В Славутиче местные скандируют оккупантам: "Додому!" Те открывают огонь в воздух. ВИДЕО

Жители Славутича вышли на мирный митинг, чтобы показать свое реальное отношение к российским захватчикам. Те в свою очередь открыли огонь в воздух и использовали светошумовые гранаты.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, российские оккупанты открывают огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты в мирный митинг жителей Славутича, города-спутника Чернобыльской АЭС.