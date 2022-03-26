Общие потери РФ с начала войны – около 16,4 тыс. человек, 117 самолетов, 127 вертолетов, 575 танков и 1 640 бронированных машин

С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 400 человек личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16400 человек,

танков ‒ 575 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1640 ед,

артиллерийских систем – 293 ед,

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РСЗО - 91 ед,

средства ПВО - 51 ед,

самолетов – 117 ед,

вертолетов – 127 ед,

автомобильной техники - 1131 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56.

Специальная техника – 19.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.