В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет повиноваться России, - Запорожская ОВА
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По состоянию на вечер 25 марта подразделениями Сил обороны Запорожского края уничтожены двадцать оккупантов, сорок ранены, уничтожены бронетранспортеры, танк, три автомобиля и один 120-мм миномет, а также повреждена самоходная гаубица.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают голов ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными.
К тому же журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "Терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий. Аналогичные требования поступили и в редакцию запорожского сайта 061.ua.
По нашей информации, в Бердянске продолжается давление со стороны оккупантов на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В то же время украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.
В поселок Кирилловка сегодня приехали военные российской федерации и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество". Председатель Кирилловского поссовета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении.
Жители Запорожья вместе с подразделениями ТРО и другими силовыми структурами продолжают готовить город к обороне. Активисты активно изготавливают маскировочные сетки, спальные мешки, шапки "кикиморы". Кроме того, организуют сбор одежды, обуви, медикаментов и других вещей первой необходимости. Для военного госпиталя, теробороны, блокпостов готовят и передают домашнюю пищу. А волонтеры штаба "Паляниця" с первых дней активной фазы войны производят противотанковые ежи, буржуйки, бронежилеты и т.д.", - говорится в сообщении.
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символы Z и V: расшифровку букв связали со славянским алфавитомТу технику, которая "освобождает" восток Украины, маркируют символом "Z", что в кириллице означает "земля", ведь "Донбасс - это русская земля". А та техника, которая едет на Киев, маркируется буквой "V", что значит "ижица". Дать "ижицу" означает выпороть, добавляет ведущий, отмечая, что именно с подобной целью российская техника и идет в столицу Украины.
Це нижче дна.
Київ ці скоти =пороть= зібрались ?
Ну-ну.
Я хочу, щоб Небо покарало цю кончену територію, населену конченим тупим стадом.
Стоять вої с кісьми до плеч
Рука зсивілого Сварога
Кує Арею моцний меч
І ось знаряддя вже готове
Відблиснув меч в люстрах небес
Меча окропила Покрова
А рід нарік його Черкес.
На позір Перунова Полка
Піднімає меч Ареєва рука
На могутній дух, на захист нам
На погибель злим, підступним ворогам
Гримне небо и тремтить Земля
Меч Арея Русь з неволі втзволя
На Вкраїні хай пощезне враг
Меч Арея поверне нам рідний стяг.( автор Василь Лютий)
Тримали Тур и Святослав
Не раз Аратту і Борею
І Русь він щиро захищав.
Тримав Гатило- Богом даний
Тримали витязі- князі
Тримали лицарі- гетьмани
А зараз він в твоїй руці!
( виконує " Тінь Сонця")