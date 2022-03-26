В Славутиче местные скандируют оккупантам: "Додому!" Те открывают огонь в воздух. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители Славутича вышли на мирный митинг, чтобы показать свое реальное отношение к российским захватчикам. Те в свою очередь открыли огонь в воздух и использовали светошумовые гранаты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты открывают огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты в мирный митинг жителей Славутича, города-спутника Чернобыльской АЭС.
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+21 Мосий Шило
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Щоб Україна бачила.
кацапня получает подачки и потом складывает в ту же машину.и едут дальше мир удивлять.
с таким круговоротом кацапская гуманитарка долго не кончится.одной машины хватит на весь юг
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і до побачення
Дамой за паребрік бай-бай.
Ніяк..тільки вбивати.
Slava Nacii !
Ukrainci 4initimut' OPIR !!!
19 хв ·
Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:
Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?
Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.