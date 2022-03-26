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Россия использует экстремистов из США для своей пропаганды, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фейк

Россия использует американских экстремистов для своей международной пропаганды. В последние дни страна-агрессор распространяет информацию об экс-военном США Генри Хоэфте, который якобы "покинул ряды теробороны Украины из-за нехватки оружия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как пояснили в ведомстве, на самом деле с самого начала задачей Хоэфта было создание для российской пропаганды ролика, дискредитирующего ВСУ и иностранный легион.

"Генри Хоэфт - представитель американского экстремистского движения "Бугалу Бойз", которое участвовало в штурме Капитолия в январе 2021 года, когда в результате вооруженного столкновения погибли люди. Иностранные медиа пытались связаться с Хоэфтом, чтобы узнать, почему он сбежал из Украины, выдав себя за гуманитарного работника.  Но учетной записи TikTok, которую он использовал для документирования своего путешествия в Украину, больше не существует", - рассказали в центре.

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Также в ЦПД отметили, что экстремист не выходит на связь и в других соцсетях.

"Помните, что вся информация, обнародованная даже в западных СМИ, нуждается в тщательной проверке!" – призвали в ведомстве.
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Топ комментарии
+7
по всем у миру, росия поддерживает любые расслоения и сепаратизм по всему миру.
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26.03.2022 09:45
+7
Касап за что не возьмётся - всё по-касапски получается.. так что всё и у всех будет УКРАИНА..
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26.03.2022 09:45
+7
Хоп...у *********** и.о. министра обороны

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26.03.2022 09:45
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по всем у миру, росия поддерживает любые расслоения и сепаратизм по всему миру.
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26.03.2022 09:45 Ответить
Касап за что не возьмётся - всё по-касапски получается.. так что всё и у всех будет УКРАИНА..
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26.03.2022 09:45 Ответить
Мы же понимаем - по-касапски = через ж0пу..
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26.03.2022 09:47 Ответить
Хоп...у *********** и.о. министра обороны

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26.03.2022 09:45 Ответить
Оленевода на ЧМО (хенерала Частей Матриального Обеспечения) поменяли, "шило на мыло"!?
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26.03.2022 10:24 Ответить
Ср...ть на них всех.
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26.03.2022 09:51 Ответить
дебілів вистачає будь-де, у Мокші великі надії на це..
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26.03.2022 09:52 Ответить
https://twitter.com/i/status/1507442517805084676
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26.03.2022 09:56 Ответить
паРашка ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕХ КАК ГАНДОНЫ и потом выкидывает их после "коитуса" брезгливо отворачиваясь от своей же мерзости!
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26.03.2022 10:19 Ответить
А ГДЕ РОЗВЕДКА США !?
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26.03.2022 10:25 Ответить
разведывает. В чьих интересах спрашиваешь?
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26.03.2022 11:16 Ответить
В НАЦИОНАЛЬНЫХ !!!
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27.03.2022 11:04 Ответить
Странное сообщение, в "штурме" Капитолия в январе 2021 погибла одна девушка, убитая черным полицейским, и сторонником черных расистов. Если потиноиды думают, что таким образом они остановят добровольцев, которые хотят защищать Украину от русских фашистов, то это полный бред. Добровольцы сами все могут узнать насчет оружия и не будут слушать провокаторов.
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26.03.2022 10:28 Ответить
ПУСТЬ СТАРАЯ ШЛЮХА РОССИЯ ПОТРАТИТ ВСЕ ДЕНЬГИ И ЗДОХНЕТ НИЩЕЙ !)
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26.03.2022 10:33 Ответить
 
 