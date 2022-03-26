Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 6:00 26 марта, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 25 марта 2022 года.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в официальном фейсбуке.

Как отмечается, начались тридцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

На отдельных направлениях враг не оставляет попыток штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успехов нет.

Оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. Во время комплектования подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, в результате нехватки квалифицированных кадров противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами, склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что враг осуществил развертывание практически всех подразделений росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах Мариуполя.

Кроме того, оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления.

Это объясняется неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

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"С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил российской федерации и привлечения к боевым действиям военнослужащих срочной службы проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной".

К тому же просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российских войск качественным персоналом.

Кроме того, техника поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

Группировка Сил обороны продолжает вести оборонную операцию по определенным направлениям, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны", - добавили в Генштабе.

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Так, группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в Генштабе.