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"Нашли в танке": российские СМИ заполнены известиями о ликвидации солдат армии РФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф

В российских СМИ публикуют большое количество материалов о ликвидации солдат РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решили с утра посмотреть, а что там на России. Может, о чем-то начинают догадываться? Может, появляются сомнения? В конце концов, может быть, переживают за своих мужчин? Куда там! Все ужасы преступлений российских оккупантов преподносятся только как "героизм". В школах устраивают "мемориалы" с "почетным караулом" из школьников... О тех, кого Путин послал на убой, говорят "Жизнь так распорядилась". О массовой ликвидации оккупантов пишут: "Ивановские бойцы один за другим кладут головы на поле боя. Ребята отдали жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа".

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И под этим всем, комментарии "спасибо", "выполнил долг" и весь остальной маразм. Так и ликвидируют украинские воины российских оккупантов, а их родственники будит только хоронить и рассказывать чепуху о "защите семьи". Рабы на большее не способны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+119
Слава ЗСУ!
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26.03.2022 09:39
+74
Када армієй рукавадіт алєнєвод-то ето проста стадо алєнєй...
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26.03.2022 09:39
+69
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26.03.2022 09:43
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Все эти линейки, красные уголки и прочая хрень прямо как из советского детства 1970-80-ых. Они там точно мумифицировались в 50-летнем прошлом.
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26.03.2022 20:33 Ответить
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