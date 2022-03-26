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митинг (2540) Славутич (17)

В Славутиче местные скандируют оккупантам: "Додому!" Те открывают огонь в воздух. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Славутича вышли на мирный митинг, чтобы показать свое реальное отношение к российским захватчикам. Те в свою очередь открыли огонь в воздух и использовали светошумовые гранаты.

Смотрите также: "Их там х#й да не х#я. Подтягивайтесь. Затопчем их к #баной матери. Дома стрелять будешь, п#дарас #бучий!", - жители Славутича пытаются прогнать оккупантов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты открывают огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты в мирный митинг жителей Славутича, города-спутника Чернобыльской АЭС.
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Топ комментарии
+21
Сотні чоловіків,які могли б знищувати мерзенну погань ,намагаються голіруч зупинити цю гидоту Зеленогниль смердюча, де зброя,якою я маю захистити своїх дітей та онуків? В асфальт закатав,гад?
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26.03.2022 11:28
+17
Кацапчик. Ти хоч на карту глянь. Це місто в облозі з перших днів війни. Вона фактично на кордоні з Білорусією. Просто війська тільки вчора зайшли.
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26.03.2022 11:21
+14
Незалежна й мирна Україна буде лише тоді коли в кожній українській сімї буде мінімум один автомат і 10 ріжків з патронами!
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26.03.2022 11:27
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Ось так під заспокійливі байки люсі і ролики Зе здадуть всю Україну.
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26.03.2022 11:18 Ответить
Кацапчик. Ти хоч на карту глянь. Це місто в облозі з перших днів війни. Вона фактично на кордоні з Білорусією. Просто війська тільки вчора зайшли.
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26.03.2022 11:21 Ответить
Ми теж біля кордону,але цапи в місті були лише на початку війни,після пісдюлін більше в місто не заходять
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26.03.2022 11:26 Ответить
Пнх довбню, якесь чмо з кацапським прізвищем ще гавкати буде.
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26.03.2022 11:31 Ответить
А поруч треба крутити відосики з чергами за кацапською подачкою в Мілітополі.
Щоб Україна бачила.
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26.03.2022 11:20 Ответить
та да...привозят машину подачек и машину кацапни с крыма.
кацапня получает подачки и потом складывает в ту же машину.и едут дальше мир удивлять.
с таким круговоротом кацапская гуманитарка долго не кончится.одной машины хватит на весь юг
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26.03.2022 11:35 Ответить
кацап. водки нет. иди домой.
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26.03.2022 11:21 Ответить
Тримайся Славутич, це ненадовго.
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26.03.2022 11:22 Ответить
Матюками к сожалению орду не остановить.
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26.03.2022 11:24 Ответить
Будет так как у нас сейчас в Мелитополе Орки творят чёрное Сегодня что заехала колонна техники из Осетии и Чечни В городе террор полнейший
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26.03.2022 11:24 Ответить
И так, как кто то побоялся заранее вооружить способное население города, коль не выстраивали армейскую оборону, то рота орков сможет безнаказанно терзать тысячи и тысячи горожан.
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26.03.2022 11:50 Ответить
У нас голови міст- слугі народу.
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26.03.2022 15:32 Ответить
Ніч така місячна, зоряна, ясная
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і до побачення
Дамой за паребрік бай-бай.
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26.03.2022 11:25 Ответить
Славутчани,тримайтесь! Рашистам кранти! Український народ не здолати!
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26.03.2022 11:25 Ответить
Думал что кацапы его давно захватили,там же вроде армии не нет.
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26.03.2022 11:25 Ответить
Удержать город можно без армии
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26.03.2022 11:27 Ответить
просто оружие нужно было закупать и раздавать местным патриотам, а не великим крадивныцтвом заниматься !
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26.03.2022 11:32 Ответить
Незалежна й мирна Україна буде лише тоді коли в кожній українській сімї буде мінімум один автомат і 10 ріжків з патронами!
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26.03.2022 11:27 Ответить
Сотні чоловіків,які могли б знищувати мерзенну погань ,намагаються голіруч зупинити цю гидоту Зеленогниль смердюча, де зброя,якою я маю захистити своїх дітей та онуків? В асфальт закатав,гад?
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26.03.2022 11:28 Ответить
А зброю мусора відбирають у людей, ще й статті шиють.
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26.03.2022 11:32 Ответить
у бени в кармане .. у нас в городе тоже ничего нет.. палками кацапские танки не отгоним ..
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26.03.2022 11:34 Ответить
Як пояснити рабам росії, що це не фашисти з прапорами.. а вільні Люди!?
Ніяк..тільки вбивати.
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26.03.2022 11:32 Ответить
І знову люди з голими руками !!! Місцева влада ви там ****** ***** чи шо ? Чому бажаючим зброю не роздали ?? 😡😡😡
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26.03.2022 11:34 Ответить
а где её брать ? в теробороне на 50 желающих один пистолет .. 3 года готовились к миру ...
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26.03.2022 11:36 Ответить
Тебе, наверное, много раз здесь уже говорили , что не берут всех. Некуда, полный комплект.
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26.03.2022 11:58 Ответить
Насправді у Вермахті саме так і було, Німеччина оголосила тотальну мобілізацію лише в 1943 році.
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26.03.2022 12:26 Ответить
Результат діяльності Вермахту становить 26,6 млн постріляних кацапів, що є абсолютним світовим рекордом.
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26.03.2022 13:19 Ответить
каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны ..
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26.03.2022 13:10 Ответить
тому що той славутич оточили у перші ж години агресії
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26.03.2022 11:37 Ответить
Та да , глянув на карді де це - питання відпали , до кордону з «братушками» рукою подати






