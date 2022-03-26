Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 6:00 26 марта, - Генштаб ВСУ
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 25 марта 2022 года.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в официальном фейсбуке.
Как отмечается, начались тридцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
На отдельных направлениях враг не оставляет попыток штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успехов нет.
Оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. Во время комплектования подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, в результате нехватки квалифицированных кадров противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами, склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем", - говорится в сообщении.
Сообщается, что враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах Мариуполя.
Кроме того, оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления.
Это объясняется неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.
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"С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил российской федерации и привлечения к боевым действиям военнослужащих срочной службы проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной".
К тому же просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российских войск качественным персоналом.
Кроме того, техника поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.
Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию по определенным направлениям, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны", - добавили в Генштабе.
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Так, группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.
На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.
Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
бийте їх, дорогенькі, нищіть!
ем россияне"
08:43
Депутат райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева выступила с речью против войны в Украине. "Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации. И я против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением", - заявила Беляева.
Как сообщает «Настоящее время», один из присутствующих спросил у нее, какого она мнения о российских военнослужащих, которые, по его словам, "защищают жизни" россиян.
Нина Беляева
"У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили. Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну, - заявила Беляева. - И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом".
Беляева представляет КПРФ, она шла на выборы как аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Члены райсовета, в том числе от ее партии, уже заявили, что не поддерживают ее мнение и направят заявление в правоохранительные органы для оценки действий депутата: за это проголосовали 20 из 23 депутатов райсовета. По новым законам, которые были приняты в России после начала войны в Украине, депутату грозит до 15 лет тюрьмы. Беляеву также исключили из комиссии по депутатской этике Совета народных депутатов Семилукского района.
Ми з України.
З'явилася цікава статистика чого ЗСУ наколядували за місяць війни.
Слід пам'ятати, що тракторна бригада Свирида Опанасовича теж має певні здобутки і судячи з того, що лише її Полтавський юніт повернув через поліцію з десяток ТАНКІВ, там є на інфографіку теж.
https://cripo.com.ua/news/war/zsu-zvilnili-trostyanets-okupanti-tikayut-z-mista-na-kradenih-mashinah-ta-skuterah/?fbclid=IwAR1DjxLgSxehKGW-Gn2Hx6njkO7MYbukJwOM7YADABGhcleB7MFz4uDjEvs
Наводчик может сидеть в самом городе - нажал на кнопочку геотега на смартфоне, кинул смс - вот и вся наводка.
Выход один - уничтожение арты (в основном координаты с БПЛА, от местного населения хер допросисся, а большинство гиацинт от тунгуски не отличают). Ну и уничтожение наводчиков прямо на месте, а не выкладывание фоток типа "муж и жена наводили артиллерийский огонь оккупантов".
Вперед, азербайджанські друзі!
Ото б ще Молдова почала за Придністров'я активно боротися та Грузія за Абхазію і Осетію.