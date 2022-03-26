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Общие потери РФ с начала войны – около 16,4 тыс. человек, 117 самолетов, 127 вертолетов, 575 танков и 1 640 бронированных машин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 400 человек личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 16400 человек,
танков ‒ 575 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1640 ед,
артиллерийских систем – 293 ед,
РСЗО - 91 ед,
средства ПВО - 51 ед,
самолетов – 117 ед,
вертолетов – 127 ед,
автомобильной техники - 1131 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56.
Специальная техника – 19.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 MyronMaG mm
показать весь комментарий26.03.2022 10:16
+9 RustIck
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+7 arye z.
показать весь комментарий26.03.2022 10:35
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Ген на стрункій та високій осичині шмат москаляки висить.
- Как дела, где ты сейчас?
- Устроился в пожарной охране.
- Ну и как там?
- В основном хорошо. Зарплата приличная, добавки разные, удобный график работы, хороший коллектив. Вот только одно но - пожары эти когда случаются, из-за них прямо не знаю, что делать...
Хороший министр обороны у России. Мундирчик себе пошил красивый, звезды маршальские, много золотого шитья, наград опять же, не пересчитаешь. Одно но, выпускник строительного факультета в звании "лейтенант запаса", ни одного дня в армии не служивший, понимает в военном деле как свинья в апельсинах.
А может оно и к лучшему?
@AvakovArsen
Инсайд - выдержка з внутренней сводки в рф на утро 25 марта:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 15007 человек; ЧВК - 4862 погибший.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК на 19869 человек"
Яка сумна новина