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26.03.2022 11:39 Ответить
А у відповідь-тиша…
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26.03.2022 11:40 Ответить
Замість того, щоб сказати, що країна знаходиться у стані війни та запропонувати кожній області подарувати країні по 1 -2 танки на річницю незалежності, наш президент запропонував кожній області виготовити по прапору за 5-10 млн. Про що тут можна говорити і з ким?
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26.03.2022 11:42 Ответить
Все для красивой картинки в медиа. Артистцизм не пронюхаешь.
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26.03.2022 11:52 Ответить
Подумайте вот над чем, вы солдат рф, какой-то ваня с резани и ваша колона зашла (с большими потерями, то-есть друзей с которыми вы еще вчера разговаривали, больше нет) в крупный город где тебя все жители ненавидят и хотят убить, а вас например 2000-3000 но вы с автоматами, а люди нет - дальше что??? Как ты ваня будешь спать, есть и передвигаться по городу?
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26.03.2022 11:51 Ответить
В Херсоне ,Мелитополе и Бердянске ,как то же передвигаются
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26.03.2022 11:56 Ответить
Хотят убить согласен. Но эти три тысячи Ваньков вооружены до зубов, а желающие их убить могут только разве что засвистеть до смерти.
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26.03.2022 11:56 Ответить
почему оружие населению не раздали?
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26.03.2022 11:52 Ответить
Извечная боязнь наших власть держащих вооруженных подданных. Трудно будет управлять свободным человеком с ружьем.
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26.03.2022 12:01 Ответить
Такой народ победить нельзя. Убить, да, можно, чисто технически и с превеликим трудом, но заставить починиться кацапскому гоблину - никак. Восхищаюсь. ЧЕСТЬ! Слава Україні!
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26.03.2022 11:53 Ответить
А зрадити запросто!
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26.03.2022 16:28 Ответить
Сколько мужчин, а их не до х ..я , так в чем проблемма!
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26.03.2022 12:12 Ответить
Smert' vorogam-moskalyam !!!!
Slava Nacii !
Ukrainci 4initimut' OPIR !!!
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26.03.2022 12:33 Ответить
А де була тероборона Славутича?
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26.03.2022 12:47 Ответить
Дмитро Корчинський

19 хв ·



Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:

Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?

Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.
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26.03.2022 14:04 Ответить
впечатление - нас тут не ждали
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26.03.2022 16:27 Ответить
Черговий раз пишу: підготовка до війти провалена (незважаючи на чисельні попередження), бо ми всі за задумом зеленої шобли мали "жаріть шашличьок на 9 мая".
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27.03.2022 14:43 Ответить
 
 