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При освобождении Лукьяновки погиб боец полка "Азов" Денис Котенко с позывным Шкипер. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Денис погиб, освобождая от рашистов село Лукьяновка на левом берегу Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти Дениса Котенко сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины, где он работал в пресс-службе.
"Наш светлый парень. Наш мужественный Защитник. Наш лучший, талантливый коллега погиб…", - говорится в сообщении.

Денис Котенко - ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области. А с 2021 года он работал в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Котенко не стал сидеть на месте и снова стал на защиту страны, снова стал "Шкипером".

"Мы переживали за него. Но чтобы не волновать его, шутили: "Ты же бронированный, мы знаем", а Денис отвечал: "Да все хорошо!" - добавляют в Минветеранов.

Денису было 25 лет. У него остался маленький сын

При освобождении Лукьяновки погиб боец полка Азов Денис Котенко с позывным Шкипер 01

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Топ комментарии
+66
Царство Небесне. Дякуємо тобі.
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26.03.2022 08:35
+34
Слава справжньому захиснику українського народу.
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26.03.2022 08:47
+29
Світла пам'ять нашим Героям.
Боляче.
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26.03.2022 09:24
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Царство Небесне. Дякуємо тобі.
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26.03.2022 08:35 Ответить
Слава справжньому захиснику українського народу.
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26.03.2022 08:47 Ответить
Слів уже немає, лише пустота, яку не заповнити нічим…
Вважаю правильним, щоб після Перемоги на кожному робочому місці, що лишилось пустим після загибелі Захисника, стояло його фото.
Щоб у кожному розбитому і відбудованому місті лишився хоч один зруйнований об'єкт. Як нагадування: не забудемо, не пробачимо
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26.03.2022 08:48 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині і близьким !!

Украіна сумує...😪😪😪
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26.03.2022 08:50 Ответить
Ми оплакуємо загибель кожного нашого Воїна.

Глибокі співчуття рідним.
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26.03.2022 08:53 Ответить
в тім бою, на привеликий жаль... загинуло трое.. трое "Азовців" -
"Малий. Іслам. Шкіпер. Назавжди в строю. Помстимося!

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26.03.2022 09:21 Ответить
Світла пам'ять нашим Героям.
Боляче.
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26.03.2022 09:24 Ответить
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26.03.2022 11:43 Ответить
Вічна Слава Героям! Ви в наших серцях назавжди!
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26.03.2022 09:32 Ответить
Треба, щоб давали інформацію про допомогу родинам загиблих. Хоч грошима допомгать тим, хто втратив рідних. Вони повинні відчувати, що країна сумує разом з ними.
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26.03.2022 09:37 Ответить
Как всегда, гибнут лучшие. Вечная Слава. Украина отомстит за вас!
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26.03.2022 10:32 Ответить
Вічна Слава Героям України!
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26.03.2022 10:43 Ответить
Вже тепер потрібно продумати,щоб діти батьків,які загинули за незалежність Держави стали синами і дочками для Держави. Бо ці діти, точно, на всі 100%--НІКОЛИ не пробачать цього рашистам!!!
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26.03.2022 11:36 Ответить
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26.03.2022 11:40 Ответить
Господь збирає там на небі світлих і ясних Ангелів. Царство Небесне! Коротким було їхнє життя. Та вічною буде наша пам'ять про них!
🙏🙏💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.03.2022 00:25 Ответить
 
 