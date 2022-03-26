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В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет повиноваться России, - Запорожская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

По состоянию на вечер 25 марта подразделениями Сил обороны Запорожского края уничтожены двадцать оккупантов, сорок ранены, уничтожены бронетранспортеры, танк, три автомобиля и один 120-мм миномет, а также повреждена самоходная гаубица.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают голов ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными.

К тому же журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "Терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий. Аналогичные требования поступили и в редакцию запорожского сайта 061.ua.

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По нашей информации, в Бердянске продолжается давление со стороны оккупантов на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В то же время украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.

В поселок Кирилловка сегодня приехали военные российской федерации и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество". Председатель Кирилловского поссовета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении.

Жители Запорожья вместе с подразделениями ТРО и другими силовыми структурами продолжают готовить город к обороне. Активисты активно изготавливают маскировочные сетки, спальные мешки, шапки "кикиморы". Кроме того, организуют сбор одежды, обуви, медикаментов и других вещей первой необходимости. Для военного госпиталя, теробороны, блокпостов готовят и передают домашнюю пищу. А волонтеры штаба "Паляниця" с первых дней активной фазы войны производят противотанковые ежи, буржуйки, бронежилеты и т.д.", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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26.03.2022 08:47
+9
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26.03.2022 08:45
+6
В кириллице нет буквы z
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26.03.2022 08:55
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26.03.2022 08:45 Ответить
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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26.03.2022 08:47 Ответить
на российском ТВ озвучили безумную версию значения символов Z и V

символы Z и V: расшифровку букв связали со славянским алфавитомТу технику, которая "освобождает" восток Украины, маркируют символом "Z", что в кириллице означает "земля", ведь "Донбасс - это русская земля". А та техника, которая едет на Киев, маркируется буквой "V", что значит "ижица". Дать "ижицу" означает выпороть, добавляет ведущий, отмечая, что именно с подобной целью российская техника и идет в столицу Украины.
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26.03.2022 08:48 Ответить
В кириллице нет буквы z
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26.03.2022 08:55 Ответить

Це нижче дна.

Київ ці скоти =пороть= зібрались ?
Ну-ну.

Я хочу, щоб Небо покарало цю кончену територію, населену конченим тупим стадом.
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26.03.2022 08:56 Ответить
Из за не возможности производить достаточного кол-ва ракет и др. оружия скоро даже самый дремучий ватник будет понимать, что это разгром! 💥 И главное свалить с Украины целым😁. А это уже кто первый, тот может пропетляет. 😁 Но уголовное преследование после капитуляции не кто не отменит👍😁
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26.03.2022 08:51 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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26.03.2022 08:54 Ответить
Фашисты из ********** ищут фашистов...
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26.03.2022 09:02 Ответить
Гуркоче грім в ковальні Бога
Стоять вої с кісьми до плеч
Рука зсивілого Сварога
Кує Арею моцний меч
І ось знаряддя вже готове
Відблиснув меч в люстрах небес
Меча окропила Покрова
А рід нарік його Черкес.
На позір Перунова Полка
Піднімає меч Ареєва рука
На могутній дух, на захист нам
На погибель злим, підступним ворогам
Гримне небо и тремтить Земля
Меч Арея Русь з неволі втзволя
На Вкраїні хай пощезне враг
Меч Арея поверне нам рідний стяг.( автор Василь Лютий)
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26.03.2022 09:06 Ответить
Черкес- чарівний меч Арея
Тримали Тур и Святослав
Не раз Аратту і Борею
І Русь він щиро захищав.
Тримав Гатило- Богом даний
Тримали витязі- князі
Тримали лицарі- гетьмани
А зараз він в твоїй руці!
( виконує " Тінь Сонця")
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26.03.2022 09:12 Ответить
Это то. о чём я на днях писал ..Не надо призывать украинцев на временно захваченных территориях выходить на протесты..и тем упрощать ***** охоту на активистов...
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26.03.2022 09:23 Ответить
а з іншого боку в Донецьку і Луганську не виходили і що? це помогло якось Донецьку і Луганську? Ні, не помогло і колись розвинуті багаті міста перетворилися на територію лепрозорію, а нещасних мешканців як вівці погнали на убой. Це треба зрозуміти всім, русские ніколи не будуть вважали їх за своїх і в будь-якому разі кинуть. У росіян немає своїх, вони одне одного кидають, навіть рідні, там немає любові, тільки ненависть і параноя.
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26.03.2022 10:01 Ответить
А наших війск все нема і нема в Мелітополі. Нема кому руснявих різати.
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26.03.2022 16:28 Ответить
 
 