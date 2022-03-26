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В результате вооруженной агрессии РФ погибли 136 детей, 199 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 31 суток полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве погибли 136 детей. Ранения разной степени тяжести получили 199 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 44, Донецкой - 50, Черниговской - 38, Николаевской - 28, Луганской - 25, Запорожской - 17, Херсонской - 20, столице - 16, Житомирской - 15, и Сумской - 14 областях .

25 марта 2022 года в результате обстрела военными РФ в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

24 марта 2022 года 13-летняя девочка из поселка Николаевской области в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

23 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в Чернигове, семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

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Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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26.03.2022 08:59 Ответить
Всі кацапські покидьки-вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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26.03.2022 08:59 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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26.03.2022 09:00 Ответить
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26.03.2022 09:39 Ответить
Царство Небесне безвинно згубленим Душам янголят України

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26.03.2022 09:59 Ответить
А мариупольский драмтеатр считать не нужно? Там 300 мам с детьми убили московские орки...
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26.03.2022 10:04 Ответить
тому оркі і хочуть взяти Марік, крім всього іншого, щоб приховати від Світу справжні втрати серед цивільних, щоб приховати свої звірства. Та це вже не вдасться. Як не вдалося приховати Голодомор, а тоді навіть інтернету не було. Треба молитися за Маріуполь, за його захисників, за його людей, щоб надійшла допомога. Те, що бомбанули пару кораблів, це супер, але треба ще допомоги.
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26.03.2022 11:21 Ответить
Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить, палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
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26.03.2022 12:21 Ответить
«Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка» (с) Достоевский Ф.М., русский.
В результате вооруженной агрессии РФ погибли 136 детей, 199 - ранены.
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26.03.2022 15:36 Ответить
ця гниляцька нація не заслуговує на розмноження! мразюки!
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26.03.2022 20:43 Ответить
 
 