагнерівці-кадирівці. Суцільна дезорієтація населення. Треба утворити єдиний центр витоку цієї інформації по типу "єдиних новин".
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26.03.2022 07:58 Ответить
Та і хер би з ними, аби наша Україна перемогла..., та і так би думаю, не горювали, як за нашими Героями-воїнами..
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26.03.2022 08:05 Ответить
Хлопці з ОП! Перестаньте піаритись,не на часі...
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26.03.2022 08:19 Ответить
Це вже просто смішно
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26.03.2022 08:32 Ответить
Дивний напрямок він їх відпустив,а вони....кому потрібний цей ширпотреб в вигляді зе і другого. Вони не мають ваги в Україні, просто чиновники. До речі,який уже як порахувати.....
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26.03.2022 08:46 Ответить
БОЖЕ,які потвори: змішали цілі міста з землею,гинуть тисячі мирних людей....а у оскотинившихся хватає совісті....
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26.03.2022 08:53 Ответить
Ну нарешті, 1545 замах на царя відбито, при цьому знищено 1500 замаханців вагнерівці. Це не ті вагнерівці що найвеличніший відпустив в білорусії?
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26.03.2022 09:02 Ответить
Нас більше цікавить,чому не спасаєте Маріуполь,чому його стирають з лиця Землі? Їбані,де підмога...охороняє груз №1?????
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26.03.2022 09:06 Ответить
я щось пропустив коли сталися ці десять замахів ? навіть яйцем ще ніхто не кидав !
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26.03.2022 09:25 Ответить
Шо-то Марьян поскромничал как-то. Надо было сказать, что Путлер в принципе вторгся в Украину только с одной целью: "Уничтожить Зеленского и Шмыгаля. Но украинцы, все как один, встали на защиту величайшего и любимейшего вождя всех времен и народов".

Лубкивский лизнул не зачётно. Не доработал.
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26.03.2022 09:29 Ответить
И что, думают Украина сразу сдаваться побежит ?
мена руководства не повлияет на борьбу народа с оккупантом
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26.03.2022 09:47 Ответить
Чушь какая-то, 1,5к бородатых, специфические разговаривающих мужиков с оружием шастают по Киеву в поисках Зели - вы это как себе представляете? Или вагнеровцы, типо все крутого замеса уровня профессиональных разведчиков Боширов и Ко, устраиваются на каком-то этаже а-ля Харли Освальд.
Чешут мальчику по ушам, взбадривают, держат в тонусе - так им легче управлять.
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26.03.2022 10:01 Ответить
Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Джерело: https://censor.net/ua/n3328730

Припустим, що це все так. Де тоді відосики з цими кілерами чи селфі на фоні трупиків.
Тому вірю нашим воїнам ЗСУ, добробатам, теробороні і їхній справі. Для безвірків в мережі купа фото- і відео -доказів їх роботи. Тому такі заяви - дешевий чистий піар.
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26.03.2022 10:19 Ответить
Та хоч увесь ОП 95-го, нічого не зміниться. Народ налаштований портів рашистів і ху@ла. А клоунів у владі вистачає, будують нові. Тільки перемога над орками і спалена Московія тепер зупине українців. Слава Україні!!!
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26.03.2022 10:56 Ответить
Прикинь! Не за Начальником Генштабу. Не за командуючими груп, а за найвеличнішим, який не впливає на розробки та проведення операцій. Пише відосики, слідкує за підрізанням борідки, і просить не вводити санкції проти гаманця путіна Абрамовича.
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26.03.2022 13:10 Ответить
"...готували замах на Зеленського і Шмигаля ..." - А на Шафира и Ермака?
Зелебобики врут не переставая...
Но ничего, подождём до Победы.
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26.03.2022 13:24 Ответить
 
 